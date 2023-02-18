Плющенко о том, что Липницкая поддержала его слова про судейство: «Мы с ней постоянно сталкиваемся с этой проблемой! Молодец, что не молчишь!»

Теги Евгений Плющенко сборная России чемпионат России среди юниоров Юлия Липницкая Академия Плющенко Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко ответил на слова поддержки от чемпионки Сочи-2014 Юлии Липницкой.

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России в Перми. Липницкая отреагировала на его слова: «Без справедливого судейства вся эта работа тренеров, детей, их родителей не имеет никакого смысла. Нужны перемены. Поддерживаю Евгения Викторовича целиком и полностью».

«Юля Липницкая тренирует в нашей школе третий год! Мы с ней постоянно сталкиваемся с этой проблемой! Молодец, что не молчишь!» – ответил Плющенко в сторис.

«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

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63 комментария

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russalka
Ответ Евгения Гринева
Постоянно это когда, Петросян засовывают под Муравьеву, или на прошлом пр Двоеглазову засунули под Муравьеву? Или когда Титова с двумя падениями выигрывает на ГП у чистых девочек?
Ну честно говоря, Муравьёва лучше их всех вместе взятых
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Viktoria dek
Ребят! Те кто пинал Тутберидзе за то, что она удалила фото с президентом и флагом, там это...Плющенко тоже удалил все свои патриотичные посты с февраля и начала марта, особенно тот, где был лайк Шаботовой, из-за которого её исключили из украинской сборной)
Короч, суду все ясно. Семейка подготовила себе запасной аэродром-новую родину, учеников распихали по странам, и нам посчастливилось наблюдать гениальный (хаха) спектакль по гордому типаобиженному исходу в другую песочницу со своими игрушками.
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garovatat
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Блин, как бы не спугнуть?
ой, не говорите! тсс 🤫 и скрестим пальцы
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EuhenioV
Ответ asusp527
А вам не дано отличить благородство от продажности. Ваши проблемы.
Вы очень добрая женщина и самое главное понимающая и способная сочувствовать.Больше подобных вам людей на жизненном пути.
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russalka
Тренирует третий год? Надо же! Она там ещё не переработала?
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Bleffinho
Похоже собирается бежать патриот недоделанный, историю какую-то с несправедливым до глубины души и убивающим всё на своём пути судейством придумал. Вот так некоторые люди маскируют недостачу таланта в некотором деле. Ну не умеет он тренировать. Ну отвратительный человек. Главное не забудьте, кто с ним пошёл, они такие же
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Tanzoli*
Ответ Ирина Иванова
Похоже, чтобы ЕП, ЯР и иже с ними успокоились, ВВП нужно отложить Послание к Федеральному Собранию и записать видео-обращение к АП)
В котором подробно объяснить правила выставления гое и на замедленном повторе показать наличие/отсутствие недокрутов у определённых участниц 😄
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ garovatat
да ну?? неужели и правда готовятся к исходу? Вот это подарок!! Только пусть дворец имени себя в тропарево вернут городу и на президентские гранты больше не рассчитывают! теперь все самисами в какой-то из развитых демократий. гоните их тряпками из Рассеюшки!
Блин, как бы не спугнуть?
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EuhenioV
Ответ Kareglazaya
Рядовые сотрудники не станут выступать против начальства иначе потеряют работу. Не исключено, что "сверху" было дано указание прокомментировать ситуацию. Так сказать, добровольно-принудительно.
Вне всяких сомнений так и было.Если ещё и пригрозить человеку потерей работы в сложной жизненной ситуации,из него можно верёвки вить.Именно поэтому я и не осуждаю Юлю.+
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Georgi Georgiev
Женя, ну интерес качает феску
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Kareglazaya
Ответ EuhenioV
Липницкая казалась мне мудрее и благоразумнее .Очень жаль.
Рядовые сотрудники не станут выступать против начальства иначе потеряют работу. Не исключено, что "сверху" было дано указание прокомментировать ситуацию. Так сказать, добровольно-принудительно.
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Tanzoli*
Ответ Ёжик_в_тумане
Молодец, что не молчишь, премию тебе Яна Александровна выпишет.
Просто не уволит)))
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garovatat
Ответ Ирина Иванова
Похоже, чтобы ЕП, ЯР и иже с ними успокоились, ВВП нужно отложить Послание к Федеральному Собранию и записать видео-обращение к АП)
🤣🤣🤣
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Kareglazaya
