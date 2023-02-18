Липницкая о словах Плющенко: «Без справедливого судейства работа тренеров, детей, родителей не имеет смысла. Нужны перемены. Поддерживаю Евгения Викторовича полностью»
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Юлия Липницкая поддержала Евгения Плющенко после его критики в адрес судей.
Ранее Плющенко выразил недовольство из-за оценок его ученицам на юниорском первенстве России в Перми.
«Каждый день вижу гигантскую работу в «Ангелах Плющенко», которая дает абсолютно реальные результаты.
Без справедливого судейства вся эта работа тренеров, детей, их родителей не имеет никакого смысла.
Нужны перемены. Поддерживаю Евгения Викторовича целиком и полностью», – написала Липницкая.
«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы
«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало
Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?
У Софьи было Падение с Недокрутом, Плохо исполненный Каскад 3А+ДВОЙНОЙ тулуп вместо тройного, Неверное Ребро на Лутце, в Целом катание хуже чем обычно!
Компоненты у Софьи Вторые в короткой и Четвёртые в произвольной!
Софья после проката сказала, что с Одним Акселем набирала 145, но это не так!
Её лучшие баллы были 138 баллов!
У Вероники вообще Ооочень грязное катание получилось!
Где им НЕДОДАЛИ? 🤷♂️
Потому что они частная школа! Тратят свои кровные деньги! И много работают!
И вообще за имя Плюща надо сразу баллов двадцать накидывать, он у нас заслуженный-переслуженный!
Бедные детки тренируются в таких спартанских условиях с бассейнами и массажем, а остальные штабы и спортсмены прохлаждаются и недостойны даже на лёд выходить вместе с Ангелами, которые "не Говешки"
Какой же стыд... Понятно что липницкая не рыпнется против работодателя, но это уж совсем какое то дно.