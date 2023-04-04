«На неделю в лето». Диана Дэвис опубликовала фотографии в купальнике

Теги сборная России танцы на льду фото Диана Дэвис Фигурное катание

Фигуристка Диана Дэвис опубликовала фотографии в купальнике

Дэвис выступает в танцах на льду в дуэте с Глебом Смолкиным. Они представляют Россию, но живут и тренируются в США.

«На неделю в лето», – написала Диана в соцсети.

У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?

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19 комментариев

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Anna Morgan
"Они представляют Россию, но живут и тренируются в США." Переждали годик, а тут уже и международка для россиян замаячила. Не уж-то первой парой мамкина радость поедет?
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Саша Кутузова
Ответ Любитель_ФК
На фото видно , что Диана в хорошей физической форме, по крайней мере внешне фигура потрясающая, похудела, высушелась, смотрится очень атлетично, хотя вроде в соревнованиях не участвовали. Думаю если в следующем сезоне вернутся к соревновательной деятельности, то могут навести шороху всем парам - новоделам и тогда хейтеры захлебнутся слюной.
Да они уже тут как тут. Специальные люди.
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76yjgh98tr675dyt45
Ответ Mariaku
Какой рельефный пресс, глаз не отвести! Очень красиво, на мой взгляд!
Открою секрет. Называется липободибиллинг такой вот пресс рисует.
+3
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Татьяна Макарова
Фигура прекрасная у Дианы!
Желаю ей и Глебу удачи и успехов в следующем сезоне, пусть все задуманное исполнится!
Очень мне эта девочка симпатична!
+6
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Саша Кутузова
Прекрасные фотографии молодой девушки. Отличная физическая форма, желаю такой же и душевной. Удачи Диане и Глебу.
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Капюшон Валиевой
Симпатичная фигура
+12
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Любитель_ФК
На фото видно , что Диана в хорошей физической форме, по крайней мере внешне фигура потрясающая, похудела, высушелась, смотрится очень атлетично, хотя вроде в соревнованиях не участвовали. Думаю если в следующем сезоне вернутся к соревновательной деятельности, то могут навести шороху всем парам - новоделам и тогда хейтеры захлебнутся слюной.
+7
-8
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gift...!
Это типа институт рыбного хозяйства?
Сессия в самом разгаре?
+13
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Девушка Безимени
"дорогие" расеяне
+3
-3
0
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Тайга86
В хорошей форме Диана. А отдых на морях-океанах - это всегда здорово.
+9
-5
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asusp527
Старательно удлиняет ноги, встав на цыпочки...Лицо безрадостное...
+7
-7
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Рав. Зильберман
Следущий этап онлифанс
+4
-7
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плюшевая Ракета
Ответ Сергей Орлов
Некрасивая. В мать.
"Не в мать, не в отца, а в заезжего молодца"...
+2
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alexnew
Ответ Сергей Орлов
Некрасивая. В мать.
По фигуре обе красавицы. Личико тоже не вызывает отторжения по крайней мере.
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Zhuuuzhik
Красивые фото красивой девушки на отдыхе.

З.Ы. Интересно, спортс про Косторную напишет, у которой и выбросы, и подкрутки есть уже в арсенале или летние фотки Дианы интереснее?
+10
-6
+4
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Mariaku
Какой рельефный пресс, глаз не отвести! Очень красиво, на мой взгляд!
+22
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Tresk2
Загитова и то симпатичнее.
+7
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Iuasamotu
Приятная девушка
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Сергей Орлов
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Wayne Gretzky 99
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