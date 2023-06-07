Володин о паре с немкой Хазе: «Выступать будем за Германию – я получил разрешение от ФФКР. Имя нашего тренера пока придержу в секрете»

Теги Татьяна Навка сборная России сборная Германии пары Никита Володин Минерва Фабьен Хазе ледовые шоу Фигурное катание

Фигурист Никита Володин рассказал о том, как встал в пару с немкой Минервой Хазе.

Ранее Федерация фигурного катания России (ФФКР) одобрила переход Володина в сборную Германии.

«В апреле 2022 года мне сообщили, что Минерва ищет нового партнера, и предложили попробоваться. В июне того же года я приехал на неделю в Берлин, мы катались вместе на базе Sportforum.

У нас сразу хорошо получилось, потому что у каждого был большой опыт в парном катании (особенно в плане элементов), и на тот момент мы уже приняли решение.

Далее я три месяца работал в шоу Татьяны Навки в Сочи, а в октябре приехал в Берлин и мы с Минервой начали скатываться.

Выступать будем за Германию – я получил разрешение от ФФКР. Имя нашего тренера пока придержу в секрете, вы все увидите на первых официальных соревнованиях», – рассказал 23-летний спортсмен.

Ранее Володин катался в парах с Викторией Васильевой, Таисией Собининой, Аминой Атахановой и Алиной Устимкиной. Хазе несколько лет выступала с Ноланом Зеегертом, они занимали пятое место на чемпионате мира-2022.

