«На неделю в лето». Диана Дэвис опубликовала фотографии в купальнике
Фигуристка Диана Дэвис опубликовала фотографии в купальнике
Дэвис выступает в танцах на льду в дуэте с Глебом Смолкиным. Они представляют Россию, но живут и тренируются в США.
«На неделю в лето», – написала Диана в соцсети.
У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?
Желаю ей и Глебу удачи и успехов в следующем сезоне, пусть все задуманное исполнится!
Очень мне эта девочка симпатична!
Сессия в самом разгаре?
З.Ы. Интересно, спортс про Косторную напишет, у которой и выбросы, и подкрутки есть уже в арсенале или летние фотки Дианы интереснее?