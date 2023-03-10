Константинова о турнире шоу-программ: «Кажется, мою заявку даже не открыли. Но я не в розовых очках насчет своей популярности, поэтому особо не оскорбилась»

Теги Станислава Константинова Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Станислава Константинова поделилась эмоциями от того, что ее не пригласили на турнир шоу-программ.

«Была в трауре и расстройстве, что меня не взяли на шоу-программы. Меня это подкосило как творца. 

Но я рада, что мне не нужно худеть на 100500 кг за две недели и утягивать себе все части тела скафандром, видимо. А то представляю, сколько обсуждений было бы. 

Ну, я в целом сразу понимала, что очень маленькая вероятность, что меня пригласят. Скорее более важно поддержать действующих спортсменов, когда у них мало стартов и так далее.

Это сейчас я такая милая позитивная крошка. Весь токсик вышел просто😂 Видели бы вы меня, когда я отплясывала дома номер и уже костюм себе готовилась сама дизайнерить, чтобы удивить как-то.

А мне кажется, мою заявку даже не открыли, ха-ха. Но ничего, я в целом не в розовых очках насчет своей популярности и актуальности для участия в шоу-проектах, поэтому я особо не оскорбилась», – написала Константинова в телеграм-канале. 

Константинова хочет выступить на турнире шоу-программ: «Есть задумка яркого номера, который может хорошо вписаться в формат»

Фигурному турниру по шоу-программам срочно нужны внятные правила, иначе случится скандал

Материалы по теме

52 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander X
Ответ Anna Stefan
Сами поняли, что написали? Она Чемпионка России, вообще-то. И если будет участвовать, у неё будет новая программа, которая, наверное, была описана в заявке. Её что, должны были на основании старых показалок отбирать, по-вашему??????
1. она не Валиева со "Штормом", который все хотели "продлить"...
2. без конкурса заявок только ЧМ и ЧОИ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EmperorNazer
Ответ Alexander X
а где Трусова и Плющенко тогда?🤔... могу спорить, 10 лямов нашли бы Плющенко спонсоры (через какой-нибудь "контракт" договорились бы)... ради дуэта с Ягудиным...
У Трусовой конфликт с Первым, поэтому там скорее обоюдное нежелание и с ее стороны, и со стороны организаторов. Плющенко... Думаю, после его спичей федерация вряд ли готова идти на такие условия, да и без него там достаточно звезд, чтобы такие деньги платить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna Stefan
Ответ Alexander X
у неё НЕ БЫЛО показалок вообще!!! как её отбирать??? на каком основании??? "я не пробовала, но сделаю"... ау, дево чка... чр был, у нас тут 100 заявок, помимо твоей...
Сами поняли, что написали? Она Чемпионка России, вообще-то. И если будет участвовать, у неё будет новая программа, которая, наверное, была описана в заявке. Её что, должны были на основании старых показалок отбирать, по-вашему??????
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kathryna
Ответ Taylt
Но Радионову пригласили, которая сейчас явно не тянет на звезду и не является гарантом аншлагов на трибунах и высоких рейтингов.
Стася сейчас популярнее Радионовой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kathryna
Обидно за Стасю! Она создана для таких шоу-программ. На нее всегда интересно смотреть! Красавица, всегда на ней были потрясающие платья и каждая программа была невероятно красивой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander X
Ответ Anna Stefan
??? На шоу у неё будет новая показалка - это условие шоу.
у неё НЕ БЫЛО показалок вообще!!! как её отбирать??? на каком основании??? "я не пробовала, но сделаю"... ау, дево чка... чр был, у нас тут 100 заявок, помимо твоей...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EmperorNazer
Ответ Taylt
Но Радионову пригласили, которая сейчас явно не тянет на звезду и не является гарантом аншлагов на трибунах и высоких рейтингов.
Ну, Лене просто больше повезло, либо у нее админресурс посерьезнее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna Stefan
Ответ Alexander X
какой новой????🤔 скиньте ссылку, заценить хоть одну её показалку, не из числа "прошлогодних" программ... на Адель я бы и сам посмотрел... ее программа No time to day, мне "зашла"... ну и в общем она "зажигалочка"... хотя бы не такой "кот в мешке"...
???
На шоу у неё будет новая показалка - это условие шоу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander X
Ответ Anna Stefan
Я читала, что Петросян тоже подавала заявку, но её не взяли. Если бы у меня был выбор - Стася или Аделия, я бы на Адель лучше посмотрела. Если "та" - это Соня, то на неё тоже с удовольствием посмотрю, тем более в новой показалке.
какой новой????🤔 скиньте ссылку, заценить хоть одну её показалку, не из числа "прошлогодних" программ...

