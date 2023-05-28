Эшли Вагнер сообщила о беременности

Теги сборная США Эшли Вагнер женское катание Фигурное катание

Американская фигуристка Эшли Вагнер сообщила, что ждет ребенка.

«Я очень рада объявить о следующей большой главе в истории моей жизни», – написала фигуристка, добавив, что ожидает рождения ребенка в декабре этого года. 

32-летняя Вагнер – бронзовый призер Сочи-2014 в командном турнире, серебряный призер чемпионата мира-2016, чемпионка четырех континентов, двукратная победительница командного ЧМ. Завершила выступления после сезона-2017/18. 

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11 комментариев

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Andrea Alana
За Эшли рада. Здорового малыша!
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VovaKotof
Ответ За Валенсию с 1999
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У Загитовой все хорошо!
+7
-3
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Адриана
Может станет добрее....
+6
-5
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Девушка Безимени
Ответ За Валенсию с 1999
Жулин
вы навка?
+2
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За Валенсию с 1999
Комментарий удален модератором
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Девушка Безимени
а кто у нас муж?
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Ливия
Поздравляю Эшли!
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