Ирина Роднина: «Слова Мозер необъективны. У нас всегда были сильные пары, но выдающихся действительно не много»
Ирина Роднина высказалась об уровне парного катания в России.
Ранее заслуженный тренер РФ Нина Мозер заявила, что не видит в стране выдающихся пар.
«Слова Мозер необъективны. У нас всегда были сильные пары, но выдающихся действительно не много. Их и не может быть много. Считаю, что очень сильные пары были у Москвиной. Бойкова и Козловский очень сильные.
Этот сезон я не смотрела, поэтому сложно давать оценку. Это был тяжелый и необычный сезон для нашего фигурного катания.
Наши танцевальные и спортивные пары взяли некий тайм-аут. Думаю, что многие раскроются в следующих сезонах», — сказала трехкратная олимпийская чемпионка.
Выдающаяся парница - Роднина.
Остальные - мимо))
Какой такой неизгладимый след в ФК эти пары,половина из которых уже давно не существуют,оставили?