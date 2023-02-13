Илья Авербух: «Костомарову потребуется дорогостоящая реабилитация, и мы, как большая ледовая семья, готовы в этом помогать»

Хореограф и продюсер рассказал, что олимпийскому чемпиону Роману Костомарову в дальнейшем понадобится дорогостоящая реабилитация.

Костомаров с 10 января находится в реанимации с пневмонией. Сообщалось, что фигуристу ампутировали стопы из-за нарушений кровообращения и развившегося некроза.

«В настоящий момент Рома находится в больнице и обеспечен всем необходимым. Однако все мы понимаем, что в дальнейшем потребуется дорогостоящая реабилитация, и мы, как и компания, и как большая ледовая семья, готовы в этом помогать.

Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы не открываем отдельный фонд или расчетный счет для зрителей, мы скорее призываем всех поддержать Рому морально, чтобы он узнал, какое огромное число людей по всей стране переживают за него», – сказал Авербух.

Роман Костомаров уже месяц в реанимации: что известно о его состоянии?