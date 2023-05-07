Артур Дмитриев-старший: «Я знаю, что Бойкова и Козловский давно хотели уйти. Не хотели кататься с основными конкурентами в одной команде»
Артур Дмитриев-старший заявил, что Бойкова и Козловский давно хотели уйти от Москвиной.
Ранее стало известно, что чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский покинули группу Тамары Москвиной и перешли к Этери Тутберидзе.
— Я знаю, что они давно хотели уйти. Не хотели кататься с основными конкурентами (Мишиной и Галлямовым – Sports.ru) в одной команде. Все, что ни делается, к лучшему.
С другой стороны, немного обидно, потому что Саша и Дима – это, кажется, единственные фигуристы, которые с первых шагов воспитывались у Москвиной. Сихарулидзе начинал у Великовых, я тренировался сначала у Доброскокова. А эти ребята с самого начала были у Тамары Николаевны, многое с ней прошли, добились хороших результатов. Сейчас, думаю, они хотят внимания только себе. Чтобы рядом никого не было.
— У Тутберидзе есть известная пара: Евгения Тарасова — Владимир Морозов.
— Я думаю, что народу там много. И это иллюзия, что можно создать себе особые условия. Но они хотят индивидуального подхода. Тарасова и Морозов, скорее всего, будут заканчивать. А Бойкова и Козловский — ребята очень амбициозные.
— Конкуренция в группах бывает всегда. Правильно ли от нее бежать?
— Я не боялся конкуренции внутри группы. Понимал, что от добра добра не ищут, работал над собой. Но у каждого свое отношение к этому.
Может, такой переход обострит соперничество в парном катании, всколыхнет к нему интерес. Была же дуэль между Плющенко и Ягудиным, когда последний ушел от тренера Мишина к тренеру Тарасовой. И это было интересно. Я думаю, и здесь что-то такое будет.
Просто не припомню, чтобы кто-то из фигуристов уходил от Тамары Москвиной. По-моему, это первый раз такое, – сказал Дмитриев-старший.
Мегатрансфер в нашей фигурке: лучшая пара ушла к Тутберидзе 😱
Здесь же всё ясно - просто Козловский и Галлямов не переваривают друг друга.
И что, надо было мучать продолжать друг друга? Ушли и ушли. Может теперь обоим парам легче станет.
ТН говорила, что после Кавагути -Смирнова уйдет.
Но к этому моменту Минчук уже слепил пару БК.
Они по юниорам прыгали рит и ойлерник.
Тут открылась Академия Москвиной.
ТН их пригласила с Минчуком и тогда во вью говорила, что не тренирует их, а просто помогает.
Так что это пара изначально не ее.
Все люди разные, кому-то для прогресса нужно близкое постоянное соперничество, кому-то это некомфортно.
В чем вы увидели тройное переобувание?
Проблема стала из-за Минчука. Изначально планировалось, что у МГ будет другой личный тренер.
Но...
А чистых БК, эти МГ могут обойти наверное размером Настиной груди или красными щёками Галлямова??!
Так что ТНМ повлияла даже на само появление пары БК.
Поэтому если ТМ уйдут - ЭГ возмет ещё пары.