Илья Авербух: «Костомарову потребуется дорогостоящая реабилитация, и мы, как большая ледовая семья, готовы в этом помогать»

Теги Роман Костомаров Илья Авербух Фигурное катание

Хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, что олимпийскому чемпиону Роману Костомарову в дальнейшем понадобится дорогостоящая реабилитация.

Костомаров с 10 января находится в реанимации с пневмонией. Сообщалось, что фигуристу ампутировали стопы из-за нарушений кровообращения и развившегося некроза. 

«В настоящий момент Рома находится в больнице и обеспечен всем необходимым. Однако все мы понимаем, что в дальнейшем потребуется дорогостоящая реабилитация, и мы, как и компания, и как большая ледовая семья, готовы в этом помогать.

Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы не открываем отдельный фонд или расчетный счет для зрителей, мы скорее призываем всех поддержать Рому морально, чтобы он узнал, какое огромное число людей по всей стране переживают за него», – сказал Авербух.

Роман Костомаров уже месяц в реанимации: что известно о его состоянии?

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22 комментария

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Lilia Sadykova
Ответ Светлана Менова
Я же говорю, Костомарова не бросят, а то тут уже чуть ли не нищебродом его выставили, который остаётся без средств к существованию.
Ну я например не переживаю, что его бросят, ибо Рома и сам не бедный и Навка у него есть. Просто искренне сочувствую молодому мужчине, который в тяжелом состоянии и в момент стал инвалидом и вероятнее всего ( если слухи про ампутацию правда) больше не выйдет на лед. Хорошие протезы конечно сделают, но вряд ли для фигуриста они заменят ноги. Сочувствую Оксане, потому что это страшно и больно смотреть как болеет любимый человек и прлходить все это вместе. И просто желаю Роману здоровья и силы пройти это, не впасть в отчаяние и продолжать жить, благо есть для кого.
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Vasily Ivanov
Раз Авербух засуетился с реабилитацией .значит рассчитывает на пополнение своего личного счета не менее чем на 100 %....
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Крис Лобков
Что-то много этого Самоварова в ленте... Хотел, было, написать да и ### с ним, но подумал, а вдруг уже не с ним.
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Утренняя Аврора
Ответ kate_ko
это хороший урок всем нам! вчера быстренько отговорила своего мужчину от геройского похода на работу с вирусом, кашлем и t=38, хотя поначалу он был полон решимости и священного долга перед коллегами. случившееся с Романом такая ужасная трагедия буквально на пустом месте, показавшая насколько же важно и хрупко здоровье и счастье
Да. Всем нам. К сожалению только после трагедий близких и любимых людей.
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kate_ko
Ответ Утренняя Аврора
Мне кажется, это хороший урок для всех спортсменов. Связанные контрактами, они выходят на шоу в любом состоянии. Кто бы знал, что деньги, заработанные такой ценой, они просто пыль в сравнении с жизнью. Горький урок.
это хороший урок всем нам! вчера быстренько отговорила своего мужчину от геройского похода на работу с вирусом, кашлем и t=38, хотя поначалу он был полон решимости и священного долга перед коллегами. случившееся с Романом такая ужасная трагедия буквально на пустом месте, показавшая насколько же важно и хрупко здоровье и счастье
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gift...!
Ответ Утренняя Аврора
У них дети, семьи. Надо деньги в семью нести. Вы вообще, о чем?
Вы издеваетесь все?
В любом контракте есть страховка медицинская и социальный пакет.
Спортсменов же не заставляют кататься с переломами ...
Деньги у Костомарова есть. Они с Оксаной ежемесячно и пожизненно получают стипендии за олимпийские медали.
на двоих- 110 тысяч...
этого не хватит детей покормить?
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Утренняя Аврора
Ответ marshal .masha
Кто же бедных, несчастных фигуристов заставляет подписывать контракты?)) Небось под дулом пистолета это делают. И кто им мешает обратиться к врачу и лечь в больницу, когда это требует здоровье???
У них дети, семьи. Надо деньги в семью нести. Вы вообще, о чем?
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marshal .masha
Ответ Светлана Менова
Я же говорю, Костомарова не бросят, а то тут уже чуть ли не нищебродом его выставили, который остаётся без средств к существованию.
Бросают детей, чьи родители не в силах оплатить дорогостоящее лечение и которые ходят с протянутой рукой, но людей, которые по разным шоу зарабатывают миллионы точно не бросят
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marshal .masha
Ответ Утренняя Аврора
Организаторы шоу должны нести полную ответственность за несчастные случаи . Думать головой, какие условия они создали. Вспомните страшную травму Семененко у Рудковских, Саша летает без страховки, Рома выступает на открытых катках.. Организаторы не просто с огнём играют. Они играют человеческими жизнями. Это за гранью, если честно.
Кто же бедных, несчастных фигуристов заставляет подписывать контракты?)) Небось под дулом пистолета это делают. И кто им мешает обратиться к врачу и лечь в больницу, когда это требует здоровье???
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grey9610212
за поддержкой дело не станет... Роман много сделал для страны.... И Страна, если будет нужно ,продаст с себя последние штаны( образно выражаясь) и поможет...
В этом, Роман, у тебя ,сомнений быть не должно...
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Anouck
Лучше бы они были этой самой семьёй до, а не после случившегося. Однако, исходя из того в каком темпе в свое время протекала ребелитация Соловьева, с нормальными человеческим и трудовыми отношениям всё это действо имеет мало общего...

