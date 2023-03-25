Марко Фаббри: «Когда ошибся на твиззлах, в голове пронеслось: все, уплыла наша медаль. Смотрю на серебро – и до сих пор не верю»

Фигурист Марко Фаббри назвал шоком завоевание серебра на чемпионате мира.

Итальянский танцевальный дуэт – Марко Фаббри стал вторым на ЧМ-2023 в японской Сайтаме.

«Мы сейчас чувствуем огромное облегчение. Эта медаль для нас столько значит – это награда за столько лет работы, за все наши взлеты и падения. Если честно, мы приехали на чемпионат мира с надеждой взять медаль – и бронза была пределом наших мечтаний. То, что мы стали вторыми, – просто шок.

Сегодня в программе я допустил небольшую ошибку на твиззлах – и в голове тут же пронеслось: все, уплыла наша медаль. Но я постарался сосредоточиться на прокате – выдать все, что могу. Поэтому когда мы увидели оценки – я не мог поверить, что у нас такой результат на чемпионате мира. И до сих пор поверить не могу: смотрю на медаль – и не верю.

Наверное, наша тренер – Барбара Фузар-Поли – верила в нас больше, чем мы сами. Это медаль для нее, она так долго ее ждала.

Мы пока не приняли решение, остаемся ли в спорте. Наверное, если фантазировать – то выиграв золото, мы бы точно закончили кататься. Но теперь... не знаем. Но музыку 80-х (тема для ритм-танца на следующий год – Sports.ru) уже на всякий случай слушаем, хаха», – сказал Фаббри, передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.