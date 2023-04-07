Вероника Жилина исполнила секвенцию четверной сальхов – тройной аксель на тренировке

Теги Евгений Плющенко сборная России видео женское катание Вероника Жилина Фигурное катание

Фигуристка Вероника Жилина исполнила секвенцию четверной сальхов – тройной аксель на тренировке.

Видео с исполнением комбинации поделился тренер спортсменки Евгений Плющенко.

В нынешнем сезоне Жилина завоевала серебро первенства России и победила в финале Гран-при России среди юниоров.

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36 комментариев

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Леди Брэкнелл
Ответ severyanka
Сольный аксель совсем в ауте что-то
Если в ауте, значит вы его не увидите в следующем сезоне. Всё просто.
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severyanka
Ответ k4rmazin2007
Всё отлично у неё с тройным акселем. В этом сезоне она и Титова были единственные кто делала 3А+3Т в КП среди юниорок
Сольный аксель совсем в ауте что-то
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k4rmazin2007
Ответ severyanka
Аксель конечно не триксель совсем. Что с техникой акселя у Вероники?
Всё отлично у неё с тройным акселем. В этом сезоне она и Титова были единственные кто делала 3А+3Т в КП среди юниорок
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severyanka
Аксель конечно не триксель совсем. Что с техникой акселя у Вероники?
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Надежда Иванова
Ответ Denis Travin
... пойдёт, на соревновании засчитают как 4Lz+2A+SEQ.
Где там лутц?
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Леди Брэкнелл
Ответ Валерий Петров
Да, знаю. В прокате выгоднее выполнить 3А и 4s отдельно, или в другой вариации каскада
Она и исполняет отдельно.
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Denis Travin
... пойдёт, на соревновании засчитают как 4Lz+2A+SEQ.
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Александр Шульгин
Ответ Vladimir Arutin
Если спортсмен не с ТШТ то по методичке обязательно недокрут ,низкий прыжок и 5 оборотов на льду .
просто это правда, Сальхов нормально на одну галку ну а аксель там был лишний так как понижение
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Vadim P1967
Ответ Бедоносец
Академия всегда впереди всех! Умница Вероника. Хорошая работка.
Действительно БЕДО носец
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Валерий Петров
Ответ Леди Брэкнелл
Суть в том, что такие каскады с тренировок не для соревнований в принципе.
Да, знаю. В прокате выгоднее выполнить 3А и 4s отдельно, или в другой вариации каскада
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gold-for-zagitova
Ника безумно талантлива. Хочется пожелать ей, в первую очередь, стабильности!
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Леди Брэкнелл
Ответ Валерий Петров
Если тройные это 3Т, то таки да, года два назад не засчитали (не знаю как сейчас), если в прокате еще были тулупы в других каскадах
Суть в том, что такие каскады с тренировок не для соревнований в принципе.
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Додик Аксель
Вероника рано начала осваивать прыжки ультра-си и всегда отличалась хорошим и сложным прыжковым контентом. Тут, что называется у неё не отнять. Молодец !
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Валерий Петров
Ответ Леди Брэкнелл
На соревнованиях это вставлять будут ну оооочень вряд ли. Вы мне напомнили, тут года два назад выложил кто-то каскад из квада и двух тройных и люди на полном серьёзе писали, что на соревнованиях не засчитают))
Если тройные это 3Т, то таки да, года два назад не засчитали (не знаю как сейчас), если в прокате еще были тулупы в других каскадах
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Forever Alone
Ответ tanya_1111
Вероника конечно - талант, но кажется ей надо больше выступать что бы привыкнуть справляться с нервами, в этом году у нее не плохо получалось.
Да она как Трусова, трясет на турнирах.
США в таком случае просто кормят наркотиками своих спортсменов, например Байлз.
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Леди Брэкнелл
Ответ Valery McCane
Насколько по текущим правилам 4s sq 3A дороже, чем по отдельности эти элементы? Есть ощущение, что риск не очень оправдан.
На соревнованиях это вставлять будут ну оооочень вряд ли. Вы мне напомнили, тут года два назад выложил кто-то каскад из квада и двух тройных и люди на полном серьёзе писали, что на соревнованиях не засчитают))
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Valery McCane
Насколько по текущим правилам 4s sq 3A дороже, чем по отдельности эти элементы? Есть ощущение, что риск не очень оправдан.
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Роман Волков
Девчонка супер-талантливая, но на стартах у неё, частенько, бывают проблемы. И чистотой катания она не отличается.
Но это ещё пол беды, почему-то само катание какое-то грустное.
Надеюсь, что будет как-то поярче.✌️
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Ridl
Ого!!! Жилина молодец
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Jessi
Ответ bobr13
с огромными недокрутами. но пиар он такой пиар
Смешно уже от этих методичек, у Ники высоченные и докрученные прыжки всегда
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tanya_1111
Ответ Jessi
Неплохо?) она самая успешная юниорка этого сезона, и по доходам с призовых тоже
Неплохо справляться с нервами я имела ввиду )))
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tanya_1111
Ответ Леди Брэкнелл
Я недавно посмотрела все её выступления на ЛП, она там как инопланетянка. Каталась здорово, но как замороженная, особенно до и после номеров это было видно. Её растормошить и раскрепостить надо. Хотя видно это тип натуры такой.
Да тип людей такой бывает, но это же спорт, ну не умеет она бровки домиком делать, ну что ж теперь, но она достаточно хорошо выражает эмоции телом и руками для ее возраста, а главное делает элементы хорошо.
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Леди Брэкнелл
Ответ natali5228
Естественно. Садкова прыгает, адепты бьются в восторженной истерике. Та же Жилина сиганет, так "фу бяка с недокрутами"
Удивляет, что они вообще смотрят видео и приходят комментировать. Мне и в голову не придёт смотреть что сделала фигуристка, за которую я не болею и тем более писать об этом.
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Jessi
Ответ tanya_1111
Вероника конечно - талант, но кажется ей надо больше выступать что бы привыкнуть справляться с нервами, в этом году у нее не плохо получалось.
Неплохо?) она самая успешная юниорка этого сезона, и по доходам с призовых тоже
+14
-4
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Е...С
Молодец Ника и ее ТШ.
+16
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