Евгений Плющенко: «Я не обсуждаю судейство, не объявляю моратории. Просто пока ничего не комментирую»

Теги Евгений Плющенко сборная России судьи Серия Гран-при России Фигурное катание

Евгений Плющенко заявил о нежелании комментировать судейство в финале Гран-при России.

«Я не обсуждаю судейство, не объявляю моратории. Я просто пока ничего не комментирую, не даю никакие комментарии», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров в Перми.

Плющенко объявил годичный мораторий на общение со СМИ по поводу судейства его учеников

Первый старт Плющенко после тирады о судействе: попробовал уловку с тактикой, но кажется, не сработало

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61 комментарий

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Li Lea
А по вашему, что должен коментировать Евгений Плющенко ,Он же сам видит ошибки у своих Учеников!
Так Плющенко и прошлый раз Видел ошибки у своих учеников и по этому поводу у него Не было претензий к cудейству ,как и сейчас.в этой КП - Другое дело если Плющенко будет замечать одинаковые ошибки у всех, а cамо судейство нет? Тогда может быть , Он захочет что либо сказать , а на сегодня пока КП , Он сам недоволен, как его ученики откатали ? Ну так в чём проблема у” спец ”хейтеров со скачкам ехидства ....вы тут десятое колесо в телеге к Его проблемам! Сидите тихо и занимайтесь уплетением попкорна.
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Самая цитируемая и вообще недура
Был объявлен мораторий,
Чтобы не было теорий,
Что у них там крематорий,
Хотя по факту ж - санаторий!
В их еде-не счесть калорий,
Много разных территорий,
Топы разных категорий-
Чемпионов пятиборий.
Много разных предисторий
Привели в наш мораторий,
Взмах на рубль был ораторий,
Оказалось-бутафорий...

Экспромт 😂
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askarik1992
Плющ фрик сколько можно его постить
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Сейлем Сэйберхеген
У Плющенко уже походу белочка или раздвоение личности! Скорее бы уже грохнулись АП окончательно и все нормальные фк болельщики скажут уф!
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gift...!
Бенефициар прям объявил меморандум про маратоий.
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Оле-Лукойе
Ответ EuhenioV
Если это не полная "потеря лица",то что это?Ждём обоснования от фанов АП.🤑
Фанаты АП обычно не обосновывают, а либо переводят стрелки "а вот ТШТ... ", либо просто истерически орут, что довели бедного, несчастного)
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Джефф Лебовски
Ответ Ольга Воеводина
я просто не могу🤣🤣🤣 короче, никто не угадал, самое раннее снятие моратория прогнозировали на завтра😅
Что значит "снятие"?!
Мораторил, мораторит, и мораторить будет!
Просто официально не объявлял человек.
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Джефф Лебовски
Ответ EuhenioV
Фаны АП сами в шоке.Ни одного комментария😂
Эта братия обычно дружно посещает ветки ПОСЛЕ того, как все уже отписались. И заливают свои несколько десятков комментариев, плюсуя друг друга 🤣
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Evgenia Sokolova
вот это клоунада 🤦‍♀️
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garovatat
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Да уж, странная побочка от романовской кровати...
🤣🤣🤣
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Анастасия Балканова
А счастье было так близко
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Mira Val
Ответ EuhenioV
Если это не полная "потеря лица",то что это?Ждём обоснования от фанов АП.🤑
«Довели!» ))
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MAKSIMKA
Значит Яну прорвет, ведь там она командующая.
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Артур Петров
Ответ Галина Александрова
" ...пока ничего не комментирую, не даю никакие комментарии..." Ключевое слово "Пока"!))) Мораторий ёпрст!)))
Неее, ну Плющенко после ПР сделал какие-то выводы. Сегодня он сам Титову быстро осудил, которая после проката в слез бежала к нему. Из того что я услышал: мол я тебе говорил прыгай дупель, а ты сама пошла на триксель, я тебе которой раз говорю хоть раз закончи прокат вовремя, а ты опять не успела, а также он сказал, что последнее вращение ты сорвала и недоделала.

Похоже он тогда с горяча начал на судей наезжать, а когда остудился и с холодной головой разобрал прокаты, то понял из-за чего проиграл. Ну и его баба-яга его тоже запаривает, видимо.

Посмотрим на его поведение в ближайшие три дня, а там видно будет понял ли он свои ошибки или нет, или сегодня на Тититову просто так наезжал.
+7
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ EuhenioV
Фаны АП сами в шоке.Ни одного комментария😂
Амок внезапный и беспощадный. Надеюсь на год
+6
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EuhenioV
Фаны АП сами в шоке.Ни одного комментария😂
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Адриана
Так а как же мораторий, всё смешалось в Ангелах....
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ garovatat
Слушайте, а вы были почти правы!!! Вы сказали - до завтрашней ПП продлится мораторий! Я не могу с этого плюща! 🤣🤣🤣 Ну до чего же комичный и вместе с тем одиозный и насквозь предсказуемый персОнаж! "Я просто ничего не комментирую... пока" Ты глянь только на него! Вот все спрашивают - откуда такое чсв выше гор выросло у Титовой и уже проклевывается у Жилиной? Да оттуда, блин! Их тренерок на серьезных щщах по-барски заявляет что мол пока оне обсуждать судейство не намерены, но это не значит что оне взяли какие-то там моратории и/или одумались и заткнулись. Нет. Оне просто пока не соизволють. Но это только пока, не расслабляйтесь, судейки! Уфф, кринжатина продолжается. Прости плющ, но на завтрашнюю пп не желаю тебе удач
Да уж, странная побочка от романовской кровати...
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Екатерина Воронина
Посмотрим дотерпит ли до завтра!
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4tulup
Мужик сказал - мужик сделал. (с)
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Kareglazaya
Первый пункт моратория: комментировать нельзя, но если очень хочется, то можно 😄
+8
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Анна Беляева
Ответ Глазированный сырок
скорострел 🍾
не... ну, в принципе, спортс вполне разогрел... еще пара комментариев, здесь будет массовый оргазм
+4
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4tulup
Что, год уже прошёл? Быстро однако.
+7
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Оле-Лукойе
Даже самые пессимистично настроенные комментаторы не выиграли! Я думала, хотя бы до конца ПП продержится...
"Как обещал, так и разобещаю!" (с)
+5
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anyen
Что-то вспомнилось из классики: "Я вся такая внезапная, такая противоречивая вся." (с)
+8
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