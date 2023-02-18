Липницкая о словах Плющенко: «Без справедливого судейства работа тренеров, детей, родителей не имеет смысла. Нужны перемены. Поддерживаю Евгения Викторовича полностью»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Юлия Липницкая поддержала Евгения Плющенко после его критики в адрес судей.

Ранее Плющенко выразил недовольство из-за оценок его ученицам на юниорском первенстве России в Перми.

«Каждый день вижу гигантскую работу в «Ангелах Плющенко», которая дает абсолютно реальные результаты.

Без справедливого судейства вся эта работа тренеров, детей, их родителей не имеет никакого смысла.

Нужны перемены. Поддерживаю Евгения Викторовича целиком и полностью», – написала Липницкая.

«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?