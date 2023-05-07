Артур Дмитриев-старший: «Я знаю, что Бойкова и Козловский давно хотели уйти. Не хотели кататься с основными конкурентами в одной команде»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Этери Тутберидзе Артур Дмитриев-старший переходы Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Артур Дмитриев-старший заявил, что Бойкова и Козловский давно хотели уйти от Москвиной.

Ранее стало известно, что чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский покинули группу Тамары Москвиной и перешли к Этери Тутберидзе

— Я знаю, что они давно хотели уйти. Не хотели кататься с основными конкурентами (Мишиной и Галлямовым – Sports.ru) в одной команде. Все, что ни делается, к лучшему.

С другой стороны, немного обидно, потому что Саша и Дима – это, кажется, единственные фигуристы, которые с первых шагов воспитывались у Москвиной. Сихарулидзе начинал у Великовых, я тренировался сначала у Доброскокова. А эти ребята с самого начала были у Тамары Николаевны, многое с ней прошли, добились хороших результатов. Сейчас, думаю, они хотят внимания только себе. Чтобы рядом никого не было.

— У Тутберидзе есть известная пара: Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

— Я думаю, что народу там много. И это иллюзия, что можно создать себе особые условия. Но они хотят индивидуального подхода. Тарасова и Морозов, скорее всего, будут заканчивать. А Бойкова и Козловский — ребята очень амбициозные.

— Конкуренция в группах бывает всегда. Правильно ли от нее бежать?

— Я не боялся конкуренции внутри группы. Понимал, что от добра добра не ищут, работал над собой. Но у каждого свое отношение к этому.

Может, такой переход обострит соперничество в парном катании, всколыхнет к нему интерес. Была же дуэль между Плющенко и Ягудиным, когда последний ушел от тренера Мишина к тренеру Тарасовой. И это было интересно. Я думаю, и здесь что-то такое будет.

Просто не припомню, чтобы кто-то из фигуристов уходил от Тамары Москвиной. По-моему, это первый раз такое, – сказал Дмитриев-старший

