Александр Галлямов: «Считаем, что лучше показать четверной на соревнованиях, чтобы произвести эффект «вау». Для обычных попыток есть тренировки»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, планируют ли усложнять программы.

«Безусловно, есть планы на техническое усложнение, чтобы быть конкурентоспособными и рассчитывать на более высокие места. Даже если ты находишься на высоком уровне, его надо постоянно повышать.

Соперники не хотят сидеть на месте, это спорт. Никто не будет согласен с более низкими местами.

Мы считаем, что лучше показать четверной на соревнованиях, чтобы это был по-настоящему чистый элемент, чтобы произвести эффект «вау». Для обычных попыток у нас есть тренировки.

Для нас сальхов – это самый оптимальный четверной на сегодняшний день. Чтобы прыгать четверной, должна быть идеальная техника тройного и стабильность как минимум 95%», – сказал Галлямов.

«Шоу – достаточно травмоопасный формат для попыток сложных элементов. Для нас четверной достаточно сложный элемент. На шоу нет полноценной разминки, не хотелось бы получить травму», – добавила Мишина.

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57 комментариев

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Адриана
Ответ garovatat
не совсем так, мне представляется что именно бесконечные чсвшники (МГ) ненавидят БК. Ну как же, это же великие мишки! С какого то перепугу решившие что являются эталоном парного. Галлямов уже давно проявил себя, поддакивая Плю, и прочими себялюбивыми высказываниями, я смотрю жизнь ничему не учит этого розовощекого вьюноша, успешно продолжает в том же духе. Ну ну. Мишина-тихушница такая же, так рыдала на ЧР, прям потрясающе. Не дали золотую медальку за очередной степ вместо ойлера, не смогла маскирнуть в этот раз. А вот по БК, особенно по Козловскому, видно какая эволюция произошла, в том числе и в вопросах понимания себя в этом мире, кмк. Ушла бравада, бахвальство и фанфаронство, все эти "в очередь", швыряния бейджиками и т.д. Вижу зрелых взрослых талантливых умных людей, понимающих собственную силу, но при этом не отягощенных излишней гордыней. Удачи им! Румяным комсомольцам-ремесленникам все это еще предстоит, они лишь в начале пути. Если ума хватит - изменятся.
"Румяные комсомольцы-ремесленники" - это Вы прямо в точку.👍🤣
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Адриана
Ответ Андрей Красин
По крайней бейджиками в Кике не кидаются после поражений. Чемпионы мира все-таки, ни ТМ ни БК не покорился мир. Имеют право говорить как и что хотят. Ну в следующем сезоне на соревнованиях интересно будет.
Как это "имеют право "? С чего вдруг?
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Светлана Менова
Ответ Allbee
Зато ответ с издёвкой и шпилькой дело как раз личного выбора и воспитания.
Галлямов весь сезон так отжигает, наконец-то уже не притворяется хорошим уральским парнем.
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Светлана Менова
Ответ Андрей Красин
С душком уже они, ну-ну. Страшное дело - местные сообщество. По-моему, тут половина комментов с душком. Вы хоть ветки читайте, раз половину комментов тут пишете в последнее время.
Не "уже", а всегда были.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ garovatat
не совсем так, мне представляется что именно бесконечные чсвшники (МГ) ненавидят БК. Ну как же, это же великие мишки! С какого то перепугу решившие что являются эталоном парного. Галлямов уже давно проявил себя, поддакивая Плю, и прочими себялюбивыми высказываниями, я смотрю жизнь ничему не учит этого розовощекого вьюноша, успешно продолжает в том же духе. Ну ну. Мишина-тихушница такая же, так рыдала на ЧР, прям потрясающе. Не дали золотую медальку за очередной степ вместо ойлера, не смогла маскирнуть в этот раз. А вот по БК, особенно по Козловскому, видно какая эволюция произошла, в том числе и в вопросах понимания себя в этом мире, кмк. Ушла бравада, бахвальство и фанфаронство, все эти "в очередь", швыряния бейджиками и т.д. Вижу зрелых взрослых талантливых умных людей, понимающих собственную силу, но при этом не отягощенных излишней гордыней. Удачи им! Румяным комсомольцам-ремесленникам все это еще предстоит, они лишь в начале пути. Если ума хватит - изменятся.
