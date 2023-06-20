«Следующий сезон у нас мастерский, и мы хотим заявить о себе». Фигурист Варламов о дебюте во взрослых соревнованиях

Фигурист Федор Варламов рассказал о подготовке к дебютному взрослому сезону.

Варламову 21 год, он выступает в танцах на льду с 17-летней Варварой Курносенко. Дуэт тренируется в группе Александра Жулина, их лучшее достижение на данный момент – серебро на юниорском Budapest Trophy-2021.

«Следующий сезон у нас мастерский, и мы с Варей хотим заявить о себе. Уже готовы программы. Короткий танец под хиты 80‑х годов, одна из частей – под Тину Тернер. Произвольный – это что‑то новое для нас, более современное и медленное. Уверен, все музыкальные произведения, которые мы выбрали, и связующие с ними будут очень интересны!

За постановку обоих танцев спасибо нашим тренерам Александру Жулину и Алексею Ситникову. В начале июня я защитил диплом на отлично, потом немного отдохнул. Теперь мы будем активно накатывать новые программы и работать над техникой элементов. В июле наша команда отправляется на сборы в Сочи», – рассказал Варламов.