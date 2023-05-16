Ирина Роднина: «Слова Мозер необъективны. У нас всегда были сильные пары, но выдающихся действительно не много»

Ирина Роднина высказалась об уровне парного катания в России.

Ранее заслуженный тренер РФ Нина Мозер заявила, что не видит в стране выдающихся пар.

«Слова Мозер необъективны. У нас всегда были сильные пары, но выдающихся действительно не много. Их и не может быть много. Считаю, что очень сильные пары были у . Бойкова и Козловский очень сильные.

Этот сезон я не смотрела, поэтому сложно давать оценку. Это был тяжелый и необычный сезон для нашего фигурного катания.

Наши танцевальные и спортивные пары взяли некий тайм-аут. Думаю, что многие раскроются в следующих сезонах», — сказала трехкратная олимпийская чемпионка.