Бережная о деле Валиевой: «Взрослые люди подставили ее во всех смыслах. Они должны нести ответственность, а не ребенок»

Теги сборная России допинг Елена Бережная женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Елена Бережная считает, что за допинг Камилы Валиевой должны быть наказаны взрослые.

– Допинговый скандал Камилы Валиевой. Что думаете по этому поводу и следите ли за ситуацией?

– Сейчас уже не слежу, но основные новости знаю. Моя дочь Соня следит и все мне рассказывает. Ей, как спортсменке, необходимо быть в курсе.

– Нужно ли дисквалифицировать Валиеву на 4 года из-за истории с допингом?

– Наказывать нужно взрослых, которые вовлекают детей в такие ситуации. Не 15-летняя девочка спровоцировала эту ситуацию. Взрослые люди подставили ее во всех смыслах, раздули этот скандал. Они должны нести ответственность, а не ребенок, – рассказала олимпийская чемпионка в парном катании.

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31 комментарий

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garovatat
Ответ Шубная моль
Если б что-то давали и увидели, что проба не пришла, сами бы занервничали и попинали лабу. А такое спокойствие говорит о том, что никто про запрещенку не знал
К стати да. Это вы верно заметили. Так что именно случайное загрязнение скорее всего... там и гипоксен был (разрешен), спортпит весьма вероятен. Писали год назад что-то про индийские банки
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juliamart
Раздули скандал то Мок и журналисты, их наказывать?) Невнятно она выразилась. Большинству спортсменов, даже очень талантливым , лучше просто заниматься своим делом.
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Perfeksionistka
Ответ Роза на розе
Доказано, что Валиева принимала допинг по указанию взрослых? А если это и в самом деле случайное попадание? Поэтому такое микроскопическое количество вещества.
Ну что вы, попадание совсем не случайное, а очень даже намеренное..
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Федя Букин
Ответ Anna Morgan
да вы что говорити! Неужели вы и в правду думаете, что 15-летка сама будет принимать этот препарат или зацепила его через деда? Ясень пень, где его давали - в хрустале
Ага, а не накормить ли нам перед главным стартом шмурдяком? План надёжный как швейцарские часы
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Luna02
Ответ Блинчик
Валиевой очень повезло, что лаборатория задержала анализ её пробы.
Повезло?Не дай Бог кому такое. Девочка пережила такой Стресс,не каждый взрослый все это мог бы выдержать.Если бы не было задержки пробы -не поехала бы на ОИ .Была бы дисквалификация или нет-неизвестно...А наши спокойно завоевали бы свое Золото,призеры-давно получили свои медали.
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Pikachu Pikachu
О, опять жеребенок
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Шубная моль
Ответ Anneta28
Потому что расчитывали на что, что к ЧР препарат полностью выведется из организма. Уверена, такая практика была там поставлена на поток. Но с Камилой что-то пошло не так.
Если б что-то давали и увидели, что проба не пришла, сами бы занервничали и попинали лабу. А такое спокойствие говорит о том, что никто про запрещенку не знал
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Пётр Смирнов
Т.е. с приёмом лекарств она ещё ребёнок и наказывать должны взрослых(кого?), а как деньги за шоу получать и призовые за выступления она не ребёнок. Нормально так. Типичная РФ
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Anna Morgan
Ответ N-fox
Когда говорят вот так абстрактно о наказании взрослых, хочется, чтобы уточняли кого конкретно из взрослых имеют ввиду. ТШТ? Родителей Камилы? Я как-то говорила с пррфессиональными тренерами, которые подтвердили, что никакой здравомыслящий тренер, или врач не будет (тем более накануне самого ответственного старта) так рисковать с веществом, которое не дает особых преимуществ, и у которого есть разрешенные аналоги. Неужто родители будут бездумно и безответственно чем-то пичкать спортсменку топ уровня? Тоже выглядит странно.
да вы что говорити! Неужели вы и в правду думаете, что 15-летка сама будет принимать этот препарат или зацепила его через деда? Ясень пень, где его давали - в хрустале
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Федя Букин
Ответ N-fox
Когда говорят вот так абстрактно о наказании взрослых, хочется, чтобы уточняли кого конкретно из взрослых имеют ввиду. ТШТ? Родителей Камилы? Я как-то говорила с пррфессиональными тренерами, которые подтвердили, что никакой здравомыслящий тренер, или врач не будет (тем более накануне самого ответственного старта) так рисковать с веществом, которое не дает особых преимуществ, и у которого есть разрешенные аналоги. Неужто родители будут бездумно и безответственно чем-то пичкать спортсменку топ уровня? Тоже выглядит странно.
Происки конкурентов(ок)?
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garovatat
Ответ smoky eyes
Мне кажется, можно давать оценку только тогда, когда ты уверен, что знаешь все досконально. В противном случае- это всё сплетни.
В точку!
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Владислава Крюкова
Ответ Piratka
"тем более накануне самого ответственного старта" очень небольшое кол-во вещества накануне старта кричит о том, что просто не угадали со сроком выведения
