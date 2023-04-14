Александр Галлямов: «Считаем, что лучше показать четверной на соревнованиях, чтобы произвести эффект «вау». Для обычных попыток есть тренировки»
Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, планируют ли усложнять программы.
«Безусловно, есть планы на техническое усложнение, чтобы быть конкурентоспособными и рассчитывать на более высокие места. Даже если ты находишься на высоком уровне, его надо постоянно повышать.
Соперники не хотят сидеть на месте, это спорт. Никто не будет согласен с более низкими местами.
Мы считаем, что лучше показать четверной на соревнованиях, чтобы это был по-настоящему чистый элемент, чтобы произвести эффект «вау». Для обычных попыток у нас есть тренировки.
Для нас сальхов – это самый оптимальный четверной на сегодняшний день. Чтобы прыгать четверной, должна быть идеальная техника тройного и стабильность как минимум 95%», – сказал Галлямов.
«Шоу – достаточно травмоопасный формат для попыток сложных элементов. Для нас четверной достаточно сложный элемент. На шоу нет полноценной разминки, не хотелось бы получить травму», – добавила Мишина.
Бойкова и Козловский исполнили четверной выброс на шоу «Чемпионы на льду»
https://youtu.be/743PpmuOHoM
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