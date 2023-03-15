Грузинские фигуристы Сафина и Берулава выступят на чемпионате мира по фигурному катанию

Грузинские фигуристы и выступят на чемпионате мира.

Об этом сообщил тренер пары .

Из-за травмы партнерши спортсмены пропустили чемпионат Европы.

«Мы собираемся выступать на чемпионате мира. Травма все еще беспокоит Карину, но состояние уже лучше.

Готовимся в том режиме, в котором позволяет здоровье», – сказал Слюсаренко.

Чемпионат мира пройдет с 20 по 26 марта в Сайтаме (Япония).