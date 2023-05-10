Александра Бойкова: «Монголия осталась у меня в памяти как удивительный край с бескрайними степями, городом с небоскребами и юртами, интересной культурой»

Фигуристка Александра Бойкова поделилась впечатлениями от поездки в Монголию.

«Монголия осталась у меня в памяти как удивительный край с бескрайними степями, городом с небоскребами и юртами, интересной культурой, увлекательной историей (и, что интересно, практическим отсутствием ее доказательств (архитектуры, живописи) ввиду кочевнического образа жизни) и своеобразным пересечением Азии и России.

Я бы с радостью вернулась в Улан-Батор и его окрестности, чтобы узнать о стране хоть чуточку больше.

Первые эмоции я испытала еще будучи в самолете: довольно сильные ветра способствовали турбулентности, но разглядывать бескрайние просторы степи мне они не мешали. Я была немного в шоке, потому что сначала не увидела ни одной дороги или города. Мы просто садились в степи, по которой, недалеко от взлетной полосы, бегали табуны лошадей. Кое-где виднелись юрты.



Однако чуть позже мы узнали, что от аэропорта до Улан-Батора и его окрестностей ведет прекрасная асфальтированная дорога. Она очень живописная!!! Иногда встречаются отдельные домики, иногда юрты и практически всегда виднеются лошади. Так и хочется остановиться, прогуляться, пробежаться, вдохнуть воздух бескрайних просторов.



Путь же от аэропорта до города занимает не больше 30-40 минут, но зато при въезде в город вас встречают нереальные пробки. <...>

Возможно, стоит нанять водителя, так как самим на дорогах ездить крайне опасно. Аварийные ситуации тут направо и налево, буквально на каждом шагу. Поэтому лучше ездить с человеком, который разбирается во всем хаосе, царящем на дороге.



В самом городе, Улан-Баторе, внимание привлекают различные статуи и скульптуры. Есть современные инсталляции и арт-объекты, а есть и более привычные медные памятники.

Мне безумно понравился конь, стоящий в окрестностях города, скорее всего рядом с конным клубом (к сожалению, хорошо сфотографировать не получилось). Однако практически все объекты искусства невольно обращают на себя внимание и заставляют рассматривать себя.

Также в центре города стараются делать небольшие скверы с деревьями, кустами и беседками в китайском стиле. Это помогает жителям города иногда снизить темп жизни, посидеть в тишине поодаль от дорог и просто подумать, помечтать или сделать перерыв на обед. <...>



Интересный факт, что смешение азиатских и русской культур особенно заметно в магазинах. Например, на одной полке Вы можете найти печеньки из Японии, Кореи, Китая и тут же вафли из России; монгольские йогурты и молоко русской фирмы; замороженный дуриан и в соседнем отсеке нарезанные замороженные шампиньоны. <...>

В общем, я бы точно вернулась в Монголию еще хотя бы разок. Мне не хватило времени, чтобы лучше узнать эту экзотичную страну, проникнуться ее культурой и просто погулять по бескрайней степи в компании прекрасных лошадей», – написала Бойкова.

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