Грузинские фигуристы Сафина и Берулава выступят на чемпионате мира по фигурному катанию
Грузинские фигуристы Карина Сафина и Лука Берулава выступят на чемпионате мира.
Об этом сообщил тренер пары Павел Слюсаренко.
Из-за травмы партнерши спортсмены пропустили чемпионат Европы.
«Мы собираемся выступать на чемпионате мира. Травма все еще беспокоит Карину, но состояние уже лучше.
Готовимся в том режиме, в котором позволяет здоровье», – сказал Слюсаренко.
Чемпионат мира пройдет с 20 по 26 марта в Сайтаме (Япония).
В этом году едет много пар плюс-минус одного уровня
У Карины ещё травма, так что не уверена, что будет выступление лучше, чем осенью во Франции