Константинова о турнире шоу-программ: «Кажется, мою заявку даже не открыли. Но я не в розовых очках насчет своей популярности, поэтому особо не оскорбилась»
Станислава Константинова поделилась эмоциями от того, что ее не пригласили на турнир шоу-программ.
«Была в трауре и расстройстве, что меня не взяли на шоу-программы. Меня это подкосило как творца.
Но я рада, что мне не нужно худеть на 100500 кг за две недели и утягивать себе все части тела скафандром, видимо. А то представляю, сколько обсуждений было бы.
Ну, я в целом сразу понимала, что очень маленькая вероятность, что меня пригласят. Скорее более важно поддержать действующих спортсменов, когда у них мало стартов и так далее.
Это сейчас я такая милая позитивная крошка. Весь токсик вышел просто😂 Видели бы вы меня, когда я отплясывала дома номер и уже костюм себе готовилась сама дизайнерить, чтобы удивить как-то.
А мне кажется, мою заявку даже не открыли, ха-ха. Но ничего, я в целом не в розовых очках насчет своей популярности и актуальности для участия в шоу-проектах, поэтому я особо не оскорбилась», – написала Константинова в телеграм-канале.
Константинова хочет выступить на турнире шоу-программ: «Есть задумка яркого номера, который может хорошо вписаться в формат»
Фигурному турниру по шоу-программам срочно нужны внятные правила, иначе случится скандал
2. без конкурса заявок только ЧМ и ЧОИ...
На шоу у неё будет новая показалка - это условие шоу.
на Адель я бы и сам посмотрел... ее программа No time to day, мне "зашла"... ну и в общем она "зажигалочка"... хотя бы не такой "кот в мешке"...
Если "та" - это Соня, то на неё тоже с удовольствием посмотрю, тем более в новой показалке.
При этом одних желающих не берут (Константинова, Погорилая и др.), а других, кто не хочет, заставляют участвовать (напр. Ягудин, Траньков). Где логика?