Мегатрансфер в нашей фигурке: лучшая пара ушла к Тутберидзе 😱

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36 комментариев

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Екатерина Ивановская
Второй день обзвон идет. Ничего такого нет в их переходе. Им не нравились условия, накипело, что называется, пришли с букетом, с шампанским и без конфликта и скандала разошлись.
+12
-1
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NataliaB.3003
Конкуренция, внимание, обидно - это всего лишь слова.
Здесь же всё ясно - просто Козловский и Галлямов не переваривают друг друга.
И что, надо было мучать продолжать друг друга? Ушли и ушли. Может теперь обоим парам легче станет.
+11
-1
+10
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Olga.t
Ответ Rush
А что было в Пхенчхане и после. Пожар и скандальный уход ем из ТШТ? Что происходило с буквами тщк в ТШТ? Соперничество. Двигатель прогресса в фигурном!
Да перестаньте вы уже писать про "буквы".Это живые люди, талантливые успешные спортсменки.
+11
-3
+8
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Tatiana Klm
Ответ Алеся Ткаченко
То есть когда одиночницы ЭТ бегут из штаба в поисках индивидуального подхода и меньшей конкуренции в группе,то это плохо.Но вот когда от той же конкуренции и в поисках индивидуального подхода бегут от Москвиной,то это нормально🤡Тройное переобувание в воздухе просто.
После перехода от ЭТ никто из ее бывших учеников пока не добился более высоких результатов, даже если и были серьезное основания сменить ТШ. От ТНМ впервые ушла топовая пара - вот и посмотрим, будет ли прогресс, тем интереснее будет новый сезон в парном!
+16
-8
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Маргарита В Сафронова
БК улучшаются, им не нужны лишние эмоциональные раздражители. А Москвина действует по советской системе противопоставлений, а она подавляет спортсменов с яркой художественной составной. ТШТ не противовоставляют, они просто создают сложную систему тренировок равную для всех. БК в такую систему вполне вписываются, и без всяких лишних раздражителей.
+16
-8
+8
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gift...!
У меня еще нет деменции.
ТН говорила, что после Кавагути -Смирнова уйдет.
Но к этому моменту Минчук уже слепил пару БК.
Они по юниорам прыгали рит и ойлерник.
Тут открылась Академия Москвиной.
ТН их пригласила с Минчуком и тогда во вью говорила, что не тренирует их, а просто помогает.
Так что это пара изначально не ее.
+13
-6
+7
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Оле-Лукойе
Ответ Rush
А что было в Пхенчхане и после. Пожар и скандальный уход ем из ТШТ? Что происходило с буквами тщк в ТШТ? Соперничество. Двигатель прогресса в фигурном!
Что происходит с буквой R, которая людей называет буквами?
+6
-1
+5
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Olga.t
Ответ Алеся Ткаченко
То есть когда одиночницы ЭТ бегут из штаба в поисках индивидуального подхода и меньшей конкуренции в группе,то это плохо.Но вот когда от той же конкуренции и в поисках индивидуального подхода бегут от Москвиной,то это нормально🤡Тройное переобувание в воздухе просто.
Артур прокомментировал переход конкретных спортсменов, а не переходы вообще, привёл примеры из прошлых лет. Причём сказал достаточно корректно.
Все люди разные, кому-то для прогресса нужно близкое постоянное соперничество, кому-то это некомфортно.
В чем вы увидели тройное переобувание?
+7
-2
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Tatiana Klm
Ребятам не хватало внимания, думаю, что конкуренция - не самая большая проблема для них. В ТШТ всегда конкуренция. Но они каждого спортсмена приводят к его личному максимуму - это важно.
+11
-7
+4
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gift...!
Проблема не в Москвиной.
Проблема стала из-за Минчука. Изначально планировалось, что у МГ будет другой личный тренер.
Но...
+5
-1
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Екатерина Ивановская
Ответ Lilek Li
Интеллегенция не выдержала конкуренцию)
Выдержала как раз, если два главных старта выиграли.
+4
-1
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Е...С
Любой переход - это нормально. Не очень нормально, что фигурно-катательный мир по разному реагирует на тот или иной переход.
+8
-5
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Strawberry93
У ребят одна карьера, и она не вечная, явно пошёл четверной выброс на шоу у ТШТ, без ультра си им не обойти чистых Мишину и Галямова,квота на соревнования для пар будет только одна- много факторов, если бы не набросы от мамы Димы, пока этот переход не выглядит некрасивым. Рискуют, т.к молодые, амбициозные и азартные, тем интереснее будет смотреть за их противостоянием в сезоне.
+5
-2
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N-fox
Тамара Николаевна уважаемый человек, очень деликатно всегда высказывается, умеет сохранять лицо. Но все понятно, что там не все так просто в этой ситуации. Ей, как тренеру, конечно, обидно, сколько вложено в эту пару. Дима, похоже совсем не ужился с Сашей (Галлямовым). Как два петуха, кто кого. Наверное, так лучше, развести их по разным углам в песочнице. Надеюсь на мудрость тренерского штаба Этери. Наверняка Тихонов с ними будет работать, может, и Траньков подключится. В любом случае это на пользу развитию парного катания. И молодых у нас много пар на подходе.
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Ostinato