Роману здоровья. Нынешний "Ледниковый Период" я не смотрю, но в старых сезонах как минимум двое мужчин-партнеров из фигурного катания произвели очень тяжёлое впечатление. Костамаров (строгий он там или нет) никогда не пытался скинуть свои косяки на партнёршу. За что ему большое уважение. Надеюсь, что всё у него сложится удачно, если не в качестве фигуриста, то в качестве просто человека.
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Natalia Solomakha
О, всплыло оно самое. Не век же ему отсиживаться, когда такая беда в "семье". Контрактик тоже "по-семейному" с "семейными" же неустоечками прописывал? Пусть подсуетиться уж, копеечку от сердца с кровью оторвёт.
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Утренняя Аврора
Организаторы шоу должны нести полную ответственность за несчастные случаи . Думать головой, какие условия они создали. Вспомните страшную травму Семененко у Рудковских, Саша летает без страховки, Рома выступает на открытых катках.. Организаторы не просто с огнём играют. Они играют человеческими жизнями. Это за гранью, если честно.
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Li Lea
Я ничего не имею против Костомарова Пусть Будет Здоров и Выздоравливает!
Но у меня претензии к Авербуху и Ягудину они компашкой ЛП тогда перед Олимпиадой в Сочи изрядно высупали против Плющенко и когда он снялся из-за травмы и не выступил в личке - То они сделали всё чтобы подсолить Евгению и нагнетали обстановку разными заявлениями ,а после Олимпиады раскачали СМИ до красноты и все пустили сплетни до Оскорблений и Обвинений в адрес Плющенко и Скакали как Шакалы по Его Боли?
Плющенко -Не в турах ЛП катался с личной выгодой и всё же как спортсмена ЛП Не поддержал Плющенко?
Их шайку- Не волновало Здоровье Плющенко -Они Его Морально Уничтожали и Других Поджужили ?
А потом всей компашкой они на радостях что конкурент свалился - Поехали со своим Шоу как ”герои” с чёсом бабла по всей Стране?
А Евгений Лёг на больничную койку под скальпель Докторов? И-Это был реальный факт.
А ведь Плющенко 19 лет Приносил Своим Здоровьем Многочисленные Победы во имя ФК России!
Человек с 15 операциями на теле в 32 года в 4-й Раз Выстоял Круг 4-х Олимпиад ! Но когда, Он упал то Плющенко за ,это только добивали морально и Оскорбляли?
То вот сейчас я смотрю с Пренебрежением на -Эти порывы ЛП , оборотней доброй воли помочь Костомарову? Точка.
Не надо мне ваших минусов по двойным стандартам таких отношениий к людям
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maripous
Если Костомаров выходил на шоу больным, то это шоу (его организаторы и владельцы) и должны ему сейчас оплачивать все расходы. И пусть ещё скажут спасибо, что не по решению суда, а в порядке личной договорённости с семьёй.
А болельщиков тут вообще незачем приплетать, особенно по сбору денег.
+9
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Утренняя Аврора
Мне кажется, это хороший урок для всех спортсменов. Связанные контрактами, они выходят на шоу в любом состоянии. Кто бы знал, что деньги, заработанные такой ценой, они просто пыль в сравнении с жизнью. Горький урок.
+14
-3
+11
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Дружба11
Ответ Светлана Менова
Я же говорю, Костомарова не бросят, а то тут уже чуть ли не нищебродом его выставили, который остаётся без средств к существованию.
его не бросят, на Костомарове хайпует главный причинитель вреда-вот что верх цинизма.
+20
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kovfun-barrios
Надеюсь, что реабилитация будет проходить в России, а не в недружественных странах.
+4
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Competition Score
Он один что ли нуждается? Может раскроют информацию о том, сколько инвалидов различной направленности появилось за последние годы?
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Дружба11
Хайповщик на трагедии,которую сам и сотворил.
Сотворив такое-ты не "ледовую семью" подтягивай, а САМ ВСЕ ОПЛАТИ И СОДЕРЖИ семью Романа, раз они заявление на возбуждение уголовного дела на тебя не написали и раз тебя отмазали от проверок по факту тяжелейших последствий причинения вреда жизни и здоровью Романа.
Трагедию устроил -ты как организатор,а не "ледовая семья", вот и не ШУМИ,все все знают и все понимают,бабок дай семье Романа и свой цинизм и цели раскрутки шоу на теме Романа, не пытайся прикрыть заботой о нем, не ввинчивай в историю посторонних, только не тебе это делать.
Ледовая семья, конкретные люди, как-нибудь сами помогут без твоих лицемерных призывов.
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Vladimir Arutin
Он обязан .И платить за потерю здоровья на производстве .
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Светлана Менова
Я же говорю, Костомарова не бросят, а то тут уже чуть ли не нищебродом его выставили, который остаётся без средств к существованию.
+9
-3
+6
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