Ответ Светлана Менова
Следующий выход - Трусовой и Кондратюка 🤣 хотя уж Кондратюку ли жаловаться на несправедливое судейство 🤣
Марк пока что такими комментариями себе карму не портил) Надеюсь, и не испортит. А вот от Трусовой вполне можно ожидать)
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garovatat
Ответ Спорт_в_массы
...и хоть бы один факт по цифрам) кроме "+2 за бабочку" про ПП Садковой, где у неё был 1Lz+3T и трое из девяти судей ей поставили за этот каскад "+2". так это всё в рамках правил, т.к. тулуп у неё был хороший, а за одинарный лутц нет параметра в отрицательных GOE. надо же, Садкова не даёт ему покоя аж с 14 места по ПП!
да, поразительно! все верно поставили Садковой, что им не так?? "если сделают бабочку мои то им -4" - это видать за комбо от Титовой в КП? но она ведь в тройки ушла после 3А! А Жилиной соответственно не зачли ее одинарный, как и положено в КП! Больше не было подходящих примеров под этот тезис... В очередной раз доказывают что с правилами совсем на ВЫ. не позорились бы уже!
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asusp527
Ответ EuhenioV
Юля не вписывается в ряд ФК бомонда,бесконечно чешущего языком не по теме.Если вам не дано отличать добро от зла,это ваши проблемы.
А вам не дано отличить благородство от продажности. Ваши проблемы.
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EuhenioV
Ответ asusp527
А я осуждаю. Позорище...
Юля не вписывается в ряд ФК бомонда,бесконечно чешущего языком не по теме.Если вам не дано отличать добро от зла,это ваши проблемы.
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Voronok
Ответ Viktoria dek
Ребят! Те кто пинал Тутберидзе за то, что она удалила фото с президентом и флагом, там это...Плющенко тоже удалил все свои патриотичные посты с февраля и начала марта, особенно тот, где был лайк Шаботовой, из-за которого её исключили из украинской сборной)
Да. И инфу про Этери вбросили Рудковские через Ленку Родину. Они надеялись, что пропаганда начнет мочить её за это, но обломались. Пропаганда и федеральные СМИ за это не уцепились. Зато хейтеры в коментах почти год полощут Этери.
Вообще считаю, что это личное дело человека, что он удаляет в своих соцсетях. Но в случае Рудковских прямо бумеранг прилетел, незамеченным это не останется. Не рой другому яму прямо 100% про Рудковских.
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garovatat
Ответ Viktoria dek
Ребят! Те кто пинал Тутберидзе за то, что она удалила фото с президентом и флагом, там это...Плющенко тоже удалил все свои патриотичные посты с февраля и начала марта, особенно тот, где был лайк Шаботовой, из-за которого её исключили из украинской сборной)
да ну?? неужели и правда готовятся к исходу? Вот это подарок!! Только пусть дворец имени себя в тропарево вернут городу и на президентские гранты больше не рассчитывают! теперь все самисами в какой-то из развитых демократий. гоните их тряпками из Рассеюшки!
+6
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+5
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Анна Лисина
Вот есть люди, которые из г.. конфетку сделают. А Янчик с Евгеном прям наоборот.
У них талант - любую кофетку превращать в г..
В этом случае, тема несправедливости судейства она как бы есть в фк и всегда будет. Но семейка и здесь умудрилась настроить против себя любителей фк.
Удивительные люди.
+11
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Lala M
Ответ EuhenioV
Вы сама и ответили на свой вопрос.Именно материальной уздечкой.Я её совершенно не осуждаю.
Я имела ввиду, что некуда ей деваться. Эти моральных принципов не имеют, у меня в голове не укладывается, почему после того, что сказал этот человек, его не отстранили от сборной. Титова и Жилина хотят под его руководством тренироваться? Прекрасно, в Зимбабве и за свой счёт. Психиатр-нарколог имеется вообще в Федерации? Человек у слова согласовать не мог.
+2
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asusp527
Ответ EuhenioV
Вы сама и ответили на свой вопрос.Именно материальной уздечкой.Я её совершенно не осуждаю.
А я осуждаю. Позорище...
+1
-1
0
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наталья Головченко
Ответ Viktoria dek
Ребят! Те кто пинал Тутберидзе за то, что она удалила фото с президентом и флагом, там это...Плющенко тоже удалил все свои патриотичные посты с февраля и начала марта, особенно тот, где был лайк Шаботовой, из-за которого её исключили из украинской сборной)
Ой, это Родиной нужно отправить. Она же фанат Плющенко.
+3
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asusp527
Господи, убери Рудковских от Росфигкатания...
+12
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EuhenioV
Ответ Lala M
А как? Они её там контрактами прекрутили, муж на СВО, она одна с ребенком, что ей остаётся?
Вы сама и ответили на свой вопрос.Именно материальной уздечкой.Я её совершенно не осуждаю.
0
-2
-2
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