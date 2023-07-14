Барбара Фузар-Поли: «Счастлива за Дэвис и Смолкина, у них есть возможность соревноваться. Надеюсь, что в случае с Чиризано произойдет то же самое»

Тренер Барбара Фузар-Поли надеется, что Дарио Чиризано вскоре сможет выступать за Италию.

18 мая стало известно, что Федерация фигурного катания России не разрешила фигуристу переход в Чехию – он планировал выступать за эту страну в паре с Денисой Цимловой.

– Каково это работать с парой, у которой нет определенного будущего? Я имею в виду, что вы же даже не знаете, будут ли они выступать. Почему вы взялись?

– Потому что у них может быть будущее. Они хорошие ребята, с желанием много работать. Они нуждаются в доверии. Да, пока у них нет разрешения, но они молоды. Как федерации могут держать молодых спортсменов без соревнований два года? Это несправедливо.

Они занимаются спортом. И Дарио уже не катался на международных стартах почти два года! Это достаточно. Два года без соревнований в таком возрасте – достаточно!

Я понимаю, что для России сложный момент, идет военный конфликт, в этом тоже проблема. Мне жаль российских спортсменов, я хотела бы видеть их на соревнованиях. Потому что мы про спорт.

Дарио хотел бы выступать за Италию, а не за Россию. Надеюсь, федерация это поймет. Потому что он давно не соревнуется на международном уровне. Российская федерация — очень мудрая, у нее сильные фигуристы, там понимают, как работает этот спорт. Они профессионалы.

– Вы говорите о некой надежде, правильно ли я понимаю, что есть прогресс на пути к получению релиза?

– Конечно, мы работаем в этом направлении. Но не мы решаем этот вопрос. Правила создает ISU, и есть федерации, которые должны говорить и решать.

Мы лишь работаем и хотим создавать чемпионов, классных фигуристов, это наша роль – развивать фигурное катание. Даже если фигурист не может выступать за ту же страну, мы должны дать ему шанс. Мы должны дать спортсменам больше свободы, помогать им.

Я помню, как перед Олимпиадой в Турине некоторые боролись за попадание на нее, и тогда нужен был паспорт. Перед Олимпиадой нужно получить гражданство страны. Мы сейчас не просим гражданство, о нем еще успеем подумать в будущем.

Дениса уже несколько лет живет в Италии, она резидент, у нее здесь дом. Она попросит паспорт, когда будет идеально говорить по-итальянски, пройдет экзамен. А у Дарио уже есть итальянский паспорт.

Мы просто просим о возможности соревноваться. Даже не на Олимпиаде. Это неправильно – держать фигуристов без соревнований. Мы про спорт, а спорт должен быть справедливым. И мы сами должны быть в нем справедливыми.

Спорт – про свободу соревноваться. Вам ее дают, дальше вы выходите на лед, корт или поле, и кто лучше, тот и победит. Но дайте нам всем возможность соревноваться и завоевывать наши места! В этом суть спорта.

– Вы наверняка слышали, что Россия отпустила пару Дэвис/Смолкин в другую сборную. Я не вижу разницы между двумя ситуациями. А вы видите?

– Слушайте, и я счастлива за них! Я правда счастлива за Диану и Глеба. У них есть возможность соревноваться, и надеюсь, они очень скоро смогут выйти на турниры.

Я также надеюсь, что в случае с Дарио произойдет то же самое. Но не я принимаю решение. Я не знаю, почему так произошло с Дианой и Глебом. Потому что я не в России и не тренирую их. Но спасибо российской федерации за этот подход, который позволил им покинуть команду и иметь возможность соревноваться, – сказала Фузар-Поли.

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