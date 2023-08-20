Тренер Марасановой: «Спортсменка вступила в «переходный период», ей сейчас непросто, она меняется. Самое главное – побороть себя»

Тренер Анастасии Марасановой рассказала о новых программах фигуристки.

«Насте Марасановой поменяли обе программы. Поставила программы моя ученица Лена Павлова, которая сейчас работает со мной.

Музыку подбирали вместе. На короткую взяли «My Love», «The Devil You Know» – Kovacs, где Настя предстает в образе такой роковой героини, которая очаровывает всех.

Произвольная – «Si, Mama», «La Vida» – Inna, «Mujer Latina» – Thalia. В этой программе Настя изображает заводную девчонку, и это очень подходит ее характеру.

В программы планируем добавлять сложные прыжки. Тройной аксель еще не совсем готов, но к первым стартам его постараемся доработать. Четверной тулуп на подходе.

Сложность в том, что спортсменка вступила в так называемый «переходный период», через который проходят все. Понятно, ей сейчас непросто, она меняется, но это такое время.

Самое главное для нее – побороть себя. Если научится это делать, научится правильно себя настраивать, то и на старте будет проще, – сказала Алина Писаренко.