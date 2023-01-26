Роман Костомаров находится в сознании и общается с родственниками («Матч ТВ»)

Теги Роман Костомаров Фигурное катание

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров находится в сознании, его состояние не ухудшается, сообщает «Матч ТВ».

Костомаров был госпитализирован в тяжелом состоянии 10 января. Ему поставлен диагноз «пневмония», экс-фигурист подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«За прошедший день состояние Романа не изменилось. Он находится в сознании, общается с родными. Главное, что ухудшения нет», – сообщил источник, знакомый с ситуацией. 

Навка и Костомаров вошли в историю этим номером: цыганка-блондинка и мачо-тореодор

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14 комментариев

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dyglas
Умница, молодец. Теперь всё будет хорошо.
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Татьяна Семёновна
Низкий поклон врачам за их высокий профессионализм! Здоровья Роману! Побыстрее вернуться к семье, родным и больше не болеть.
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Anna Leonova
Ура и 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
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ArishaK
Скорейшего выздоровления Роману!
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Елена Чикварова
В сознании человек может находиться на ИВЛ? Думала, что только в искусственной коме.
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Irina037
Самая хорошая новость за день
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Welshman09
Слава Богу!🙏🏻 Скорейшего выздоровления и полной реабилитации Роману!
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AllaS
Здоровья, Здоровья, Здоровья Роману! Скорейшего выздоровления!
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Olga Tchistyakov
Роман,молодчинка!Потихонечку,потихонечку..
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eaz1952
Держись, Роман!
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LoRa
Наконец-то хорошая новость! Поправляйся, Роман! 🙏🙏🙏
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olvl
Ну и отлично. Надеюсь, всё плохое позади, дальше потихоньку восстанавливаться. Роману сил, терпения и здоровья!
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Лилибет
Здоровья!Пусть все плохое обойдет стороной 🙏
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oldparakhod
Хорошая новость.
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