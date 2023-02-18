Плющенко о том, что Липницкая поддержала его слова про судейство: «Мы с ней постоянно сталкиваемся с этой проблемой! Молодец, что не молчишь!»

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко ответил на слова поддержки от чемпионки Сочи-2014 Юлии Липницкой.

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России в Перми. Липницкая отреагировала на его слова: «Без справедливого судейства вся эта работа тренеров, детей, их родителей не имеет никакого смысла. Нужны перемены. Поддерживаю Евгения Викторовича целиком и полностью».

«Юля Липницкая тренирует в нашей школе третий год! Мы с ней постоянно сталкиваемся с этой проблемой! Молодец, что не молчишь!» – ответил Плющенко в сторис.

«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?