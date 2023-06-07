Володин о паре с немкой Хазе: «Выступать будем за Германию – я получил разрешение от ФФКР. Имя нашего тренера пока придержу в секрете»

Фигурист Никита Володин рассказал о том, как встал в пару с немкой Минервой Хазе.

Ранее Федерация фигурного катания России (ФФКР) одобрила переход Володина в сборную Германии.

«В апреле 2022 года мне сообщили, что Минерва ищет нового партнера, и предложили попробоваться. В июне того же года я приехал на неделю в Берлин, мы катались вместе на базе Sportforum.

У нас сразу хорошо получилось, потому что у каждого был большой опыт в парном катании (особенно в плане элементов), и на тот момент мы уже приняли решение.

Далее я три месяца работал в шоу Татьяны Навки в Сочи, а в октябре приехал в Берлин и мы с Минервой начали скатываться.

Выступать будем за Германию – я получил разрешение от ФФКР. Имя нашего тренера пока придержу в секрете, вы все увидите на первых официальных соревнованиях», – рассказал 23-летний спортсмен.

Ранее Володин катался в парах с Викторией Васильевой, Таисией Собининой, Аминой Атахановой и Алиной Устимкиной. Хазе несколько лет выступала с Ноланом Зеегертом, они занимали пятое место на чемпионате мира-2022.