Попова о том, что в жюри турнира по шоу-программам не будет людей, связанных с фигурным катанием: «Это хорошая и интересная практика»

Теги сборная России Бетина Попова Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Бетина Попова высказалась о судействе на предстоящем турнире по шоу-программам.

В жюри турнира по шоу-программам не будет людей, связанных с фигурным катанием. Прокаты спортсменов будут оценивать «уважаемые и узнаваемые профессионалы из различных областей искусства (хореография/балет, музыка, кино, театр, и т.д.), а также представители СМИ и спорта, обладающие опытом выставления оценок на профессиональных профильных конкурсах».

«Я думаю, это хорошая и интересная практика. Считаю, что спортсменам будет интересно и даже полезно узнать мнение извне фигурного катания. Да и тем более, это соревнование больше и направлено на поиски нового и креативного», – сказала хореограф.

Турнир по шоу-программам «Русский вызов» пройдет 18 марта в Москве.

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3 комментария

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Brokkoli
От спортса кто-то будет?
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Адриана
Странное решение, даже в ЛП в жюри были профессионалы, всё может свестись к банальной вкусовщине, типа "этот нравится, ставлю больше, а этого люблю, значит ещё бооьше, а этого ВООБЩЕ не знаю, поставлю ниже.
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victoire
Метеорологов ещё нужно было пригласить, они тоже иногда угадывать умеют
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0
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