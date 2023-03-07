Леонова о выступлениях Валиевой в сезоне: «Вряд ли это конец карьеры. Ее ошибки – это усталость, у нее поубавилось сил»
Экс-фигуристка Алена Леонова считает, что Камила Валиева продолжит карьеру.
Валиева заняла второе место в финале Гран-при России, который прошел в Санкт-Петербурге. На декабрьском чемпионате России она также завоевала серебро.
– Вряд ли это конец карьеры, я бы не стала так говорить. Ее ошибки – это усталость, у нее поубавилось сил. К тому же, мотивации на этих соревнованиях меньше, может где-то расслабилась или потеряла концентрацию. Много моментов могли повлиять на результат.
Мы все знаем, на что она способна. Она – большая молодчина, что после Олимпиады продолжает соревноваться и находится в замечательной форме.
– Если Валиевой дадут дисквалификацию на 4 года, она может завершить карьеру?
– Рано что-то говорить до официального решения. Поживем – увидим, – сказала Леонова.
У Косторной с Куницей супер перспективы с 3А в паре.
У КВ все усталости пройдут, впереди все.
Вот как надо поддерживать спортсменов
И только одну девочку ЧОИ бывшие спортсмены, дяди и тети выповаживали из спорта. Типа - отдохни.
Есть более перспективные. Ауу где они?
Что принесли РФ прямо на мировом старте.
Радости и эйфории нет ....жду перемен в федерации.
Два падения на две программы и сдвоенный каскад, но Валиева довольна? Как-то быстро она снизила к себе требования. Особенно учитывая, что всего на второй сезон стала со свистом пролетать мимо золотых медалей.
Алина - Олимпийская чемпионка, чистая спортсменка
Карьера продолжится.