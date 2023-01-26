Роман Костомаров находится в сознании и общается с родственниками («Матч ТВ»)

Олимпийский чемпион в танцах на льду находится в сознании, его состояние не ухудшается, сообщает «Матч ТВ».

Костомаров был госпитализирован в тяжелом состоянии 10 января. Ему поставлен диагноз «пневмония», экс-фигурист подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«За прошедший день состояние Романа не изменилось. Он находится в сознании, общается с родными. Главное, что ухудшения нет», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Навка и Костомаров вошли в историю этим номером: цыганка-блондинка и мачо-тореодор