Фигуристка Вероника Жилина исполнила секвенцию четверной сальхов – тройной аксель на тренировке.

Видео с исполнением комбинации поделился тренер спортсменки .

В нынешнем сезоне Жилина завоевала серебро первенства России и победила в финале Гран-при России среди юниоров.