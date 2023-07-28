Дмитрий Козловский с красным дипломом окончил магистратуру РАНХиГС

Теги сборная России пары Дмитрий Козловский Фигурное катание

Дмитрий Козловский окончил магистратуру РАНХиГС с отличием.

«Новый этап обучения изучен и завершен на отлично! Я горд и рад, что у меня получается воплощать в жизнь свои мечты и цели!

Хочу выразить благодарность своему научному руководителю Анатолию Алексеевичу Лихтину за его профессионализм и опыт, которыми он делился со мной в процессе написания моей магистерской работы!

Особенно хочу отметить вклад моих родителей, которые сопровождают, поддерживают и направляют меня на протяжении всего моего жизненного пути!

Продолжаем двигаться к цели», – написал Козловский

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10 комментариев

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Аленка_76
Молодец Дима!!!
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Charliz
Кем там у него папа или мама работают?)
+6
-2
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ДИОНИС
Поздравляю Дмитрия с получением Красного диплома!
+5
-2
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Александр Шульгин
Главный вопрос, цель какая
+2
-2
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Юра Плисецкий
Молодец. Теперь в аспирантуру?
0
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Emma Dunn
🥳🥳
0
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Kareglazaya
Молодец! Поздравляем!
0
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Sveta Arhipova
Воплощать в жизнь свои мечты и цели - умение, которое пригодится в жизни
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naina
Ответ Charliz
Кем там у него папа или мама работают?)
Декан факультета
0
0
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Charliz
Ответ naina
Декан факультета
Ааа) ну, не ректор же)
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