Чем выводили?
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Neyron
Ответ Залина Малина
Адекватное мнение👍
В чем адекватность? Тогда можно говорить, что ни один здравомыслящий спортсмен не будет употреблять запрещённые вещества, особенно перед стартами.Все так удивительная способность людей обелять вопреки фактам себя и симпатизируемым спортсменам, и очернить другого спортсмена недружественной страны или просто неугодного.
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Maturmalai
До сих пор непонятно, как Триметазидин попал в Валиеву. Пока это не будет обнародовано, обсуждать кто виноват и что делать не имеет смысла.
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Kasztelan
Короче, решение, как избегать подобного в будущем. Сделать отдельные взрослые соревнования для тех, кому уже исполнилось 18 лет, и отдельные детские/юниорские для "онажребёнков". И пусть они там в 14 лет хоть хмурым по кругу ставятся с общего баяна, перекладывая ответственность друг на друга, а взрослый спорт оставят в покое.
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round15
Прекрасная была пара Лена и Антон. Похоже, что в жизни это тоже замечательные люди, все правильно понимающие. Люди такого плана должны сменить зажравшихся и никчемных спортивных чиновников.
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Piratka
Ответ N-fox
Когда говорят вот так абстрактно о наказании взрослых, хочется, чтобы уточняли кого конкретно из взрослых имеют ввиду. ТШТ? Родителей Камилы? Я как-то говорила с пррфессиональными тренерами, которые подтвердили, что никакой здравомыслящий тренер, или врач не будет (тем более накануне самого ответственного старта) так рисковать с веществом, которое не дает особых преимуществ, и у которого есть разрешенные аналоги. Неужто родители будут бездумно и безответственно чем-то пичкать спортсменку топ уровня? Тоже выглядит странно.
"тем более накануне самого ответственного старта"
очень небольшое кол-во вещества накануне старта кричит о том, что просто не угадали со сроком выведения
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Алеся Ткаченко
О каких взрослых говорит Бережная?Хорошо бы имена услышать
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Владислава Крюкова
Ответ Anneta28
Потому что расчитывали на что, что к ЧР препарат полностью выведется из организма. Уверена, такая практика была там поставлена на поток. Но с Камилой что-то пошло не так.
Выводили-то чем?
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garovatat
Как старт Валиевой - в инфополе начинают опять педалировать ор про допинг и прочий негатив. Даже Бережную откапали. Кого еще не опросили? Вчера Вайца выдала перл про "потерю новизны" (к Тук у нее естественно таких претензий нет, там новизна так и прет вестимо) сегодня - вот это. Прям травля организованная идет от кого то. Это мерзко. Так же как и мерзка упорная подмена понятий. Тмз - не допинг, запрещенный метаболит, весь "ужос ужос" которого в том что он наш и не разрешен. В отличии от западных разрешенных и метаболитов и кардиопротекторов. Столько инфы есть на эту тему! Но нет, мы будем упорно долбить про допинг и хейтить свою самую прекрасную и талантливую фигуристку. А заодно призывать "наказать все окружение". Ну да, а лучше всего просто запретить ТШТ на радость бездарям и шоу-парикмахершам. Тьфу
+16
-8
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Залина Малина
Ответ N-fox
Когда говорят вот так абстрактно о наказании взрослых, хочется, чтобы уточняли кого конкретно из взрослых имеют ввиду. ТШТ? Родителей Камилы? Я как-то говорила с пррфессиональными тренерами, которые подтвердили, что никакой здравомыслящий тренер, или врач не будет (тем более накануне самого ответственного старта) так рисковать с веществом, которое не дает особых преимуществ, и у которого есть разрешенные аналоги. Неужто родители будут бездумно и безответственно чем-то пичкать спортсменку топ уровня? Тоже выглядит странно.
Адекватное мнение👍
+7
-4
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Anneta28
Ответ Роза на розе
Доказано, что Валиева принимала допинг по указанию взрослых? А если это и в самом деле случайное попадание? Поэтому такое микроскопическое количество вещества.
Потому что расчитывали на что, что к ЧР препарат полностью выведется из организма. Уверена, такая практика была там поставлена на поток. Но с Камилой что-то пошло не так.
+7
-14
-7
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Zbra
Ответ Wiley Fox
Конечно, взрослые Что не отменяет бан самой валиевой То, что коктейльщик шветский снова в трансляциях стоит в кадре с штабом пальто, лучше всего доказывает вину Тутберидзе и ее тренеров
Так он вроде до сих пор врач сборной! Позорище просто.
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-4
-2
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Wiley Fox
Конечно, взрослые

Что не отменяет бан самой валиевой

То, что коктейльщик шветский снова в трансляциях стоит в кадре с штабом пальто, лучше всего доказывает вину Тутберидзе и ее тренеров
+12
-16
-4
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Блинчик
Валиевой очень повезло, что лаборатория задержала анализ её пробы.
+8
-12
-4
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