Алексей Железняков: «Комитет по этике ФФКР должен рассмотреть слова Плющенко. Это шантаж судей, родителей и федерации»

Теги Евгений Плющенко сборная России ФФКР Алексей Железняков Фигурное катание

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков призвал комиссию по этике Федерации фигурного катания России (ФФКР) рассмотреть высказывания Евгения Плющенко.

Ранее ученицы Плющенко Вероника Жилина и Софья Титова заняли второе и четвертое места на юниорском первенстве России в Перми. После турнира Плющенко раскритиковал судей и заявил, что его фигуристки могут рассмотреть возможность перехода в другие сборные.

«Можно написать миллион правил, но они не действуют. Конечно, комитет по этике ФФКР должен рассмотреть слова Евгения Плющенко. Если он не разбирается в правилах и не видит недокруты, то это его проблемы.

Он остался в прошлом и живет в прошлом. Нельзя говорить, что его детей засуживают. Такого просто нет. Плющенко может что угодно говорить на эмоциях. Это шантаж судей, родителей и федерации», – сказал Железняков.

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

Плющенко уверен, что его спортсменов постоянно засуживают. Мы проверили: это не так

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
As per
Железняков, давай только сначала комитет по этике рассмотрит твою клевету на Трусову и врачей сборной!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Manukello
Обоих на ковер надо. Оба горланят нефильтрую
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pentrak
Пусть сначала комитет рассмотрит высказывания Железнякова и его работодательницы.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vladimir Arutin
Специалист по морали !
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Инна Хасиева
Согласна !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Е...С
Ну и клоун.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Настя Розова
Кто бы говорил...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
22somebody22
Молчал бы лучше.За тебя возьмутся вместе с твоим "любимым".
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий