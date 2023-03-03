Инна Гончаренко: «Жилина очень прибавила в плане внешнего вида, скольжения. Заслуженное первое место»

отметила прогресс фигуристки «Ангелов Плющенко» .

Сегодня Жилина одержала победу в финале Гран-при среди юниоров.

«Я ожидала от Вероники победы, потому что на предыдущем старте она проиграла только из-за разницы баллов в короткой программе. Произвольная программа была технически насыщенной.

И у меня было ожидание, что если сейчас она справится с произвольной программой, у нее будет первое место. Она, в принципе, справилась — жалко, конечно, что сальхов не получился, я знаю, что она делает его очень хорошо.

Можно ей пожелать, чтобы в дальнейшем она добилась чистых прокатов произвольной программы. Но у нее очень хорошие тулупы, у нее в конце программы тулуп «под крест» стоит четверной, это очень сложно. Есть каскады во второй части программы.

Программа безумно сложная, насыщенная. Мне нравится эта программа и то, как она ее катает.

Вероника очень прибавила в плане внешнего вида, скольжения – спортсменка движется вперед. Заслуженное первое место, хочется поздравить ее и ее тренерский штаб – у них чемпионка», – сказала Гончаренко.