Эшли Вагнер сообщила о беременности

Американская фигуристка Эшли Вагнер сообщила, что ждет ребенка.

«Я очень рада объявить о следующей большой главе в истории моей жизни», – написала фигуристка, добавив, что ожидает рождения ребенка в декабре этого года.

32-летняя – бронзовый призер Сочи-2014 в командном турнире, серебряный призер чемпионата мира-2016, чемпионка четырех континентов, двукратная победительница командного ЧМ. Завершила выступления после сезона-2017/18.

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