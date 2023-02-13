Илья Авербух: «Костомарову потребуется дорогостоящая реабилитация, и мы, как большая ледовая семья, готовы в этом помогать»
Хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, что олимпийскому чемпиону Роману Костомарову в дальнейшем понадобится дорогостоящая реабилитация.
Костомаров с 10 января находится в реанимации с пневмонией. Сообщалось, что фигуристу ампутировали стопы из-за нарушений кровообращения и развившегося некроза.
«В настоящий момент Рома находится в больнице и обеспечен всем необходимым. Однако все мы понимаем, что в дальнейшем потребуется дорогостоящая реабилитация, и мы, как и компания, и как большая ледовая семья, готовы в этом помогать.
Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы не открываем отдельный фонд или расчетный счет для зрителей, мы скорее призываем всех поддержать Рому морально, чтобы он узнал, какое огромное число людей по всей стране переживают за него», – сказал Авербух.
Роман Костомаров уже месяц в реанимации: что известно о его состоянии?
В любом контракте есть страховка медицинская и социальный пакет.
Спортсменов же не заставляют кататься с переломами ...
Деньги у Костомарова есть. Они с Оксаной ежемесячно и пожизненно получают стипендии за олимпийские медали.
на двоих- 110 тысяч...
этого не хватит детей покормить?
В этом, Роман, у тебя ,сомнений быть не должно...
Роману здоровья. Нынешний "Ледниковый Период" я не смотрю, но в старых сезонах как минимум двое мужчин-партнеров из фигурного катания произвели очень тяжёлое впечатление. Костамаров (строгий он там или нет) никогда не пытался скинуть свои косяки на партнёршу. За что ему большое уважение. Надеюсь, что всё у него сложится удачно, если не в качестве фигуриста, то в качестве просто человека.
Но у меня претензии к Авербуху и Ягудину они компашкой ЛП тогда перед Олимпиадой в Сочи изрядно высупали против Плющенко и когда он снялся из-за травмы и не выступил в личке - То они сделали всё чтобы подсолить Евгению и нагнетали обстановку разными заявлениями ,а после Олимпиады раскачали СМИ до красноты и все пустили сплетни до Оскорблений и Обвинений в адрес Плющенко и Скакали как Шакалы по Его Боли?
Плющенко -Не в турах ЛП катался с личной выгодой и всё же как спортсмена ЛП Не поддержал Плющенко?
Их шайку- Не волновало Здоровье Плющенко -Они Его Морально Уничтожали и Других Поджужили ?
А потом всей компашкой они на радостях что конкурент свалился - Поехали со своим Шоу как ”герои” с чёсом бабла по всей Стране?
А Евгений Лёг на больничную койку под скальпель Докторов? И-Это был реальный факт.
А ведь Плющенко 19 лет Приносил Своим Здоровьем Многочисленные Победы во имя ФК России!
Человек с 15 операциями на теле в 32 года в 4-й Раз Выстоял Круг 4-х Олимпиад ! Но когда, Он упал то Плющенко за ,это только добивали морально и Оскорбляли?
То вот сейчас я смотрю с Пренебрежением на -Эти порывы ЛП , оборотней доброй воли помочь Костомарову? Точка.
Не надо мне ваших минусов по двойным стандартам таких отношениий к людям
А болельщиков тут вообще незачем приплетать, особенно по сбору денег.
Сотворив такое-ты не "ледовую семью" подтягивай, а САМ ВСЕ ОПЛАТИ И СОДЕРЖИ семью Романа, раз они заявление на возбуждение уголовного дела на тебя не написали и раз тебя отмазали от проверок по факту тяжелейших последствий причинения вреда жизни и здоровью Романа.
Трагедию устроил -ты как организатор,а не "ледовая семья", вот и не ШУМИ,все все знают и все понимают,бабок дай семье Романа и свой цинизм и цели раскрутки шоу на теме Романа, не пытайся прикрыть заботой о нем, не ввинчивай в историю посторонних, только не тебе это делать.
Ледовая семья, конкретные люди, как-нибудь сами помогут без твоих лицемерных призывов.