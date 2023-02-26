Журова об апелляции РУСАДА в деле Валиевой: «Думаю, это юридические нюансы. Невиновна, потому что не знала, или просто невиновна?»

Теги сборная России допинг Светлана Журова РУСАДА женское катание Камила Валиева ДАК РУСАДА Фигурное катание

Светлана Журова высказалась об апелляции РУСАДА в деле Камилы Валиевой.

Ранее дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА), который является независимым органом, признал Валиеву невиновной в допинговом нарушении.

Однако РУСАДА обжаловало этот вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«У нее же в пробе есть минимальная доза. Это невозможно отрицать.

Просто вопрос дальше – почему оправдывались спортсмены, когда были минимальные дозы. Потому что было доказано, что спортсмен это сделал неумышленно, что запрещенный компонент оказался в его организме не по его воле. Таких прецедентов было множество.

А новое заявление, я думаю, это просто юридические нюансы. Невиновна, потому что не знала, или просто невиновна? Ведь крайне сложно придраться к формулировке, что запрещенный компонент неумышленно попал в организм.

А это уже может быть очень большой спектр – подмешали, дал врач, не знал, выпил из бутылки, а это было чье-то, и так далее, там вариаций очень много. Просто невиновна – это не совсем та формулировка, скажем так.

Я думаю, может быть, они проконсультировались с юристами, которые будут защищать Валиеву в этом процессе, и сделали более правильную формулировку, которую можно потом обсуждать и приводить аргументы», – сказала Журова. 

РУСАДА тоже против невиновности Валиевой – хм, как так? Объясняем неожиданный финт

