Александр Жулин: «Синицина и Кацалапов не закончили. Сейчас будут работать у Навки в шоу. Что будет дальше, неясно»

Теги Татьяна Навка танцы на льду Александр Жулин Никита Кацалапов Виктория Синицина ледовые шоу Фигурное катание

Тренер Виктории Синициной и Никиты Кацалапова заявил, что фигуристы не завершили карьеру.

Чемпионы мира в танцах на льду не выступали на соревнованиях в сезоне-2022/23.

– Какой сейчас статус по Синициной и Кацалапову?

– Никита же сказал, что они не закончили.

– Многие говорят обратное.

– Я вам говорю, что они не закончили. Сейчас будут работать у Навки в шоу. Что будет дальше, неясно. Но то, что они не закончили карьеру, это однозначно, – сказал Александр Жулин.

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10 комментариев

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FS.Nika1
Ну раз Жулин сказал, то это многое меняет 😀
+10
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Olga.t
К чему эти танцы с бубнами? Скажите определённо, так будет честно.
Уже возраст, проблемы со спиной у Каца, детей надо рожать.
Была хорошая спортивная история, но жизнь это не только спорт...
+11
-1
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Лиля Симонова
Ответ Olga.t
К чему эти танцы с бубнами? Скажите определённо, так будет честно. Уже возраст, проблемы со спиной у Каца, детей надо рожать. Была хорошая спортивная история, но жизнь это не только спорт...
К зарплате тренера олимпийских чемпионов.
+7
-1
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
По большому счету всем все равно закончили они или нет. Ну, кроме их персональных болельщиков, конечно. Правда, их довольно мало)
+9
-4
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Евгения Гринева
Ответ Лиля Симонова
К зарплате тренера олимпийских чемпионов.
Так они уже не в сборной
+3
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Irina037
А дальше будет декретный отпуск
+2
0
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Вета)
Ответ Olga.t
К чему эти танцы с бубнами? Скажите определённо, так будет честно. Уже возраст, проблемы со спиной у Каца, детей надо рожать. Была хорошая спортивная история, но жизнь это не только спорт...
Какие «определенности» в условиях неопределенности все ждут. Для меня очевидно, что СК не оставляют какую-никакую надежду на возможное возвращение к ОИ26, при всех обстоятельствах. До олимпийского сезона от них будут вполне честные «мы пока не знаем».
+2
0
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Olga.t
Ответ Лиля Симонова
К зарплате тренера олимпийских чемпионов.
К предстоящей пенсии)
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comewhatmay
🤡🤡🤡
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Алексей Токарев
Никита такого не говорил же.
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