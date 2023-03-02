Евгений Плющенко: «Я не обсуждаю судейство, не объявляю моратории. Просто пока ничего не комментирую»

заявил о нежелании комментировать судейство в финале Гран-при России.

«Я не обсуждаю судейство, не объявляю моратории. Я просто пока ничего не комментирую, не даю никакие комментарии», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров в Перми.

Плющенко объявил годичный мораторий на общение со СМИ по поводу судейства его учеников

Первый старт Плющенко после тирады о судействе: попробовал уловку с тактикой, но кажется, не сработало