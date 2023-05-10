Александра Бойкова: «Монголия осталась у меня в памяти как удивительный край с бескрайними степями, городом с небоскребами и юртами, интересной культурой»

Теги сборная России пары Александра Бойкова Фигурное катание

Фигуристка Александра Бойкова поделилась впечатлениями от поездки в Монголию.

«Монголия осталась у меня в памяти как удивительный край с бескрайними степями, городом с небоскребами и юртами, интересной культурой, увлекательной историей (и, что интересно, практическим отсутствием ее доказательств (архитектуры, живописи) ввиду кочевнического образа жизни) и своеобразным пересечением Азии и России.

Я бы с радостью вернулась в Улан-Батор и его окрестности, чтобы узнать о стране хоть чуточку больше.

Первые эмоции я испытала еще будучи в самолете: довольно сильные ветра способствовали турбулентности, но разглядывать бескрайние просторы степи мне они не мешали. Я была немного в шоке, потому что сначала не увидела ни одной дороги или города. Мы просто садились в степи, по которой, недалеко от взлетной полосы, бегали табуны лошадей. Кое-где виднелись юрты.

Однако чуть позже мы узнали, что от аэропорта до Улан-Батора и его окрестностей ведет прекрасная асфальтированная дорога. Она очень живописная!!! Иногда встречаются отдельные домики, иногда юрты и практически всегда виднеются лошади. Так и хочется остановиться, прогуляться, пробежаться, вдохнуть воздух бескрайних просторов.

Путь же от аэропорта до города занимает не больше 30-40 минут, но зато при въезде в город вас встречают нереальные пробки. <...> 

Возможно, стоит нанять водителя, так как самим на дорогах ездить крайне опасно. Аварийные ситуации тут направо и налево, буквально на каждом шагу. Поэтому лучше ездить с человеком, который разбирается во всем хаосе, царящем на дороге.
 
В самом городе, Улан-Баторе, внимание привлекают различные статуи и скульптуры. Есть современные инсталляции и арт-объекты, а есть и более привычные медные памятники.

Мне безумно понравился конь, стоящий в окрестностях города, скорее всего рядом с конным клубом (к сожалению, хорошо сфотографировать не получилось). Однако практически все объекты искусства невольно обращают на себя внимание и заставляют рассматривать себя.

Также в центре города стараются делать небольшие скверы с деревьями, кустами и беседками в китайском стиле. Это помогает жителям города иногда снизить темп жизни, посидеть в тишине поодаль от дорог и просто подумать, помечтать или сделать перерыв на обед. <...> 
 
Интересный факт, что смешение азиатских и русской культур особенно заметно в магазинах. Например, на одной полке Вы можете найти печеньки из Японии, Кореи, Китая и тут же вафли из России; монгольские йогурты и молоко русской фирмы; замороженный дуриан и в соседнем отсеке нарезанные замороженные шампиньоны. <...> 

В общем, я бы точно вернулась в Монголию еще хотя бы разок. Мне не хватило времени, чтобы лучше узнать эту экзотичную страну, проникнуться ее культурой и просто погулять по бескрайней степи в компании прекрасных лошадей», – написала Бойкова.   

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16 комментариев

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Каролина!
Ответ Jessi
Кто-нибудь осилил эту простынь, признайтесь?!😂
Если читать что-то больше, чем статусы, то нет никаких проблем.
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Екатерина Ивановская
Кто будет в Монголии, обязательно попробуйте буузы с бараниной! Такую вкусную баранину ела только в Грозном и Улан-Баторе, а вот Казань меня расстроила: то ли у повара руки растут из одного места, то ли мясо некачественное, но запах мяса помню до сих пор :)
+5
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Princess23
Ответ Jessi
Если я захочу узнать больше про Монголию, то почитаю блоги о путешествиях, а не вот это эти клишированные фразы Бойковой «бескрайние степи», «интересная культура», «юрты и лошади»
ну вас же насильно никто к экрану не приклеивал? Саша пишет для тех кому интересно
Пока Синицина гуляла "по окрестностям Монголии" Саша на самом деле достаточно много приметила и рассказала
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Светлана М
С интересом прочитала, хорошо написано
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Lapo Elkann
Ответ tanymukhina
Когда девочка Бойкова бывает на отдыхе, она как и "одна" девочка выкладывает для своих поклонников фото на пляже и не только ног, а куда более откровенные
Ну ведь не только ступни ?. А фигура у Бойковой правда хорошая. К тому же , у нее нет надоедливых болельщиков , которые пишут по 100 комметов каждый , о том , как она " все успевает" , " Какая она самая красивая " и " как ее никто не превзошел ".
П. С . поставлю плюс. собеседнику минусы не ставлю. это не я.
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Каролина!
Gemma157, не приходило в голову, что у Саши и самой пары БК есть болельщики ещё с юниоров? По поводу её блога. Она пишет неплохо, местами интересно читать.
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Lapo Elkann
Человек побывал в новой для себя стране и отметил то , что ее удивило или понравилось, тогда как одна девочка шлет своим болельщикам только фото ног.
+4
-3
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Tatiana Klm
Пусть пишет - читатели обязательно найдутся! Это же не оскорбления на заборе, это ее дневник, где она делится впечатлениями, мыслями и эмоциями. Совсем неплохо для девушки!
+2
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Sgi
Ответ Jessi
Если я захочу узнать больше про Монголию, то почитаю блоги о путешествиях, а не вот это эти клишированные фразы Бойковой «бескрайние степи», «интересная культура», «юрты и лошади»
Но почему - то не читаете , а сидите на спортс… да и тут - то не осилили )
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Sgi
Ответ tanymukhina
Когда девочка Бойкова бывает на отдыхе, она как и "одна" девочка выкладывает для своих поклонников фото на пляже и не только ног, а куда более откровенные
Так она красивая ) пусть показывает )
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