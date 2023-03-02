Евгений Плющенко: «Я не обсуждаю судейство, не объявляю моратории. Просто пока ничего не комментирую»
Евгений Плющенко заявил о нежелании комментировать судейство в финале Гран-при России.
«Я не обсуждаю судейство, не объявляю моратории. Я просто пока ничего не комментирую, не даю никакие комментарии», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Ранее Плющенко раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров в Перми.
Плющенко объявил годичный мораторий на общение со СМИ по поводу судейства его учеников
Первый старт Плющенко после тирады о судействе: попробовал уловку с тактикой, но кажется, не сработало
Так Плющенко и прошлый раз Видел ошибки у своих учеников и по этому поводу у него Не было претензий к cудейству ,как и сейчас.в этой КП - Другое дело если Плющенко будет замечать одинаковые ошибки у всех, а cамо судейство нет? Тогда может быть , Он захочет что либо сказать , а на сегодня пока КП , Он сам недоволен, как его ученики откатали ? Ну так в чём проблема у” спец ”хейтеров со скачкам ехидства ....вы тут десятое колесо в телеге к Его проблемам! Сидите тихо и занимайтесь уплетением попкорна.
Чтобы не было теорий,
Что у них там крематорий,
Хотя по факту ж - санаторий!
В их еде-не счесть калорий,
Много разных территорий,
Топы разных категорий-
Чемпионов пятиборий.
Много разных предисторий
Привели в наш мораторий,
Взмах на рубль был ораторий,
Оказалось-бутафорий...
Экспромт 😂
Мораторил, мораторит, и мораторить будет!
Просто официально не объявлял человек.
Похоже он тогда с горяча начал на судей наезжать, а когда остудился и с холодной головой разобрал прокаты, то понял из-за чего проиграл. Ну и его баба-яга его тоже запаривает, видимо.
Посмотрим на его поведение в ближайшие три дня, а там видно будет понял ли он свои ошибки или нет, или сегодня на Тититову просто так наезжал.