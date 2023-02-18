Липницкая о словах Плющенко: «Без справедливого судейства работа тренеров, детей, родителей не имеет смысла. Нужны перемены. Поддерживаю Евгения Викторовича полностью»

Теги Евгений Плющенко сборная России чемпионат России среди юниоров Юлия Липницкая Академия Плющенко Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Юлия Липницкая поддержала Евгения Плющенко после его критики в адрес судей.

Ранее Плющенко выразил недовольство из-за оценок его ученицам на юниорском первенстве России в Перми.

«Каждый день вижу гигантскую работу в «Ангелах Плющенко», которая дает абсолютно реальные результаты.

Без справедливого судейства вся эта работа тренеров, детей, их родителей не имеет никакого смысла.

Нужны перемены. Поддерживаю Евгения Викторовича целиком и полностью», – написала Липницкая.

«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

53 комментария

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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Николай Криницкий
Рутковские отравляют всё, что находится вокруг. Юля тоже в домике живёт?
Да, с самого начала, вы не знали? Она фото постоянно в соцсети выкладывает
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sasha0872
Ответ Элла Бурс
Давайте ставки делать? Трусову вовлекут в этот плач по судейству?))
не, она ещё действующей спортсменкой считается, у них полный нейтралитет
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AAPolyansky
золотые слова. без справедливого судейства спортсменов Плющенко, а также спортсменов ЦСКА, которых грибуют выше крыши в силу особых отношений их вождей с начальством, не будет нормального развития фигурного катания
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Самая цитируемая и вообще недура
Боже, неужели контракты западного образца предусматривают публичную поддержку ЕВ по команде? Какое унижение, Юля, ну зачем?!
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Светлана Менова
Ответ Gilonjon862
Юля как всегда высказывается только по делу, но сейчас местные эксперды расскажут что она ничего не понимает в фигурном катании. Давно пора что-то менять в судействе, видеть всё у одних и не замечать у других это какая-то дискриминация, так нельзя поступать (особенно с детьми)
Ну когда Жилина и Титова выигрывали свои этапы вроде академию всё устраивало, не?
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RS97
У тех, кто ненавидит Плющенко и обожает Липницкую случился диссонанс. Проще говоря, посетил Кондрат)
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Элла Бурс
Давайте ставки делать? Трусову вовлекут в этот плач по судейству?))
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Yakub25
А почему никто СПРАВЕДЛИВО не отметит отличное выступление Горбачевой? Не поздравит с победой?
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Светлана Менова
Ответ Николай Криницкий
Рутковские отравляют всё, что находится вокруг. Юля тоже в домике живёт?
У Юли свой домик есть, купленный на сочинские деньги.
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Н.Ф.
А говорили, что Липницкая живёт жизнью затворника, без самопиара, и не высовывается.
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asusp527
Юлия, а поконкретнее можно? С примерами? А то выглядит как поддержка работодателя.
0
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Iuasamotu
В России никогда не будет справедливости, ибо это страна понятий
+3
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Николай Криницкий
Рутковские отравляют всё, что находится вокруг. Юля тоже в домике живёт?
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Призрачный триксель
Юля,вот при всем моем уважении,но вместо осуждения судей может разобраться почему так происходит? Почему у Титовой до сих пор неправильное ребро на лутце? Почему программы катаются абсолютно мимо музыки? Почему совершенно отсутствует работа рук и корпуса ? Или всё это ерунда? Только ваш штаб должен побеждать,а остальные просто пришли рядом постоять на соревнованиях?
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Мария Буравцева
Ответ Е...С
А вы думаете, Юлю возможно заставить что-то против ее воли делать.
Можно. Без работы ей сейчас никак нельзя остаться.
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Евгения Гринева
Ответ Роман Волков
Где было несправедливое судейство? У Софьи было Падение с Недокрутом, Плохо исполненный Каскад 3А+ДВОЙНОЙ тулуп вместо тройного, Неверное Ребро на Лутце, в Целом катание хуже чем обычно! Компоненты у Софьи Вторые в короткой и Четвёртые в произвольной! Софья после проката сказала, что с Одним Акселем набирала 145, но это не так! Её лучшие баллы были 138 баллов! У Вероники вообще Ооочень грязное катание получилось! Где им НЕДОДАЛИ? 🤷‍♂️
Они и в кп прыжки потеряли
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Diana60388
А другие фигуристки и тренера не работают?
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Denkaaaa
так она же у него работала вот и поддержала.
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Роман Волков
Где было несправедливое судейство?
У Софьи было Падение с Недокрутом, Плохо исполненный Каскад 3А+ДВОЙНОЙ тулуп вместо тройного, Неверное Ребро на Лутце, в Целом катание хуже чем обычно!
Компоненты у Софьи Вторые в короткой и Четвёртые в произвольной!
Софья после проката сказала, что с Одним Акселем набирала 145, но это не так!
Её лучшие баллы были 138 баллов!

У Вероники вообще Ооочень грязное катание получилось!

Где им НЕДОДАЛИ? 🤷‍♂️
+5
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Gella Moon
Что, Липницкой пригрозили зарплату урезать, если не поддержит распальцованного работодателя? 😆
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FanofKamilaValieva
Что это значит? Давать огромные оценки фигуристам с кривыми ултьра-си, а тем, кто выступает чисто, ничего - да ? Жаль мне за Куликова , Агата Петрова и т.д.
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Tanzoli*
Ответ Элла Бурс
Рудковские типо революции хотят устроить))ахахахахах)) Помните после позора и доказанной тренерской несостоятельности главного архангела от него публично начали отказываться спортсмены, чтоб переложить ответственность за их низкие результаты на других тренеров? Сейчас будет тоже самое, все кто хоть как-то финансово связаны с Рудковскими сейчас под копирку будут такие посты как Юля писать. Смех)))Не удивлюсь, если они какое-нибудь открытое письмо на Путина состряпают, ведь в стране сейчас нет никаких проблем кроме уязвленного самолюбия баб Яны.
А в итоге дискредитируют свою академию, детей приводить перестанут, и останутся тренеры не у дел, и отношения с федрой уже подпорчены...
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dashulya05
Справедливость по-рудковски - давать их спортсменам первые места независимо от прокатов))))
Потому что они частная школа! Тратят свои кровные деньги! И много работают!
И вообще за имя Плюща надо сразу баллов двадцать накидывать, он у нас заслуженный-переслуженный!
Бедные детки тренируются в таких спартанских условиях с бассейнами и массажем, а остальные штабы и спортсмены прохлаждаются и недостойны даже на лёд выходить вместе с Ангелами, которые "не Говешки"

Какой же стыд... Понятно что липницкая не рыпнется против работодателя, но это уж совсем какое то дно.
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Оле-Лукойе
Ответ eaz1952
Интересно, а теперь, кто поддерживают Плющенко, они прокаты вообще смотрели. Или, не видел, но одобряю.
Да они и интервью-то не смотрели, иначе как можно понять тех, кто поддерживает человека, который делит всех на говешек и не-говешек и угрожает Путиным.
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Viktoria Petrovskaya
Когда слова Юли звучат голосом Яны
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