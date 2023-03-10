Константинова о турнире шоу-программ: «Кажется, мою заявку даже не открыли. Но я не в розовых очках насчет своей популярности, поэтому особо не оскорбилась»

поделилась эмоциями от того, что ее не пригласили на турнир шоу-программ.

«Была в трауре и расстройстве, что меня не взяли на шоу-программы. Меня это подкосило как творца.

Но я рада, что мне не нужно худеть на 100500 кг за две недели и утягивать себе все части тела скафандром, видимо. А то представляю, сколько обсуждений было бы.

Ну, я в целом сразу понимала, что очень маленькая вероятность, что меня пригласят. Скорее более важно поддержать действующих спортсменов, когда у них мало стартов и так далее.

Это сейчас я такая милая позитивная крошка. Весь токсик вышел просто😂 Видели бы вы меня, когда я отплясывала дома номер и уже костюм себе готовилась сама дизайнерить, чтобы удивить как-то.

А мне кажется, мою заявку даже не открыли, ха-ха. Но ничего, я в целом не в розовых очках насчет своей популярности и актуальности для участия в шоу-проектах, поэтому я особо не оскорбилась», – написала Константинова в телеграм-канале.

Константинова хочет выступить на турнире шоу-программ: «Есть задумка яркого номера, который может хорошо вписаться в формат»

Фигурному турниру по шоу-программам срочно нужны внятные правила, иначе случится скандал