Не знаю, что там впереди у мишек, посмотрела сегодня на них- они крупные. Очень и оба. Прибавили капитально, Козловский, кстати, тоже. А Бойкова-тонкая и звонкая, в ее квад верится.
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Адриана
Ответ Андрей Красин
Может, не надо себе строить каких-то придуманных образов ? Галлямов - обычный парень, открытый, любит футбол и т.д. Что он еще вам такого плохого сделал ? Вот Козловский явно будет функционером, он продуманнее.
Козловский не "продуманнее, он умнее. А Саша слишком примитивный, как- то в этом сезоне это стало особенно видно.
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Светлана Менова
Ответ Андрей Красин
Так уж она и рыдала там ? По-моему, она была явно расстроена, но не рыдала. Вы уж там определитесь, то "только у Насти чемпионский характер в паре", то она "рыдает". А вообще - пары дело тонкое и разделять неуместно, если только они сами о своей внутренней кухне не заговорят. На шоу выглядят вполне гармонично.
Ещё как рыдала.
https://youtu.be/743PpmuOHoM
Пересмотрите с 7:53
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Андрей Красин
Ответ Светлана Менова
А кто-то их назвал "слабыми"? С душком они, вот и всё.
С душком уже они, ну-ну. Страшное дело - местные сообщество. По-моему, тут половина комментов с душком. Вы хоть ветки читайте, раз половину комментов тут пишете в последнее время.
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Дарья Куликова
Ответ Андрей Красин
Смотрю, местная команда на Галлямова ополчилась. Сейчас клевать будут. Слабые ЧМ не становятся, да еще так дерзко.
Да никто не ополчился, просто Галлямов сам стал регулярно давать поводы. Заметьте у многих по Насте-то вопросов меньше;) Но, по большому счету, это ведь тот же этап развития спортсмена, БК его прошли, теперь МГ, но им повезло в этом плане больше, что сейчас нет международных турниров и БК не дособирали титулов, что в ковид, что сейчас!
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Allbee
Ответ Светлана Менова
Не вижу ничего некорректного в вопросе о четверных элементах... Это же не вопрос про личную жизнь и деньги)))
Зато ответ с издёвкой и шпилькой дело как раз личного выбора и воспитания.
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Андрей Красин
Ответ Светлана Менова
Кстати, когда тогда Мишина рыдала в КиК, я заметила, что Галлямов ее не поддержал никак, просто сидел с кислым лицом.
Так уж она и рыдала там ? По-моему, она была явно расстроена, но не рыдала. Вы уж там определитесь, то "только у Насти чемпионский характер в паре", то она "рыдает". А вообще - пары дело тонкое и разделять неуместно, если только они сами о своей внутренней кухне не заговорят. На шоу выглядят вполне гармонично.
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Allbee
Ответ Ostinato
Знаете, мне Галлямов в последнее время разонравился, как человек. Я вообще жалею, что сейчас многих спортсменов мы видим вне контекста спорта, особенно поражают глубиной мысли старая гвардия ура-патриотов. Понимаю, что спортсменам вообще и конкретно Александру пофиг на мое левое мнение, просто хотела сравнить ощущения с другими любителями ФК.
За то, что Плющенко на одной волне, сразу ушел в минус галямов. Пара у них хоть и стабильная и техничная, но тоскливая, медленная и простая, для меня не то пальто. Так что я ничего не потеряла от разочарования в личностных качествах
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Аля Иванова
Ответ Андрей Красин
Может, не надо себе строить каких-то придуманных образов ? Галлямов - обычный парень, открытый, любит футбол и т.д. Что он еще вам такого плохого сделал ? Вот Козловский явно будет функционером, он продуманнее.
Он умнее.
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Светлана Менова
Ответ Андрей Красин
Смотрю, местная команда на Галлямова ополчилась. Сейчас клевать будут. Слабые ЧМ не становятся, да еще так дерзко.
