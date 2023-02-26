Журова об апелляции РУСАДА в деле Валиевой: «Думаю, это юридические нюансы. Невиновна, потому что не знала, или просто невиновна?»
Светлана Журова высказалась об апелляции РУСАДА в деле Камилы Валиевой.
Ранее дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА), который является независимым органом, признал Валиеву невиновной в допинговом нарушении.
Однако РУСАДА обжаловало этот вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS).
«У нее же в пробе есть минимальная доза. Это невозможно отрицать.
Просто вопрос дальше – почему оправдывались спортсмены, когда были минимальные дозы. Потому что было доказано, что спортсмен это сделал неумышленно, что запрещенный компонент оказался в его организме не по его воле. Таких прецедентов было множество.
А новое заявление, я думаю, это просто юридические нюансы. Невиновна, потому что не знала, или просто невиновна? Ведь крайне сложно придраться к формулировке, что запрещенный компонент неумышленно попал в организм.
А это уже может быть очень большой спектр – подмешали, дал врач, не знал, выпил из бутылки, а это было чье-то, и так далее, там вариаций очень много. Просто невиновна – это не совсем та формулировка, скажем так.
Я думаю, может быть, они проконсультировались с юристами, которые будут защищать Валиеву в этом процессе, и сделали более правильную формулировку, которую можно потом обсуждать и приводить аргументы», – сказала Журова.
РУСАДА тоже против невиновности Валиевой – хм, как так? Объясняем неожиданный финт
Смотрю ФК на " Дети Азии" плакать хочется. А ведь это вся наша страна. Нельзя все вкладывать в одного тренера.
У Валиевой, в отличие от Шубенкова, проба СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ, по которой стандарт наказания - 4 года, а не два. Поэтому и ответственность строже, полное оправдание - см. выше. А чьего-то умысла не найдено. Удастся ли и здесь натянуть наказание до степени "замечания" - кто знает?
Швецкий тоже не лыком шит, вряд ли получится на него второе допинговое дело повесить