Тренер Марасановой: «Спортсменка вступила в «переходный период», ей сейчас непросто, она меняется. Самое главное – побороть себя»

Теги сборная России женское катание Алина Писаренко контрольные прокаты Анастасия Марасанова Елена Павлова Фигурное катание

Тренер Анастасии Марасановой рассказала о новых программах фигуристки.

«Насте Марасановой поменяли обе программы. Поставила программы моя ученица Лена Павлова, которая сейчас работает со мной.

Музыку подбирали вместе. На короткую взяли «My Love», «The Devil You Know» – Kovacs, где Настя предстает в образе такой роковой героини, которая очаровывает всех.

Произвольная – «Si, Mama», «La Vida» – Inna, «Mujer Latina» – Thalia. В этой программе Настя изображает заводную девчонку, и это очень подходит ее характеру.

В программы планируем добавлять сложные прыжки. Тройной аксель еще не совсем готов, но к первым стартам его постараемся доработать. Четверной тулуп на подходе.

Сложность в том, что спортсменка вступила в так называемый «переходный период», через который проходят все. Понятно, ей сейчас непросто, она меняется, но это такое время.

Самое главное для нее – побороть себя. Если научится это делать, научится правильно себя настраивать, то и на старте будет проще, – сказала Алина Писаренко. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий