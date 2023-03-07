Леонова о выступлениях Валиевой в сезоне: «Вряд ли это конец карьеры. Ее ошибки – это усталость, у нее поубавилось сил»

Теги сборная России Алена Леонова женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Экс-фигуристка Алена Леонова считает, что Камила Валиева продолжит карьеру.

Валиева заняла второе место в финале Гран-при России, который прошел в Санкт-Петербурге. На декабрьском чемпионате России она также завоевала серебро.

– Вряд ли это конец карьеры, я бы не стала так говорить. Ее ошибки – это усталость, у нее поубавилось сил. К тому же, мотивации на этих соревнованиях меньше, может где-то расслабилась или потеряла концентрацию. Много моментов могли повлиять на результат.

Мы все знаем, на что она способна. Она – большая молодчина, что после Олимпиады продолжает соревноваться и находится в замечательной форме.

Если Валиевой дадут дисквалификацию на 4 года, она может завершить карьеру?

– Рано что-то говорить до официального решения. Поживем – увидим, – сказала Леонова.

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33 комментария

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Sky Smoker
Ответ SALMON
Загитову после ОИ за второе место на ЧЕ и ФГП чуть не распяли. А тут все в ладоши хлопают. И хихикают.
На ЧЕ Алине не было конкуренции, если бы она сделала хотя бы рабочий прокат, то победила. Сколько она там набрала, баллов 200 суммарно хоть было? Она сорвала все, что только можно было в ПП. Сравнивать ее ЧЕ и Камилу с двумя квадами как-то нелогично. Хотя Камила тоже ПП выкатала грязно.
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oldparakhod
Ответ Евгения Гринева
Ну, какие грибы? У нее даже компоненты уже не самые высокие даже
В голове у неё грибы, мухоморы))Это же баба Яна развлекается, судя по профилю.
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Маргарита Михайловна
Ответ yulia-25.ru
Многие отмечают, что Этери ведёт себя странно с Камилой. Она после хорошего то проката редко, когда спортсмену улыбнётся и похвалит, а тут после любого проката Камилы хохочет, улыбается, это очень бросается в глаза и выглядит неестественно для неё.
Этери держит Валиеву рядом с собой чтобы та не сболтнула чего лишнего про допинг.
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Rush
Ну что за прелесть!
У Косторной с Куницей супер перспективы с 3А в паре.
У КВ все усталости пройдут, впереди все.
Вот как надо поддерживать спортсменов
И только одну девочку ЧОИ бывшие спортсмены, дяди и тети выповаживали из спорта. Типа - отдохни.
Есть более перспективные. Ауу где они?
Что принесли РФ прямо на мировом старте.
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Peter-Petrov Aaaaa
Камила хотела что-бы Соня и Адель постояли на верхней ступени пьедестала и поэтому она специально падала на ЧР и ФГП. Камила очень добрая девочка.
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Manukello
Ответ Этери горячая
Камила допустила ошибки в начале своей программы и на разминке. Там дело было не в усталости. Возможно какое-то мышечное напряжение. На правом колене был большой синяк. Она была идеальна в разминке и на соревнованиях со своим четверным прыжком в тулупе.. Она дважды упала на лутце и флипе. Возможно, из-за травмы ее правой ноги было трудно генерировать силу от ее правого пальца ноги, чтобы прыгать лутц и флип, но у нее не было проблем с тулупом, генерирующим силу ее левого пальца ноги.
Гугл переводчиком чтоли коммент писали?
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yulia-25.ru
Ответ шампион
Этери бы давно выкинула Ками, там уже новая костлявая малолетка готова, но приходится смеяться с ней, потому что Ками может хоть завтра закончить ее карьеру, достаточно пары слов. Вы хоть раз видели, чтобы Этери ржала со спортсменкой перед стартом?
Многие отмечают, что Этери ведёт себя странно с Камилой. Она после хорошего то проката редко, когда спортсмену улыбнётся и похвалит, а тут после любого проката Камилы хохочет, улыбается, это очень бросается в глаза и выглядит неестественно для неё.
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Альфира Смирнова
Ответ Lapo Elkann
Она сама была недовольна своим шестым местом после Теннел и Кихиры и убежала из кика, а Валиева выступила достойно и была довольна. Кто намного лучше катался Валиевой? хотя по компонентам , по гое у всех ОК. Форма у нее не звенящая , как в ОИ сезоне, но и сезон не тот , так что все нормально. Кроме того , что Валиеву начиная с ОИ действительно хотят вытолкнуть из спорта , посмотрим получится ли
Просто молчи, если правду не хочешь сказать про Алину- там на финале гран при ставка была на Т Щ К ,а здесь на К и П ,поэтому у Софьи ниже базовые баллы в протоколе за 4Т и за каскад 4Т +2А + SEQ...
Радости и эйфории нет ....жду перемен в федерации.
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Manukello
Ответ Зулфира Мухаметшина
Чтобы не плакать,поэтому хихикает,у нее все отобрали титулы
Было за что
