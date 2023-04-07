Александра Трусова исполнила четверной лутц на шоу Плющенко в Пскове

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Фигуристка Александра Трусова исполнила четверной лутц на шоу Евгения Плющенко в Пскове.

Шоу в рамках тура «Русские сезоны» прошло накануне.

Трусова со скрипкой в шоу Плющенко: нет, это не номер для «Евровидения», а сложная история Паганини

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67 комментариев

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наталья Головченко
Ответ Зоя Кудряшова
И когда она успевает готовить эти номера, каждое выступление новый номер. Никто и не сомневался, что все восстановится.
Каждый номер ШирПотреб, сделан на коленке. Все эти шоу, а особенно у «Великого», редкостная халтура. Никогда бы, даже бесплатно не пошла, тратить врем на это бездарное действие!
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Аля Иванова
Ответ Pentrak
О, это хорошо. Трусова, ну нафига тебе шоу? Ищи нормального тренера и полноценно возвращайся в спорт, а не как в прошлом сезоне было.
А для чего,чтобы её опять засовывали под очередную назначенку?Срезали баллы,как Титовой,чтобы протащить кого надо?Что-то ЭТ не понравилось,прям в лице поменялась,как срезали баллы Д.Грасслю)) А Саша сейчас счастлива и это самое главное.
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stella88
Ответ плюшевая Ракета
Техника Алисы Лю - на зубце докручивает...
Кто-то с неё начинает, кто-то к ней приходит. Легендарная спортсменка)
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lyubov61
Ответ Pentrak
Не дали бы ей у Плюща стать чемпионкой. Многие сразу недоумевали зачем она к нему пошла. Каким бы гениальным тренером он бы внезапно не оказался(нет), ей всё равно не дали бы золото с ним в качестве её главного тренера.
внезапно)))
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Артур Петров
Ответ Евгения Гринева
Причем тут Двоеглазова. У Алисы отличный лутц. Это ты клоун приплетать ее без дела
Опять хрустофан своих детишек на Трусовой пиарит? Вообще-то у Трусовой самая хорошая техника из всех девочек, а её лутц и тулуп почти как в книжке. И об говорил Арутюнян, а не вроде тебя диванного специалиста.

— Насколько, на ваш взгляд, техника Трусовой позволяет ей развиваться в прыжковом плане дальше?

— У неё, кстати, неплохая техника. Не сказать, что всё прямо супер, но Саша вполне нормально прыгает. Видно, что с ней можно работать и она сама по себе очень требовательный человек, мотивирована и хочет много прыгать. Это очень благодатная почва для тренера.

— Вы много раз имели возможность наблюдать Трусову на тренировках, стоя у борта. На ваш взгляд, ей хватает физических качеств, чтобы реализовать задуманное?

— Она достаточно высоко прыгает и быстро вращается в воздухе. У неё очень хорошие лутц и тулуп. Оба прыжка вполне реалистичны, чтобы добавить пятый оборот, если целенаправленно этим заниматься. Но есть нюанс. Все тренеры, которые работают с девочками, знают: сегодня спортсменка прыгает, а завтра не может себя собрать. Девочки в этом плане особенные создания.
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Pentrak
Ответ tull
Тут недокрут виден даже без замедленного, причем огромный. С таким весом квады прыгать даже опасно, потом на спину жалуемся.
Жеребёнок весит больше, но понимаю-там изначально был крайне ограниченный срок годности запланирован.
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Pentrak
Ответ Jessi
У Плющенко она должна была стать ЧР 21, показав супер прокаты. Если бы не наша федра , плясавшая под дудку ЭГ
Не дали бы ей у Плюща стать чемпионкой. Многие сразу недоумевали зачем она к нему пошла. Каким бы гениальным тренером он бы внезапно не оказался(нет), ей всё равно не дали бы золото с ним в качестве её главного тренера.
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tull
Ответ Jessi
Тем не менее , четверной Саши более докручен, чем у Петросяна . Ей же не отмечают недокруты ?
Тут недокрут виден даже без замедленного, причем огромный. С таким весом квады прыгать даже опасно, потом на спину жалуемся.
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Pentrak
О, это хорошо. Трусова, ну нафига тебе шоу? Ищи нормального тренера и полноценно возвращайся в спорт, а не как в прошлом сезоне было.
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Ir2019
Ответ Жизненная
Не зря.Самые низкие ее результаты, в т.ч., меньше 200 за обе проги, только у него, начинающего.
На то были причины. Может сама бы и не ушла.
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Jessi
Ответ AAPolyansky
ну проблемы есть в том, что прыжок низкий и сильно недокрученный, ну хоть не упала. на предыдущих шоу она мощно полировала лет
Тем не менее , четверной Саши более докручен, чем у Петросяна . Ей же не отмечают недокруты ?
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Jessi
Ответ Жизненная
Не зря.Самые низкие ее результаты, в т.ч., меньше 200 за обе проги, только у него, начинающего.
У Плющенко она должна была стать ЧР 21, показав супер прокаты. Если бы не наша федра , плясавшая под дудку ЭГ
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Jessi
Ника прыгнула секвенцию 4s с 3a
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Kaj
Ответ Анна Беляева
Это невероятное достижение - подтирать носы. Круче только бедуинские от Евгения Плющенко, я считаю
Считайте Сашины обороты, а Трусова будет и дальше показывать и доказывать своё превосходство т.е утирать нос кому либо, в том числе и вам)
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Sat397
Ответ pravda87
Стимула нет. Пока побеждают назначенные.
Одну "назначенную" мы уже увидели на турнире шоу программ, с великолепным номером, занявшую 10 место. Всех бы так назначали...
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Jessi
Ответ REA-13
Жаль, что самое большое достижение у Трусовой нынче - условно докрученный квад в шоу Плющенко... Фанаты же радоваться будут, как будто она чисто исполнила 5 и тройной аксель в придачу, причем на Олимпиаде
А где сейчас исполнять российском спортсменам ? Поясните
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Jessi
Саша молодец! 4 Лутц есть !
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ВИван
Молодец Сашенька! А она и на тренировке накануне ЧР исполняла четверной лутц в каскаде, но врач не допустила до соревнований из-за температуры, всё может быть, может, кое-кто испугался Саши.
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Леди Брэкнелл
Ответ Зоя Кудряшова
И когда она успевает готовить эти номера, каждое выступление новый номер. Никто и не сомневался, что все восстановится.
Какой новым был? Вроде те же самые номера, что и в первых двух шоу.
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Vladimir Arutin
Ответ Жизненная
Каори не сможет точно.
Щербакова тоже !
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missis-Zima
Ответ AAPolyansky
ну проблемы есть в том, что прыжок низкий и сильно недокрученный, ну хоть не упала. на предыдущих шоу она мощно полировала лет
А вы на всех шоу отслеживаете Сашу?) какие расходы у вас однако.
+7
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Жизненная
Ответ Irina037
Саша молодец,докрутит как надо. Ее у Плющенко холили и лелеяли,зря ушла,с Марком можно жить вместе,а тренироваться в разных местах
Не зря.Самые низкие ее результаты, в т.ч., меньше 200 за обе проги, только у него, начинающего.
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-6
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galik55
Ответ Александр Шульгин
Большой недокрут.
Докрутит
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galik55
Ответ Маргарита В Сафронова
Как же я хочу, чтобы Саша вернулась в спорт! Она феноменальная фигуристка.
Главное работа идет, я тоже за возвращение
+6
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Жизненная
Ответ Navian
Ну пусть кто-нибудь из золотых медалистов сделать хоть условно-недокрученный сейчас.
Каори не сможет точно.
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