Зачем такое говорить? Не твои ученики, ушли не от тебя, пришли не к тебе. Сами ребята обозначили в свою позицию и этого должно быть достаточно. Почему чужой для пары человек раскрывает их "секреты" в СМИ? Даже если конфликт и нежелание есть, то с чего вдруг Дмитриев посчитал, что именно он, а не ребята в праве это озвучивать?
+10
-8
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Алеся Ткаченко
То есть когда одиночницы ЭТ бегут из штаба в поисках индивидуального подхода и меньшей конкуренции в группе,то это плохо.Но вот когда от той же конкуренции и в поисках индивидуального подхода бегут от Москвиной,то это нормально🤡Тройное переобувание в воздухе просто.
+15
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lanfqk
Ответ Маргарита В Сафронова
БК улучшаются, им не нужны лишние эмоциональные раздражители. А Москвина действует по советской системе противопоставлений, а она подавляет спортсменов с яркой художественной составной. ТШТ не противовоставляют, они просто создают сложную систему тренировок равную для всех. БК в такую систему вполне вписываются, и без всяких лишних раздражителей.
Я нейтрально отношусь к ТШТ, но говорить, что в их группе система тренировок не завязана на конкуренции - очень смешно. Когда на одном льду катаются спортсмены, претендующие на ЧМ, ЧЕ, ОИ и т д, конкуренция высочайшая сама по себе, даже не надо никак и никого подстегивать.
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Порядка.нет
Ответ Toba Door
Внимания у них было больше чем у мг, Москвина их называла боч, хотя у неё были мг, пара намного сильнее, но все равно итог один, ушли и слава богу, теперь мг будет проще
А кто, кроме вас определил, что МГ "пара намного сильнее"??!
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Порядка.нет
Ответ Strawberry93
У ребят одна карьера, и она не вечная, явно пошёл четверной выброс на шоу у ТШТ, без ультра си им не обойти чистых Мишину и Галямова,квота на соревнования для пар будет только одна- много факторов, если бы не набросы от мамы Димы, пока этот переход не выглядит некрасивым. Рискуют, т.к молодые, амбициозные и азартные, тем интереснее будет смотреть за их противостоянием в сезоне.
А что такое "чистые МГ", чем они "выдающиеся" , что их не обойти без ультра-си??!
А чистых БК, эти МГ могут обойти наверное размером Настиной груди или красными щёками Галлямова??!
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Маргарита В Сафронова
Ответ lanfqk
Я нейтрально отношусь к ТШТ, но говорить, что в их группе система тренировок не завязана на конкуренции - очень смешно. Когда на одном льду катаются спортсмены, претендующие на ЧМ, ЧЕ, ОИ и т д, конкуренция высочайшая сама по себе, даже не надо никак и никого подстегивать.
Спортсмены сами рассчитывают способны они или нет работать в такой сложной системе тренировок. Если не выдерживают, то уходят, их никто не держит. Но все на равных, любимцев нет. Те, кто захотел в любимки, потеряли очень многое.
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Маргарита В Сафронова
Ответ Rush
А что было в Пхенчхане и после. Пожар и скандальный уход ем из ТШТ? Что происходило с буквами тщк в ТШТ? Соперничество. Двигатель прогресса в фигурном!
А в итоге выясняется, что Тутберидзе прекрасно работает со взрослыми парами)
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tull
Ответ Rush
А что было в Пхенчхане и после. Пожар и скандальный уход ем из ТШТ? Что происходило с буквами тщк в ТШТ? Соперничество. Двигатель прогресса в фигурном!
Там еще система не сложилась. Женя посчитала себя примой, идеалом выше системы. Ее опустили с небес на землю. Она обидилась и ушла.
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ribikorto
Ответ gift...!
У меня еще нет деменции. ТН говорила, что после Кавагути -Смирнова уйдет. Но к этому моменту Минчук уже слепил пару БК. Они по юниорам прыгали рит и ойлерник. Тут открылась Академия Москвиной. ТН их пригласила с Минчуком и тогда во вью говорила, что не тренирует их, а просто помогает. Так что это пара изначально не ее.
Елена Климова: В школе Мишиных Саша занималась 4 года, а потом, когда начали искать партнершу для Димы Козловского, я настоятельно рекомендовала коллегам взять именно ее. Родители, правда, сомневались — думали, Саша крупной вырастет. На что Тамара Николаевна сказала: «Вот когда будет большая, тогда и поговорим»

Так что ТНМ повлияла даже на само появление пары БК.
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Toba Door
Ответ Tatiana Klm
После перехода от ЭТ никто из ее бывших учеников пока не добился более высоких результатов, даже если и были серьезное основания сменить ТШ. От ТНМ впервые ушла топовая пара - вот и посмотрим, будет ли прогресс, тем интереснее будет новый сезон в парном!
Какой прогресс они в прошлом сезоне показали свой максимум, куда дальше, выиграли у мг оба старта, усложнились дальше некуда и это все у Москвиной
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Rush
Ответ Tatiana Klm
После перехода от ЭТ никто из ее бывших учеников пока не добился более высоких результатов, даже если и были серьезное основания сменить ТШ. От ТНМ впервые ушла топовая пара - вот и посмотрим, будет ли прогресс, тем интереснее будет новый сезон в парном!
ЭГ уже учёная после Сочи, когда надежда Липницкая в личке не сумела взять золото.
Поэтому если ТМ уйдут - ЭГ возмет ещё пары.
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