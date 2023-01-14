Тарасова и Морозов о молодых соперниках: «Планка из года в год становится только выше. И это заставляет придумывать что-то, учить новое и усложнять программы»

Серебряные призеры Олимпиады-2022 в парном катании и Владимир высказались о том, что им приходится соревноваться с более молодыми спортсменами.

– Недавно завершился чемпионат России, где вы стали самыми взрослыми участниками наряду с Елизаветой Туктамышевой. Каково это – видеть несколько поколений конкурентов, которые проходят перед вами, и постоянно соревноваться со все более и более юными парами?

Тарасова: Я считаю, что это достойно – пройти несколько поколений и всегда оставаться наравне. Меня радует тот факт, что в России всегда были и есть достойные сильные спортсмены – это же круто.

Планка из года в год становится только выше. И это всегда заставляет тебя придумывать что-то, учить новое и усложнять свои программы.

Морозов: Это не радует или расстраивает. Скорее, это новый вызов: когда понимаешь, что все твои конкуренты – уже новое поколение.

Смотришь на список участников на доске – и почти все ребята 2000-х годов. Думаешь: «Им же еще нет 18!», а оказывается, время уже пролетело.

– Как вы восприняли эту бронзу?

Тарасова: Я отнеслась к этому так: главное – есть медаль. А прокатом я, конечно, недовольна.

Морозов: Не все получилось, как запланировали. Единственный положительный момент в том, что мы не выбыли из тройки. Бронза — совсем не тот результат, ради которого мы работаем.

– Какие цели поставили перед собой для дальнейшего развития после чемпионата России?

Тарасова: Исправиться на следующих соревнованиях.

Морозов: Работы непочатый край. Нет предела совершенству.