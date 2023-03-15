Грузинские фигуристы Сафина и Берулава выступят на чемпионате мира по фигурному катанию

Теги чемпионат мира по фигурному катанию пары сборная Грузии Павел Слюсаренко Р-Спорт Лука Берулава Карина Сафина Фигурное катание

Грузинские фигуристы Карина Сафина и Лука Берулава выступят на чемпионате мира.

Об этом сообщил тренер пары Павел Слюсаренко.

Из-за травмы партнерши спортсмены пропустили чемпионат Европы. 

«Мы собираемся выступать на чемпионате мира. Травма все еще беспокоит Карину, но состояние уже лучше.

Готовимся в том режиме, в котором позволяет здоровье», – сказал Слюсаренко.

Чемпионат мира пройдет с 20 по 26 марта в Сайтаме (Япония). 

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5 комментариев

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King_bez_ice
Ответ Настя Розова
Отлично. Интересно, смогут ли они побороться с РикуРю?
Нет, будут бороться за выход в ПП
В этом году едет много пар плюс-минус одного уровня
У Карины ещё травма, так что не уверена, что будет выступление лучше, чем осенью во Франции
+1
0
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Настя Розова
Отлично. Интересно, смогут ли они побороться с РикуРю?
+1
0
+1
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Додик Аксель
Хорошая новость, что ребята смогут принять участие в ЧМ.
+3
0
+3
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ДИАНА
Ребятушки удачи вам, используйте эту возможность по максимуму 👍👍👍
+6
0
+6
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Mira Val
Удачи ребятам!
+6
0
+6
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