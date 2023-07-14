Барбара Фузар-Поли: «У Чиризано и Цимловой огромный прогресс. Ребята очень хорошо работают, они любят друг друга, им нравится в Италии»

Тренер Барбара Фузар-Поли рассказала о прогрессе Дарио Чиризано и Денисы Цимловой.

Чиризано встал в пару с чешкой Цимловой после распада его дуэта с Ириной Хаврониной. Сейчас дуэт тренируется в Италии.

– Видите у них прогресс?

– Абсолютно, они делают хорошую работу, прогресс огромный. Мы уже определили музыку для произвольного танца, уже конструируем программу.

Ребята очень хорошо работают, они любят друг друга, им нравится здесь, со мной. А мы любим их. У них возможность кататься с Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, это одна из лучших в мире пар. Большое подспорье для них и других фигуристов.

– Любят друг друга — это вы в каком смысле?

– Я имею в виду дружбу, партнерство на льду. Они любят кататься вместе, наслаждаются ледовыми тренировками. Каждый день видны улучшения.

– Что было самым сложным в начале работы?

– Когда вы приступаете к работе с новой парой, то неизбежно натыкаетесь на проблемы, разные школы, даже стили. Но Дарио катался у меня в юности два года, я знаю его катание, его как личность.

И когда он искал партнершу, я написала ему – Дарио, у меня есть для тебя хорошая девушка, к тому моменту я работала с Денисой уже четыре года. Была уверена, что она ему подойдет и они сработаются.

Они хотели присмотреться друг к другу, заложили две недели на то, чтобы скататься. И после трех дней сказали, что готовы. Хотя я уже на первый день поняла, что это пара, ха-ха.

Они подошли друг другу, качество катания и стили сочетаются, все пошло так легко. То есть не легко, конечно – они же начали делать новые поддержки, элементы. Они не могут использовать связки из предыдущих программ, потому что они никогда не катались вместе.

И мы решили не использовать ничего из их программ с предыдущими партнерами. Хотим делать новое! И пока работает. Мне нравится музыка. Про ритм-танец пока не думали – не знаем, получат ли они релиз от российской федерации, выступят ли они в сезоне.

Очень надеюсь, что будут, если не с начала, то с чемпионата Европы или мира. Но мы работаем, и если даже сезон будет пропущен, оставим программу на сезон-2024/25.

– Скажете, какая музыка?

– Не-е-е-т, я вам не скажу! Но это что-то очень хореографичное, не про любовь под обычную музыку, – сказала Фузар-Поли.

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