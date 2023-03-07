Леонова о выступлениях Валиевой в сезоне: «Вряд ли это конец карьеры. Ее ошибки – это усталость, у нее поубавилось сил»

Экс-фигуристка Алена Леонова считает, что продолжит карьеру.

Валиева заняла второе место в финале Гран-при России, который прошел в Санкт-Петербурге. На декабрьском чемпионате России она также завоевала серебро.

– Вряд ли это конец карьеры, я бы не стала так говорить. Ее ошибки – это усталость, у нее поубавилось сил. К тому же, мотивации на этих соревнованиях меньше, может где-то расслабилась или потеряла концентрацию. Много моментов могли повлиять на результат.

Мы все знаем, на что она способна. Она – большая молодчина, что после Олимпиады продолжает соревноваться и находится в замечательной форме.

– Если Валиевой дадут дисквалификацию на 4 года, она может завершить карьеру?

– Рано что-то говорить до официального решения. Поживем – увидим, – сказала Леонова.