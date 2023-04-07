Вероника Жилина исполнила секвенцию четверной сальхов – тройной аксель на тренировке
Фигуристка Вероника Жилина исполнила секвенцию четверной сальхов – тройной аксель на тренировке.
Видео с исполнением комбинации поделился тренер спортсменки Евгений Плющенко.
В нынешнем сезоне Жилина завоевала серебро первенства России и победила в финале Гран-при России среди юниоров.
США в таком случае просто кормят наркотиками своих спортсменов, например Байлз.
Но это ещё пол беды, почему-то само катание какое-то грустное.
Надеюсь, что будет как-то поярче.✌️