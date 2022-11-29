Андрей Багин: «С Аннабель Морозов как разошлись, с тех пор не общались. Отношения не сохранились»

Российские фигуристы и Андрей Багин, выступающие в танцах на льду, высказались о расставании с бывшими партнерами.

Ранее Тютюнина каталась в паре с Александром Шустицким, Багин выступал с Аннабель Морозов.

— У вас пара новая, в танцах расставания с партнерами проходят по-разному. Пример Шанаевой и Нарижного перед глазами. Как у вас с бывшими партнерами прошло и как тебе образование Морозов – Нарижный, Андрей?

Багин: Очень рад за их образование. С Аннабель как — разошлись, полгода прошло. С тех пор с Аннабель не общались. На прокатах виделись, спросил при встрече, как дела, на этом все. Ну и с Колей Морозовым говорил. Отношения не сохранились.

— Ты был готов к такому исходу, но от этого не лучше.

Багин: Ну вот да. Хотя сейчас уже спокойнее.

Тютюнина: Для меня все прошло как-то странно. Как мне казалось, попрощались (Шустицким) хорошо, тепло. Он меня как-то понял. Показалось в тот день, когда расставались, что даже не обиделся. А потом я случайно заметила: в соцсетях он отписался везде от меня, обняться и поздороваться нормально тоже не получилось.

Багин: От меня Аннабель не отписалась, кстати!

Тютюнина: Не знаю даже, как комментировать расставание. Много лет были вместе. Я себя настраивала на другой контакт. Но как получилось, так получилось. Я его позицию понимаю, уважаю. У меня обид нет.

— Со временем притупляются чувства от этих проб с разными партнерами?

Багин: У всех по-разному. Кто-то относится действительно как к штанге — поработали и все. А тот же Джон Гурейро — они разошлись с Катей Рязановой и дружат.

Не то чтобы я постоянно общаюсь с бывшими партнершами, но все было нормально, чтобы воспринимать друг друга в штыки — такого не было. Только с Аннабель так получилось. Но мы тоже — просто не общаемся. Пересечемся, скажем «привет», все.