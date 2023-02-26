Журова об апелляции РУСАДА в деле Валиевой: «Думаю, это юридические нюансы. Невиновна, потому что не знала, или просто невиновна?»

Светлана Журова высказалась об апелляции РУСАДА в деле .

Ранее дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА), который является независимым органом, признал Валиеву невиновной в допинговом нарушении.

Однако РУСАДА обжаловало этот вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«У нее же в пробе есть минимальная доза. Это невозможно отрицать.

Просто вопрос дальше – почему оправдывались спортсмены, когда были минимальные дозы. Потому что было доказано, что спортсмен это сделал неумышленно, что запрещенный компонент оказался в его организме не по его воле. Таких прецедентов было множество.

А новое заявление, я думаю, это просто юридические нюансы. Невиновна, потому что не знала, или просто невиновна? Ведь крайне сложно придраться к формулировке, что запрещенный компонент неумышленно попал в организм.

А это уже может быть очень большой спектр – подмешали, дал врач, не знал, выпил из бутылки, а это было чье-то, и так далее, там вариаций очень много. Просто невиновна – это не совсем та формулировка, скажем так.

Я думаю, может быть, они проконсультировались с юристами, которые будут защищать Валиеву в этом процессе, и сделали более правильную формулировку, которую можно потом обсуждать и приводить аргументы», – сказала Журова.

РУСАДА тоже против невиновности Валиевой – хм, как так? Объясняем неожиданный финт