А кто-то их назвал "слабыми"? С душком они, вот и всё.
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Светлана Менова
Ответ Андрей Красин
Может, не надо себе строить каких-то придуманных образов ? Галлямов - обычный парень, открытый, любит футбол и т.д. Что он еще вам такого плохого сделал ? Вот Козловский явно будет функционером, он продуманнее.
Да кто ж его знает, пути неисповедимы. Может, как раз Галлямов будет функционером?
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Андрей Красин
Ответ Екатерина Ивановская
А причем тут футбол и открытость?
Вы о чем вообще или "я спорю чтобы спорить" ? Я отвечал, человеку которому почему-то Галлямов разонравился. Может, она раньше думала, что он крестиком вышивает и Ахматову на ночь читает.
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Iuliia Timofeyeva
З - зависть
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Андрей Красин
Ответ Дарья Куликова
Забавно, как все считали МГ пушистыми и милыми, пока те выигрывали, конечно, и повода не было показывать свой характер, а последний сезон из Галлямова прям вырывается характер его! При том, что, на самом деле, уж у кого в этой паре по настоящему чемпионский характер, так это у Насти!
Смотрю, местная команда на Галлямова ополчилась. Сейчас клевать будут. Слабые ЧМ не становятся, да еще так дерзко.
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Андрей Красин
Ответ Екатерина Ивановская
Значит ваш комментарий про бейджи некорректен во всех смыслах, все имеют право говорить и делать, что хотят. Просто когда люди достигли цели, к которой шли весь сезон, а из соседнего подъезда доносится "Это все фигня, я сделаю лучше", выглядит это некрасиво.
А в чем его некорректность ? Это все видели, по ТВ. Ну сгладила Москвина, молодец, но осадочек остался)
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Соль.
Галлямов: "Да не завидую я!".
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Екатерина Ивановская
Ответ Андрей Красин
Может, не надо себе строить каких-то придуманных образов ? Галлямов - обычный парень, открытый, любит футбол и т.д. Что он еще вам такого плохого сделал ? Вот Козловский явно будет функционером, он продуманнее.
А причем тут футбол и открытость?
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garovatat
Ответ Светлана Менова
Кстати, когда тогда Мишина рыдала в КиК, я заметила, что Галлямов ее не поддержал никак, просто сидел с кислым лицом.
да, весь в себе переживал шок. был занят оперативной обработкой последствий мощного удара по самолюбию. тут не до партнерши
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Екатерина Ивановская
Ответ Андрей Красин
Все имеют право говорить, что хотят. А что они тут такого криминального сказали ? Сделали четверной... на шоу... не с первой попытки. Бонус небольшой - это же не одиночное катание, а риск травмы для партнершы большой. Ежу понятно, что там внутри группы соперничество запредельное. Еще и третья пара есть совсем не из самых слабых.
Значит ваш комментарий про бейджи некорректен во всех смыслах, все имеют право говорить и делать, что хотят. Просто когда люди достигли цели, к которой шли весь сезон, а из соседнего подъезда доносится "Это все фигня, я сделаю лучше", выглядит это некрасиво.
+3
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Андрей Красин
Ответ Ostinato
Знаете, мне Галлямов в последнее время разонравился, как человек. Я вообще жалею, что сейчас многих спортсменов мы видим вне контекста спорта, особенно поражают глубиной мысли старая гвардия ура-патриотов. Понимаю, что спортсменам вообще и конкретно Александру пофиг на мое левое мнение, просто хотела сравнить ощущения с другими любителями ФК.
Может, не надо себе строить каких-то придуманных образов ? Галлямов - обычный парень, открытый, любит футбол и т.д. Что он еще вам такого плохого сделал ? Вот Козловский явно будет функционером, он продуманнее.
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outvoice
Ответ Светлана Менова
Какие антиподы? Враги они.
Строго говоря, одно другого не исключает
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