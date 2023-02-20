Алексей Железняков: «Комитет по этике ФФКР должен рассмотреть слова Плющенко. Это шантаж судей, родителей и федерации»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков призвал комиссию по этике Федерации фигурного катания России (ФФКР) рассмотреть высказывания Евгения Плющенко.

Ранее ученицы Плющенко Вероника Жилина и Софья Титова заняли второе и четвертое места на юниорском первенстве России в Перми. После турнира Плющенко раскритиковал судей и заявил, что его фигуристки могут рассмотреть возможность перехода в другие сборные.

«Можно написать миллион правил, но они не действуют. Конечно, комитет по этике ФФКР должен рассмотреть слова Евгения Плющенко. Если он не разбирается в правилах и не видит недокруты, то это его проблемы.

Он остался в прошлом и живет в прошлом. Нельзя говорить, что его детей засуживают. Такого просто нет. Плющенко может что угодно говорить на эмоциях. Это шантаж судей, родителей и федерации», – сказал Железняков.

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

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