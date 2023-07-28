Дмитрий Козловский с красным дипломом окончил магистратуру РАНХиГС

Дмитрий Козловский окончил магистратуру РАНХиГС с отличием.

«Новый этап обучения изучен и завершен на отлично! Я горд и рад, что у меня получается воплощать в жизнь свои мечты и цели!

Хочу выразить благодарность своему научному руководителю Анатолию Алексеевичу Лихтину за его профессионализм и опыт, которыми он делился со мной в процессе написания моей магистерской работы!

Особенно хочу отметить вклад моих родителей, которые сопровождают, поддерживают и направляют меня на протяжении всего моего жизненного пути!

Продолжаем двигаться к цели», – написал .