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Manukello
А зачем ей конец карьеры, если ее с допинговым делом все вокруг жалеют и превозносят
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Зулфира Мухаметшина
Чтобы не плакать,поэтому хихикает,у нее все отобрали титулы
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ретроградный меркурий
Ответ Lapo Elkann
Она сама была недовольна своим шестым местом после Теннел и Кихиры и убежала из кика, а Валиева выступила достойно и была довольна. Кто намного лучше катался Валиевой? хотя по компонентам , по гое у всех ОК. Форма у нее не звенящая , как в ОИ сезоне, но и сезон не тот , так что все нормально. Кроме того , что Валиеву начиная с ОИ действительно хотят вытолкнуть из спорта , посмотрим получится ли
Ещё одну хотят вытолкать из спорта, да что же ты будешь делать....
Два падения на две программы и сдвоенный каскад, но Валиева довольна? Как-то быстро она снизила к себе требования. Особенно учитывая, что всего на второй сезон стала со свистом пролетать мимо золотых медалей.
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AAPolyansky
Ответ vadim235
Надо выйти в международный спорт, чтобы узнать состояние спортсмена. Там очевидно становится у кого недокруты. Соревы внутри страны не объективны: это как карта ляжет. Поэтому жаль фигуристов
очевидно у кого недокруты вообще-то по видео - у Титовой например недокруты, ярчайший пример
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vadim235
Ответ Lapo Elkann
Она сама была недовольна своим шестым местом после Теннел и Кихиры и убежала из кика, а Валиева выступила достойно и была довольна. Кто намного лучше катался Валиевой? хотя по компонентам , по гое у всех ОК. Форма у нее не звенящая , как в ОИ сезоне, но и сезон не тот , так что все нормально. Кроме того , что Валиеву начиная с ОИ действительно хотят вытолкнуть из спорта , посмотрим получится ли
Хватит уже о Загитовой, не о ней речь.
Алина - Олимпийская чемпионка, чистая спортсменка
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Евгения Гринева
Ответ vadim235
Какие компоненты уж? Вращения 1 уровня, каскад 3/2, падение, сил не осталось в конце
Где у нее вращения первого уровня, придумывать не надо то. А у новой королевы компонентов не каскады 3/2 причем еще и недокрученные?
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шампион
Этери бы давно выкинула Ками, там уже новая костлявая малолетка готова, но приходится смеяться с ней, потому что Ками может хоть завтра закончить ее карьеру, достаточно пары слов. Вы хоть раз видели, чтобы Этери ржала со спортсменкой перед стартом?
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vadim235
Ответ Евгения Гринева
Ну, какие грибы? У нее даже компоненты уже не самые высокие даже
Какие компоненты уж? Вращения 1 уровня, каскад 3/2, падение, сил не осталось в конце
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Sgi
Ответ Евгения Гринева
К чему эти опросы? Если Валиева не в форме и ей пора завершать, то что тогда можно сказать о других? Выглядит все как травля конкретной спортсменки
Травля ?! Опять… билборды - тоже травля ?!
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Lapo Elkann
Ответ SALMON
Загитову после ОИ за второе место на ЧЕ и ФГП чуть не распяли. А тут все в ладоши хлопают. И хихикают.
Она сама была недовольна своим шестым местом после Теннел и Кихиры и убежала из кика, а Валиева выступила достойно и была довольна. Кто намного лучше катался Валиевой? хотя по компонентам , по гое у всех ОК. Форма у нее не звенящая , как в ОИ сезоне, но и сезон не тот , так что все нормально. Кроме того , что Валиеву начиная с ОИ действительно хотят вытолкнуть из спорта , посмотрим получится ли
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vadim235
Надо выйти в международный спорт, чтобы узнать состояние спортсмена. Там очевидно становится у кого недокруты. Соревы внутри страны не объективны: это как карта ляжет. Поэтому жаль фигуристов
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tim55555
Трудно будет. В 18-19 лет тело станет ещё больше, сил не будет хватать.
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expertmer2020
Завершение карьеры и отсутствие на соревнованиях - это разные вещи.

Карьера продолжится.
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asusp527
Ответ natali5228
Конечно продолжит. За молчание на любое место, но затащат на подиум. Как и хихикала, так и будет хихикать.
Только в России. В международном масштабе горькие слезы😆
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Евгения Гринева
Ответ Зоя Кудряшова
Ищите заинтересованное лицо. Все видят, что грибы ей собирают. У девушки одна истерика за другой.
Ну, какие грибы? У нее даже компоненты уже не самые высокие даже
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Зоя Кудряшова
Ведь пошел второй год после ОИ. Она растет и еще прибавит в весе. Усталость от ситуации, в которой оказалась? Зачем продолжает мучиться?
+6
-9
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