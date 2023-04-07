Александра Трусова исполнила четверной лутц на шоу Плющенко в Пскове
Фигуристка Александра Трусова исполнила четверной лутц на шоу Евгения Плющенко в Пскове.
Шоу в рамках тура «Русские сезоны» прошло накануне.
Трусова со скрипкой в шоу Плющенко: нет, это не номер для «Евровидения», а сложная история Паганини
— Насколько, на ваш взгляд, техника Трусовой позволяет ей развиваться в прыжковом плане дальше?
— У неё, кстати, неплохая техника. Не сказать, что всё прямо супер, но Саша вполне нормально прыгает. Видно, что с ней можно работать и она сама по себе очень требовательный человек, мотивирована и хочет много прыгать. Это очень благодатная почва для тренера.
— Вы много раз имели возможность наблюдать Трусову на тренировках, стоя у борта. На ваш взгляд, ей хватает физических качеств, чтобы реализовать задуманное?
— Она достаточно высоко прыгает и быстро вращается в воздухе. У неё очень хорошие лутц и тулуп. Оба прыжка вполне реалистичны, чтобы добавить пятый оборот, если целенаправленно этим заниматься. Но есть нюанс. Все тренеры, которые работают с девочками, знают: сегодня спортсменка прыгает, а завтра не может себя собрать. Девочки в этом плане особенные создания.