Инна Гончаренко: «Жилина очень прибавила в плане внешнего вида, скольжения. Заслуженное первое место»

Теги сборная России женское катание Инна Гончаренко Вероника Жилина Фигурное катание

Инна Гончаренко отметила прогресс фигуристки «Ангелов Плющенко» Вероники Жилиной.

Сегодня Жилина одержала победу в финале Гран-при среди юниоров.

«Я ожидала от Вероники победы, потому что на предыдущем старте она проиграла только из-за разницы баллов в короткой программе. Произвольная программа была технически насыщенной.

И у меня было ожидание, что если сейчас она справится с произвольной программой, у нее будет первое место. Она, в принципе, справилась — жалко, конечно, что сальхов не получился, я знаю, что она делает его очень хорошо.

Можно ей пожелать, чтобы в дальнейшем она добилась чистых прокатов произвольной программы. Но у нее очень хорошие тулупы, у нее в конце программы тулуп «под крест» стоит четверной, это очень сложно. Есть каскады во второй части программы.

Программа безумно сложная, насыщенная. Мне нравится эта программа и то, как она ее катает.

Вероника очень прибавила в плане внешнего вида, скольжения – спортсменка движется вперед. Заслуженное первое место, хочется поздравить ее и ее тренерский штаб – у них чемпионка», – сказала Гончаренко. 

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20 комментариев

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Irina037
Ответ Квазя
Не поняла, Гончаренко тоже конверт подкинули?
Вы странная,а кто здесь был лучше Вероники?
Ответ: никто
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Квазя
Не поняла, Гончаренко тоже конверт подкинули?
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Skyolker
Мне тоже нравится Вероника в этом году. Справляется с волнением, катается выразительно.
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Lennuci
Ответ Пахра
Передавать эмоции в ФК надо не лицом, а движением, скольжением, руками и ногами
Так этого и тем более нет.
+2
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наталья Головченко
Ответ Jessi
Только Жилина прыгнет и в оформившемся теле, а Садкова уже еле прыгает , прибавит килограмм и прощай тройные
Что-то Трусова не прыгает, в оформившемся теле!!!
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Шубы
Ответ наталья Головченко
Она будет крупная: Вы маму ее видели??? Внешность специфическая., не Загитова и не Валиева)
видел, после рождения двоих детей, в возрасте явно 40+ лет. В этом возрасте внешность Жилиной тоже не будет иметь значения.
Да и габариты мамы это вовсе не приговор детям.
Есть еще и папа, бабушки, дедушки, индивидуальные особенности, питание и образ жизни.
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Александр Шульгин
Да точно к надбавке к пенсии
+1
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Jessi
Ответ наталья Головченко
Она будет крупная: Вы маму ее видели??? Внешность специфическая., не Загитова и не Валиева)
Только Жилина прыгнет и в оформившемся теле, а Садкова уже еле прыгает , прибавит килограмм и прощай тройные
+2
-1
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Пахра
Ответ Товарищ Майор.
по прежнему катает как робот, ни одной эмоции на лице
Передавать эмоции в ФК надо не лицом, а движением, скольжением, руками и ногами
+4
-1
+3
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EuhenioV
Как то странно и неожиданно,Гончаренко вдруг воспылала трепетными чувствами к Титовой и Жилиной.Меня терзают смутные сомнения,сначала ТАТ...............
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наталья Головченко
Ответ Шубы
Да, Жилина очень красивая и атлеличная. Второе всегда было про нее. Но сейчас ещё и как девушка hot стала. На льду так точно. Через пару лет будет вообще богиня.
Она будет крупная: Вы маму ее видели??? Внешность специфическая., не Загитова и не Валиева)
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наталья Головченко
Ответ Jessi
Ещё бы не заслуженное . Я так понимаю, если бы Садкова упала на 1 раз меньше, ей бы золото дали?
И нужно Вам сказать, вполне заслуженно было бы!!!
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Jessi
Для товарища майора -
Да, Жилина это машина, уничтожившая чемпионским прокатом грибы Хрустального
+2
-4
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Товарищ Майор.
по прежнему катает как робот, ни одной эмоции на лице
+9
-3
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Jessi
Ещё бы не заслуженное . Я так понимаю, если бы Садкова упала на 1 раз меньше, ей бы золото дали?
+4
-5
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Е...С
Вероника статная фигуристка, очень нравится. Так надоели феечки невесомые.
+9
-10
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Спортивный лис
Ответ Шубы
Да, Жилина очень красивая и атлеличная. Второе всегда было про нее. Но сейчас ещё и как девушка hot стала. На льду так точно. Через пару лет будет вообще богиня.
она пока особо не тянет на девушку, тем более hot. Но вырастит красоткой, эт да
+8
-4
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AllaS
Вероника сегодня понравилась. По ее прокату было видно сильнее всех остальных. Ну и по баллам оторвалась значительно от конкуренток.
Теперь девушкам юниоркам долго соревноваться друг с другом. Выход во взрослые теперь позже. Соревнования будут жаркими , как и у взрослых!
+11
-6
+5
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Шубы
Да, Жилина очень красивая и атлеличная. Второе всегда было про нее. Но сейчас ещё и как девушка hot стала.
На льду так точно. Через пару лет будет вообще богиня.
+10
-11
-1
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alexnew
- Жилина очень прибавила в плане внешнего вида
- И на сколько баллов она прибавила в плане внешнего вида?
+21
-3
+18
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