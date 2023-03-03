Бережная о деле Валиевой: «Взрослые люди подставили ее во всех смыслах. Они должны нести ответственность, а не ребенок»
Елена Бережная считает, что за допинг Камилы Валиевой должны быть наказаны взрослые.
– Допинговый скандал Камилы Валиевой. Что думаете по этому поводу и следите ли за ситуацией?
– Сейчас уже не слежу, но основные новости знаю. Моя дочь Соня следит и все мне рассказывает. Ей, как спортсменке, необходимо быть в курсе.
– Нужно ли дисквалифицировать Валиеву на 4 года из-за истории с допингом?
– Наказывать нужно взрослых, которые вовлекают детей в такие ситуации. Не 15-летняя девочка спровоцировала эту ситуацию. Взрослые люди подставили ее во всех смыслах, раздули этот скандал. Они должны нести ответственность, а не ребенок, – рассказала олимпийская чемпионка в парном катании.
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