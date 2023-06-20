Александр Жулин: «Синицина и Кацалапов не закончили. Сейчас будут работать у Навки в шоу. Что будет дальше, неясно»
Тренер Виктории Синициной и Никиты Кацалапова заявил, что фигуристы не завершили карьеру.
Чемпионы мира в танцах на льду не выступали на соревнованиях в сезоне-2022/23.
– Какой сейчас статус по Синициной и Кацалапову?
– Никита же сказал, что они не закончили.
– Многие говорят обратное.
– Я вам говорю, что они не закончили. Сейчас будут работать у Навки в шоу. Что будет дальше, неясно. Но то, что они не закончили карьеру, это однозначно, – сказал Александр Жулин.
Уже возраст, проблемы со спиной у Каца, детей надо рожать.
Была хорошая спортивная история, но жизнь это не только спорт...