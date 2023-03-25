Марко Фаббри: «Когда ошибся на твиззлах, в голове пронеслось: все, уплыла наша медаль. Смотрю на серебро – и до сих пор не верю»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию танцы на льду сборная Италии Марко Фаббри Шарлен Гиньяр Фигурное катание

Фигурист Марко Фаббри назвал шоком завоевание серебра на чемпионате мира.

Итальянский танцевальный дуэт Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри стал вторым на ЧМ-2023 в японской Сайтаме.

«Мы сейчас чувствуем огромное облегчение. Эта медаль для нас столько значит – это награда за столько лет работы, за все наши взлеты и падения. Если честно, мы приехали на чемпионат мира с надеждой взять медаль – и бронза была пределом наших мечтаний. То, что мы стали вторыми, – просто шок.

Сегодня в программе я допустил небольшую ошибку на твиззлах – и в голове тут же пронеслось: все, уплыла наша медаль. Но я постарался сосредоточиться на прокате – выдать все, что могу. Поэтому когда мы увидели оценки – я не мог поверить, что у нас такой результат на чемпионате мира. И до сих пор поверить не могу: смотрю на медаль – и не верю.

Наверное, наша тренер – Барбара Фузар-Поли – верила в нас больше, чем мы сами. Это медаль для нее, она так долго ее ждала.

Мы пока не приняли решение, остаемся ли в спорте. Наверное, если фантазировать – то выиграв золото, мы бы точно закончили кататься. Но теперь... не знаем. Но музыку 80-х (тема для ритм-танца на следующий год – Sports.ru) уже на всякий случай слушаем, хаха», – сказал Фаббри, передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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4 комментария

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Оз
Очень жаль, что их пару раньше оценивали не высоко. А ведь у них великолепное владение коньком и скорость катания. Очень нравилась их программа под музыку из фильма Искупление и Коженëвского. А ещё приятно видеть как трогательно Марко относится к Шарлен, видно настоящие чувства и эмоции.
+1
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22somebody22
И до Олимпиады следующей доедете,чтобы хоть раз чемпионами мира стать и олимпийскую медаль зацепить.Осталось чуть-чуть,а конкуренции в вашем виде не предвещается большой.
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22somebody22
Да лаадно,удивился он.Также как чемпионами Европы стали,также и тут вице-чемпионами.Кому проигрывать то?ПС,СК,ХД,СБ нет,а он всё удивляется.
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блОК
Реакция в кике была огненная!)
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