на Адель я бы и сам посмотрел... ее программа No time to day, мне "зашла"... ну и в общем она "зажигалочка"... хотя бы не такой "кот в мешке"...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna Stefan
Ответ Alexander X
про Погорилую и ту, которая ещё ни одной показалки, за свою карьеру, не показала... и с нулём хоть каких-то ярких, запоминающихся программ...
Я читала, что Петросян тоже подавала заявку, но её не взяли. Если бы у меня был выбор - Стася или Аделия, я бы на Адель лучше посмотрела.
Если "та" - это Соня, то на неё тоже с удовольствием посмотрю, тем более в новой показалке.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Taylt
Ответ EmperorNazer
Стася явно обижена, и я ее прекрасно понимаю. Человек всей душой хотел выступить, подготовил программу, написал целое эссе в качестве либретто, в общем, сделал все возможное от себя - и его так бесцеремонно опрокинули. Одновременно с этим Транькова буквально за уши затаскивают на турнир, хотя у него, похоже, даже малейшей заинтересованности во всем этом действе нет. Но я прекрасно понимаю логику федерации и Первого канала: в приоритете у них максимально звездный состав участников, а не проработанные креативные номера. Потому что это - гарант аншлага на трибунах, высоких рейтингов трансляции и неутихающих обсуждений турнира в соцсетях. И ради этой звездности приходится жертвовать фигуристами вроде Стаси или Ани Погорилой.
Но Радионову пригласили, которая сейчас явно не тянет на звезду и не является гарантом аншлагов на трибунах и высоких рейтингов.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AllaS
Вот так разобраться, много интересных фигуристов, а в топ удается прорваться далеко не всем . На пьедестале всего три места и они на ГС. На Этапах Гран При могут выступить большее количество фигуристов и остальным оставались бешки и далеко не всем. Некоторые и выступали в основном на наших стартах только!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander X
Ответ EmperorNazer
Стася явно обижена, и я ее прекрасно понимаю. Человек всей душой хотел выступить, подготовил программу, написал целое эссе в качестве либретто, в общем, сделал все возможное от себя - и его так бесцеремонно опрокинули. Одновременно с этим Транькова буквально за уши затаскивают на турнир, хотя у него, похоже, даже малейшей заинтересованности во всем этом действе нет. Но я прекрасно понимаю логику федерации и Первого канала: в приоритете у них максимально звездный состав участников, а не проработанные креативные номера. Потому что это - гарант аншлага на трибунах, высоких рейтингов трансляции и неутихающих обсуждений турнира в соцсетях. И ради этой звездности приходится жертвовать фигуристами вроде Стаси или Ани Погорилой.
а где Трусова и Плющенко тогда?🤔... могу спорить, 10 лямов нашли бы Плющенко спонсоры (через какой-нибудь "контракт" договорились бы)... ради дуэта с Ягудиным...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
дамир дугаров
Очень жаль. Станислава очень красивая девушка, у нее прям роковая красота даже, спокойно могла бы моделью стать. Было бы очень приятно на нее посмотреть !
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
spboksana
Я вообще думала, что это турнир для тех, кто уже не соревнуется. А делать еще один турнир для действующих спортсменов - странная инициатива. Ведь были же уже и так КПК, турнир по прыжкам, помимо госстартов.

При этом одних желающих не берут (Константинова, Погорилая и др.), а других, кто не хочет, заставляют участвовать (напр. Ягудин, Траньков). Где логика?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Carg0
Тех, кто не хотел и не собирался, включили без спроса. Тех, кто хотел, готовился и подавал заявку, даже не рассматривали. Не красиво. Люди поверили. Но всё уже было решено заранее. Никакого отбора по заявкам не было.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander X
Ответ Anna Stefan
Это про кого?
про Погорилую и ту, которая ещё ни одной показалки, за свою карьеру, не показала... и с нулём хоть каких-то ярких, запоминающихся программ...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EmperorNazer
Стася явно обижена, и я ее прекрасно понимаю. Человек всей душой хотел выступить, подготовил программу, написал целое эссе в качестве либретто, в общем, сделал все возможное от себя - и его так бесцеремонно опрокинули. Одновременно с этим Транькова буквально за уши затаскивают на турнир, хотя у него, похоже, даже малейшей заинтересованности во всем этом действе нет. Но я прекрасно понимаю логику федерации и Первого канала: в приоритете у них максимально звездный состав участников, а не проработанные креативные номера. Потому что это - гарант аншлага на трибунах, высоких рейтингов трансляции и неутихающих обсуждений турнира в соцсетях. И ради этой звездности приходится жертвовать фигуристами вроде Стаси или Ани Погорилой.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AllaS
Станиславу конечно хотелось бы увидеть , она компонентная фигуристка! Ее Каренина была великолепна, особо когда удавались прыги!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Grey
Ответ Tan Tan
Интересно, неужели так много было заявок, что нельзя было всех желающих взять
Никто там заявки не расматривал. Отбора тоже не было. Они изначально знали кто будет выступать. Распределили места между несколькими тренерами, добавили для полноты еще ветеранов, часть которых и так у них участвуют в ’’Ледниковом периоде’’. А кандидатуры других даже не расматривали.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander X
Ответ Anna Stefan
Сама хотела бы знать. Но была новость, что подано около 100 заявок на участие в этом шоу. И если кроме стаси и ещё пары человек об этом никто не объявил, это не значит, что их больше никто не подавал.
действующие, а большинство, скорее всего, было от действующих, побоятся объявлять....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna Stefan
Ответ Alexander X
зато без заявок и "кота в мешке" взяли...
Это про кого?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna Stefan
Ответ asusp527
Огласите весь список, пожалуйста...
Сама хотела бы знать. Но была новость, что подано около 100 заявок на участие в этом шоу. И если кроме стаси и ещё пары человек об этом никто не объявил, это не значит, что их больше никто не подавал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander X
я сейчас представляю, в каком ааа... е спонсоры, которые вложились в это мероприятие, и явно не "разовым цирком" хотели его сделать....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elena Savanuk
У Стаси не только яркая внешность, но и были в ее бытность фигуристки запоминающие образы в программах, причем не только в показательных. Но так получилось, что не суждено было ей попасть в списки избранных....
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий