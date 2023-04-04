«На неделю в лето». Диана Дэвис опубликовала фотографии в купальнике

Фигуристка Диана Дэвис опубликовала фотографии в купальнике

Дэвис выступает в танцах на льду в дуэте с Глебом Смолкиным. Они представляют Россию, но живут и тренируются в США.

«На неделю в лето», – написала в соцсети.

У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?