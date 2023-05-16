Ирина Роднина: «Слова Мозер необъективны. У нас всегда были сильные пары, но выдающихся действительно не много»

Теги Тамара Москвина сборная России Ирина Роднина пары Нина Мозер Фигурное катание

Ирина Роднина высказалась об уровне парного катания в России.

Ранее заслуженный тренер РФ Нина Мозер заявила, что не видит в стране выдающихся пар

«Слова Мозер необъективны. У нас всегда были сильные пары, но выдающихся действительно не много. Их и не может быть много. Считаю, что очень сильные пары были у Москвиной. Бойкова и Козловский очень сильные.

Этот сезон я не смотрела, поэтому сложно давать оценку. Это был тяжелый и необычный сезон для нашего фигурного катания.

Наши танцевальные и спортивные пары взяли некий тайм-аут. Думаю, что многие раскроются в следующих сезонах», — сказала трехкратная олимпийская чемпионка. 

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12 комментариев

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Марьяж
Да что за хрень - как не спросят - не смотрела, не смотрит, однако, спустя некоторое время жарко комментирует. В записи, что ли, изучает?
+5
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Olga.t
Выдающийся тренер - Мозер.
Выдающаяся парница - Роднина.
Остальные - мимо))
+5
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Марьяж
"Сильных мношо, а выдающаяся - я одна" - Ирина Константиновна потупила взгляд.
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Флер де Лис
Ответ AAPolyansky
Волосожар-Траньков - выдающая пара, Столбова-Климов - выдающая пара, Тарасова-Морозов - выдающая пара, Панфилова-Рылов и Павлюченко-Ходыкин были выдающимися парами. Мишина-Галлямов - уже сейчас выдающаяся пара, Бойкова-Козловский потенциально выдающая пара
Панфилов-Рылов??? Павлюченко-Ходыкин???
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Allbee
Ответ AAPolyansky
Волосожар-Траньков - выдающая пара, Столбова-Климов - выдающая пара, Тарасова-Морозов - выдающая пара, Панфилова-Рылов и Павлюченко-Ходыкин были выдающимися парами. Мишина-Галлямов - уже сейчас выдающаяся пара, Бойкова-Козловский потенциально выдающая пара
Мишина Галямов выдающиеся своей скукой и однообразием, чем ещё? Ну ок, стабильные. Что-то ещё?
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Allbee
Змея змее поддакивает
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AAPolyansky
Волосожар-Траньков - выдающая пара, Столбова-Климов - выдающая пара, Тарасова-Морозов - выдающая пара, Панфилова-Рылов и Павлюченко-Ходыкин были выдающимися парами. Мишина-Галлямов - уже сейчас выдающаяся пара, Бойкова-Козловский потенциально выдающая пара
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Верю-не верю
По Гамбургскому счету, Константиновна, у нас всего одна выдающаяся пара и была, так ведь?)
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nadenki
Вообще разговор ни о чём. Следующий сезон всех по местам расставит и на фоне самой выдающейся пары К.К, остальные будут не более, чем бледным фоном, достойными только качестве разогрева выступать
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22somebody22
Ответ AAPolyansky
Волосожар-Траньков - выдающая пара, Столбова-Климов - выдающая пара, Тарасова-Морозов - выдающая пара, Панфилова-Рылов и Павлюченко-Ходыкин были выдающимися парами. Мишина-Галлямов - уже сейчас выдающаяся пара, Бойкова-Козловский потенциально выдающая пара
Простите,но в чем именно все те,кого Вы перечислили,выдающиеся?Кроме Волосожар/Транькова.
Какой такой неизгладимый след в ФК эти пары,половина из которых уже давно не существуют,оставили?
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AAPolyansky
Ответ 22somebody22
Простите,но в чем именно все те,кого Вы перечислили,выдающиеся?Кроме Волосожар/Транькова. Какой такой неизгладимый след в ФК эти пары,половина из которых уже давно не существуют,оставили?
неизгладимый след оставили своими программами и своими выступлениями
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Elena Savanuk
Ответ Марьяж
Да что за хрень - как не спросят - не смотрела, не смотрит, однако, спустя некоторое время жарко комментирует. В записи, что ли, изучает?
Вот-вот ... Как раз подчеркивает, мол, не смотрела, не смотрю...Но свое мнение, однако, всегда высказывает.
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