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30 комментариев

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asusp527
Ответ Realist2022
Ну если до заседания адвокаты маме Алсу объяснят, что факт положительной пробы есть, вменяемых аргументов о случайности попадания нет, а значит кто-то должен отвечать, и предложат выбрать, кому отвечать: её дочери или Тутберидзе. И что-то мне подсказывает, что Алсу не захочет, чтобы за всё отвечала Камила.
А сама она не захочет ответить? Ведь без согласия родителей несовершеннолетним спортсменам ничего никто не даёт.
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KarinaNik
Все кивают на небольшую дозу, как будто обычно то ведро находят. Естественно, доза мизерная, тк факт употребления допинга всегда скрывается.
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Viks
Ответ Realist2022
Журова уверена, что руководство РУСАДА прошло через фильтры ФСБ, а значит будет делать всё, согласовав с Минспорта, ОКР и ФФККР
Русада - в России и делает всё, согласовывая с Минспорта. Прежний руководитель попытался что-то говорить ( не делать даже) без минспорта - уволили и чуть не посадили.
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Александр Шульгин
Ответ Artmann
*во всеуслышание
Диктант пишите
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Realist2022
Ответ Jessi
Не расскажет она . Да и карьеры сейчас у всех российских фигуристов как таковой нет
Ну если до заседания адвокаты маме Алсу объяснят, что факт положительной пробы есть, вменяемых аргументов о случайности попадания нет, а значит кто-то должен отвечать, и предложат выбрать, кому отвечать: её дочери или Тутберидзе. И что-то мне подсказывает, что Алсу не захочет, чтобы за всё отвечала Камила.
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Realist2022
Ответ Марьяж
Врач не давал запрещенный препарат, он взял на себя вину на запрешенный способ его приема - внутривенно.
Врач назначает препарат, выписывает рецепт, ибо больше некому, а без рецепта не купишь.
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Realist2022
Ответ Viks
Журова, вместе с остальными безграмотными, пребывает в полной уверенности, что Русада обязано защищать российских спортсменов, а не бороться с их допингом.
Журова уверена, что руководство РУСАДА прошло через фильтры ФСБ, а значит будет делать всё, согласовав с Минспорта, ОКР и ФФККР
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Зоя Кудряшова
Ответ Viks
Журова, вместе с остальными безграмотными, пребывает в полной уверенности, что Русада обязано защищать российских спортсменов, а не бороться с их допингом.
Защищают ТШТ. Орден накануне суда все объясняет.
Смотрю ФК на " Дети Азии" плакать хочется. А ведь это вся наша страна. Нельзя все вкладывать в одного тренера.
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ретроградный меркурий
Ответ Сергей Богатырев
сразу видно, что вы юрист, но важным критерием при вынесении приговора является наличие умысла.
Сразу видно, что и вы не юрист. Неумышленное убийство карается гораздо мягче преднамеренного, но от этого не перестаёт быть преступлением и не освобождает от уголовной ответственности. А Журова пытается свести риторика к абсурдному "совершила преступление по незнанию - значит, невиновна"
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Viks
Ответ 22somebody22
Если и удастся отмазать,то только ТШТ.А ТШТ и отмажут только,если на Валиеву всю вину свалят.Даже Алсу будет открещиваться,скажет,что не знает,что конкретно облизывала её дочь.
Уже свалили. КАС только против Валиевой - тренерша "чиста и невинна"
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Марьяж
Ответ Jessi
Журова даже допускает, что подмешали или дал врач, но никак не тренеры. Швецкий тоже не лыком шит, вряд ли получится на него второе допинговое дело повесить
Врач не давал запрещенный препарат, он взял на себя вину на запрешенный способ его приема - внутривенно.
+1
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Viks
Русада подало в КАС на Валиеву, чтобы хоть как-то сохранить лицо на фоне дичайшего вердикта ДАК Русада "невиновна". И чтобы выполнить установку власти и свести наказание Валиевой к Предупреждению.
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Марьяж
Светлана, но ведь зарплата не плохая, ну фигли это комментировать? Или выборы скоро? Тогда никаких сомнений быть не должно. Иначе избиратели не поймут.
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22somebody22
Если и удастся отмазать,то только ТШТ.А ТШТ и отмажут только,если на Валиеву всю вину свалят.Даже Алсу будет открещиваться,скажет,что не знает,что конкретно облизывала её дочь.
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-2
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La Gushka
"По незнанию", "случайно", "по халатности" - это всё градации ВИНЫ. Пример - Шубенков. Он был признан заслуживающим не дисквалификации, а лишь замечания, из-за доказанной случайности нарушения (чужое лекарство), но тем не менее на полгода, пока длилось следствие и собственно заседал арбитраж, от соревнований был отстранен. Всё согласно Антидопинговому кодексу. На 100% признается невиновным тот, в отношении кого ДОКАЗАН злой умысел иных лиц. ВСЯ вина переходит на них. Примеров - не знаю.
У Валиевой, в отличие от Шубенкова, проба СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ, по которой стандарт наказания - 4 года, а не два. Поэтому и ответственность строже, полное оправдание - см. выше. А чьего-то умысла не найдено. Удастся ли и здесь натянуть наказание до степени "замечания" - кто знает?
+7
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Navian
То есть до этого были не юристы?! "а мы тут красим, белим..." Так что ли? Бред.
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Viks
Журова, вместе с остальными безграмотными, пребывает в полной уверенности, что Русада обязано защищать российских спортсменов, а не бороться с их допингом.
+3
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Jessi
Журова даже допускает, что подмешали или дал врач, но никак не тренеры.
Швецкий тоже не лыком шит, вряд ли получится на него второе допинговое дело повесить
+1
-2
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Сергей Богатырев
Ответ Barsa! bolshe chem klub
не виновна потому что не знала (с)??????? незнание законов не освобождает от ответственности
сразу видно, что вы юрист, но важным критерием при вынесении приговора является наличие умысла.
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Jessi
Ответ Андрей Николаев
Шанс только один:честно рассказать,кто ее поил и оказать содействие в расследовании.Истории с дедушкой не прокатят,это—конец карьеры.
Не расскажет она . Да и карьеры сейчас у всех российских фигуристов как таковой нет
+2
-2
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Artmann
Ответ Александр Шульгин
То есть Журова во все услышенье заявляет что РУСАДа не независимая структура, а она на стороне Валиевой консультируясь с ее юристами. Это все что нужно знать о Журовой и ее компетентности хоть в чем либо.
*во всеуслышание
+3
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Александр Шульгин
То есть Журова во все услышенье заявляет что РУСАДа не независимая структура, а она на стороне Валиевой консультируясь с ее юристами. Это все что нужно знать о Журовой и ее компетентности хоть в чем либо.
+6
-2
+4
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Девушка Безимени
говорящая голова
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Viks
сделали более правильную формулировку, которую можно потом обсуждать и приводить аргументы», – сказала Журова. --- Более правильную формулировку сделали ГДЕ ?
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Viks
А новое заявление, я думаю, это просто юридические нюансы." --- Какое Заявление? - Там дело в КАС: Русада против Валиевой.
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