Плющенко о том, что Липницкая поддержала его слова про судейство: «Мы с ней постоянно сталкиваемся с этой проблемой! Молодец, что не молчишь!»
Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко ответил на слова поддержки от чемпионки Сочи-2014 Юлии Липницкой.
Ранее Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России в Перми. Липницкая отреагировала на его слова: «Без справедливого судейства вся эта работа тренеров, детей, их родителей не имеет никакого смысла. Нужны перемены. Поддерживаю Евгения Викторовича целиком и полностью».
«Юля Липницкая тренирует в нашей школе третий год! Мы с ней постоянно сталкиваемся с этой проблемой! Молодец, что не молчишь!» – ответил Плющенко в сторис.
«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы
«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало
Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?
Вообще считаю, что это личное дело человека, что он удаляет в своих соцсетях. Но в случае Рудковских прямо бумеранг прилетел, незамеченным это не останется. Не рой другому яму прямо 100% про Рудковских.
У них талант - любую кофетку превращать в г..
В этом случае, тема несправедливости судейства она как бы есть в фк и всегда будет. Но семейка и здесь умудрилась настроить против себя любителей фк.
Удивительные люди.