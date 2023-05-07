Артур Дмитриев-старший: «Я знаю, что Бойкова и Козловский давно хотели уйти. Не хотели кататься с основными конкурентами в одной команде»

Артур Дмитриев-старший заявил, что Бойкова и Козловский давно хотели уйти от Москвиной.

Ранее стало известно, что чемпионы Европы Александра Бойкова и покинули группу Тамары Москвиной и перешли к .

— Я знаю, что они давно хотели уйти. Не хотели кататься с основными конкурентами (Мишиной и Галлямовым – Sports.ru) в одной команде. Все, что ни делается, к лучшему.

С другой стороны, немного обидно, потому что Саша и Дима – это, кажется, единственные фигуристы, которые с первых шагов воспитывались у Москвиной. Сихарулидзе начинал у Великовых, я тренировался сначала у Доброскокова. А эти ребята с самого начала были у Тамары Николаевны, многое с ней прошли, добились хороших результатов. Сейчас, думаю, они хотят внимания только себе. Чтобы рядом никого не было.

— У Тутберидзе есть известная пара: Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

— Я думаю, что народу там много. И это иллюзия, что можно создать себе особые условия. Но они хотят индивидуального подхода. Тарасова и Морозов, скорее всего, будут заканчивать. А Бойкова и Козловский — ребята очень амбициозные.

— Конкуренция в группах бывает всегда. Правильно ли от нее бежать?

— Я не боялся конкуренции внутри группы. Понимал, что от добра добра не ищут, работал над собой. Но у каждого свое отношение к этому.

Может, такой переход обострит соперничество в парном катании, всколыхнет к нему интерес. Была же дуэль между Плющенко и Ягудиным, когда последний ушел от тренера Мишина к тренеру Тарасовой. И это было интересно. Я думаю, и здесь что-то такое будет.

Просто не припомню, чтобы кто-то из фигуристов уходил от . По-моему, это первый раз такое, – сказал .

Мегатрансфер в нашей фигурке: лучшая пара ушла к Тутберидзе 😱