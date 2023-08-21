Алина Горбачева: «Летом так получилось, что мы поставили две коротких программы. Что я буду катать – вы узнаете на взрослых контрольных прокатах в сентябре»

Теги сборная России контрольные прокаты Алина Горбачева Сергей Комолов Фигурное катание

Алина Горбачева рассказала о своем участии в контрольных прокатах сборной России.

«Новогорск – волшебное место. Каждый год, приезжая туда, заряжаюсь энергией на весь сезон.

В этот раз я не каталась на юниорских прокатах из-за травмы, но на тренировках была не менее важная задача. Летом так получилось, что мы с Сергеем Комоловым поставили две коротких программы: египетскую и волшебную, обе классные и очень интересные, показали их специалистам в Новогорске, получили комментарии, и теперь выбор сделан.

Что я буду катать в сезоне, вы узнаете совсем скоро, на взрослых прокатах в сентябре. Кстати, как думаете, что мы выбрали?» – написала фигуристка в инстаграме.

Контрольные прокаты сборной России пройдут 16 и 17 сентября в Москве.

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3 комментария

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Алексей Токарев
Волшебную.
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Мурманчанин37
Необычный подход. Удачи на прокатах и в сезоне
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N-fox
В общем, работают люди, ищут, раскрывают разные образы. Мне бы хотелось увидеть волшебную)
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