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47 комментариев

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Ostinato
Почему нет тысячи комментариев о том, что «он держал все в тайне», почему он ничего не говорил общественности. Ага, вот он с 2022 года специально за Россию не выступал, чтобы перейти, он уже тогда планы строил.
+33
-12
+21
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Katerina Sunny
Вот совсем не удивлюсь, если тренером будет Савченко.
+18
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Katerina Sunny
Ответ Lapo Elkann
А кто то его спросил ? Или Лиз следил за ним и не смог ничего узнать ?
О чём его нужно было спрашивать, если он вне сборной и на КП мог попасть только решением ТС? У меня к Дэвис только одна претензия: не нужно было врать, когда они всё знали, и не только они одни.
+13
-5
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Лека-Лека
Ответ Katerina Sunny
Вот совсем не удивлюсь, если тренером будет Савченко.
Ага. Мне тоже так кажется.
+8
-1
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Ольга Ив
Ответ Ostinato
Почему нет тысячи комментариев о том, что «он держал все в тайне», почему он ничего не говорил общественности. Ага, вот он с 2022 года специально за Россию не выступал, чтобы перейти, он уже тогда планы строил.
Новость только выставили 😊 подскажите, а он был сборником как ДС и Ч?
+16
-9
+7
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Ольга Ив
Ответ Katerina Sunny
Вот совсем не удивлюсь, если тренером будет Савченко.
Кстати, да, скорее всего
+7
0
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Syndycate
Ответ Ostinato
Почему нет тысячи комментариев о том, что «он держал все в тайне», почему он ничего не говорил общественности. Ага, вот он с 2022 года специально за Россию не выступал, чтобы перейти, он уже тогда планы строил.
А Володина протащили на ОИ огромными незаслуженными баллами? Володин был в сборной 2 года получая деньги? Он говорил, что остается в России и рад за нее выступать? Говорил, что слухи о его переходе это неправда и все это туалетное чтиво?)
+7
-1
+6
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Katerina Sunny
Ответ Ostinato
Почему нет тысячи комментариев о том, что «он держал все в тайне», почему он ничего не говорил общественности. Ага, вот он с 2022 года специально за Россию не выступал, чтобы перейти, он уже тогда планы строил.
Так Володин и не обещал приехать ни на КП, ни на этапы, как только, так сразу, находясь весь сезон в сборной.
+13
-8
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ ABCflo
Не тащили, а достойно и стабильно выступали весь сезон. Потому и отобрались.
Именно тащили. Когда у ничем не выделяющейся пары, только вышедшей из юниоров сходу на ЧР за 200 баллов, а на Европе и Олимпиаде 179-185, это именно "протаскивание"
А вы бы отдохнули, а то все без конца сражаетесь за пару все эти дни и бросаетесь на всех подряд
+6
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Katerina Sunny
Ответ Lapo Elkann
А у вас как было, сперва женились, а потом познакомились с женой ? нет конечно. Так и у них. Готовились к переходу, прошли разные этапы , получили согласие от обеих федераций и потом обьявили.
У них дошло до того, что отец Смолкина назвал женитьбу сына выдуманной историей, а уже свершившийся переход фейком.
+6
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Savardus
От такой новости про Володина, у другого Володина может бомбануть
+7
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Andrea Alana
Ответ Katerina Sunny
Вот совсем не удивлюсь, если тренером будет Савченко.
В группе Климова и Савина они.
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ABCflo
Ответ Lapo Elkann
А кто то его спросил ? Или Лиз следил за ним и не смог ничего узнать ?
Лиз следит только за Тутберидзе и её движениями.
+2
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Lapo Elkann
Ответ Katerina Sunny
У них дошло до того, что отец Смолкина назвал женитьбу сына выдуманной историей, а уже свершившийся переход фейком.
Это их жизнь . Хотят расскажут о женитьбе , не хотят, так нет. Свершившимся переходом можно считать переход, только после официального сообщения обеих федр. Что и произошло вчера.
Как говорится , «Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах ". Отец не стал рассказывать о планах.
А так позвоните ему , спросите. Теперь он подтвердит.
+5
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private dancer
Ответ Katerina Sunny
Вот совсем не удивлюсь, если тренером будет Савченко.
Она уже пробовала тренировать и это у нее получилось плохо.
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Vendetta4111323
Ответ Katerina Sunny
Вот совсем не удивлюсь, если тренером будет Савченко.
Алене проще самой все сделать, и за себя и за партнёра 😂
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Евгения Гринева
Ответ Gemma157
Фэйковый рейтинг не аргумент. Вы еще вспомните то соревнование, где им твиззлы и скейтинг скиллз оценили выше, чем у Хаббэлл-Донохью 😆 Другие как раз в очереди были, как и положено. На ЧР-22 у всех у них оценки были адекватные
Ну да, на американской водокачке своих топили в пользу Дианы
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Елизавета Смородина
Ответ Лека-Лека
Я не фанатка, а болельщица. Почувствуйте разницу. А кто такой ВАлодин?
Болельщица от слова больны?
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bezsugar
Ответ Ostinato
Почему нет тысячи комментариев о том, что «он держал все в тайне», почему он ничего не говорил общественности. Ага, вот он с 2022 года специально за Россию не выступал, чтобы перейти, он уже тогда планы строил.
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galik55
Ответ Andrea Alana
В группе Климова и Савина они.
Это даже и лучше.
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galik55
Ответ Katerina Sunny
Вот совсем не удивлюсь, если тренером будет Савченко.
И Робин, но если так, то тяжело им будет. Алена круто будет спрашивать.
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Andrea Alana
Ответ Lapo Elkann
Это их жизнь . Хотят расскажут о женитьбе , не хотят, так нет. Свершившимся переходом можно считать переход, только после официального сообщения обеих федр. Что и произошло вчера. Как говорится , «Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах ". Отец не стал рассказывать о планах. А так позвоните ему , спросите. Теперь он подтвердит.
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Lapo Elkann
Ответ ABCflo
Лиз следит только за Тутберидзе и её движениями.
А называет себя ФК блогером, хотя Володин проскользнул мимо него.
Мы то знаем что Деив заинтересован только Тутберидзеведением..
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bezsugar
Ответ Katerina Sunny
Вот совсем не удивлюсь, если тренером будет Савченко.
Да, возможно)
А я почему-то про Инго Штойера подумала🙂
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Евгения Гринева
Ответ Gemma157
Именно тащили. Когда у ничем не выделяющейся пары, только вышедшей из юниоров сходу на ЧР за 200 баллов, а на Европе и Олимпиаде 179-185, это именно "протаскивание" А вы бы отдохнули, а то все без конца сражаетесь за пару все эти дни и бросаетесь на всех подряд
А другие сколько набирали? Следующие в очереди ХБ последнее место на ГП. У ДС был самый высокий международный рейтинг (после СК и СБ), вот их третьей парой и отправили
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