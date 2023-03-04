Камила Валиева: «Аксель докрутила, но вылетела из круга. Не вижу причины не делать его, это не Олимпийские игры»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Фигурное катание

Камила Валиева объяснила ошибку на тройном акселе в финале Гран-при России.

«Почему пошла на аксель? Почему бы и нет? Не получился в Москве? Ну и что? Если бы я не прыгала прыжки, которые не получались, то я бы не прыгала тройной лутц и четверной тулуп.

Это же внутренние старты. У меня была цель попробовать. На последних соревнованиях я сделала «бабочку». По моим ощущениям докрутила, но вылетела из круга. Не вижу причины не делать. Это не Олимпийские игры, хорошая тренировка.

Публика супер, всегда хорошо принимает. Видела у фанатов ободочки и плакаты. Кричали, поддерживали. Приятно, что люди любят, приезжают на каждые старты, пытаются удивить. Спасибо им. Прямо домашняя атмосфера.

Нестандартная арена? Была одна тренировка 30 минут. Когда ты немного повзрослее, сам представляешь, как сделать заходы так, чтобы влезть. Лутц + тулуп сделала близко к борту. Но как говорит Этери Георгиевна, это 3D эффект», – сказала Валиева. 

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7 комментариев

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Маргарита Михайловна
Валиева не боец. Как раз на олимпийских играх нужно показывать свой максимум. Поэтому она там не смогла попасть даже на пьедестал.
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EmperorNazer
Ну вот и ответ, как спортсмены относятся к этим внутренним турнирам. Как к «хорошей тренировке». О какой мотивации может идти речь.
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NataliaB.3003
Главное - не расстраиваться... Сил и спокойствия на завтрашнем старте.
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kovfun-barrios
Смешно. Настоящий спортсмен стремится показать всё, на что он способен людям, которые увлекаются тем видом спорта, в котором он выступает.

Но поскольку российское прокатство это не спорт а шоу с плачевным уровнем организации, само собой, тут можно не утруждать себя перед зрителями.
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oldparakhod
Все правильно. Нужно бороться. При любом раскладе, Камила украшение турнира.
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Сырок с кокосом
падение сильно сбило уверенность и существенно поубавило улыбку...
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antrrap
Ну всё-таки заметно упала мотивация наших спортсменов без международных стартов. Очень жаль
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