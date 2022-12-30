«Немножко не сошлись в подходах к тренировочному процессу». Егор Рухин покинул группу Александра Волкова

Теги сборная России мужское катание женское катание переходы Александра Трусова Егор Рухин Александр Волков Фигурное катание

Российский фигурист Егор Рухин больше не тренируется в группе Александра Волкова.

Об этом сообщил сам тренер. В сезоне-2022/23 Рухин занимал седьмое место на этапе Гран-при России в Москве.

– Егор Рухин пришел к вам весной. Он в этом сезоне выступил только на одном турнире. Что‑то со здоровьем?

– Мы проработали все лето, а потом Егор переболел гриппом в тяжелой форме и очень долго восстанавливался. Недавно мы расстались – немножко не сошлись в подходах к тренировочному процессу.

Особых проблем и личностных конфликтов не было, все цивилизованно. Просто мы поняли, что не совпадаем в некоторых нюансах и решили пойти разными дорогами.

– У Егора в последние годы было несколько переходов, он как‑то недолго задерживался у разных тренеров. Почему, на ваш взгляд, такая череда команд?

– Сложно сказать. Парень он хороший, талантливый. Я ведь Егора с детства знаю, когда он катался в моей группе вместе с Сашей Трусовой. Они пришли с интервалом в месяц и росли в «Хрустальном».

Видимо, каждый раз что‑то не складывается в новом коллективе. Надеюсь, Егор найдет своего тренера, с которым получится хороший тандем. Где он сейчас тренируется, я не знаю, – сказал Волков.

До перехода к Волкову фигурист тренировался в группе Евгения Плющенко, а перед этим – у Этери Тутберидзе.

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26 комментариев

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alexnew
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Ответ Sivl
Даже не знал, что он был у Волкова, помню, что в ЦСКА уходил. Променять Тутберидзе на Волкова это изначально странное решение. А нужен он сейчас вообще кому? Сейчас у мужчин очень сильная конкуренция, своих талантов хватает у всех.
Он на Плющенко поменял, а тот его выгнал.
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Кошка Матраскина
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У кого он сейчас?
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alexnew
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Ответ Vendetta4111323
Он хорошо прогрессировал в ЦСКА, вышел в ФГП по юниорам, чисто со стороны все хорошо складывалось.. куда его понесло потом(
Хорошо прогрессировал он на базе "Хрустального", а в "Хрустальном" его хорошо прокачали во время первого его прихода, это да.
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alexnew
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Так, напомните мне, пожалуйста. Это ведь тот самый Рухин, который до этого тренировался у Плющенко, а до Плющенко у Тутберидлзе, а до Тутберидзе у Буяновой, к которой он перешел от Тутберидзе? А до этого он сменить успел еще несколько тренеров. Вот общий список:
Петраченкова, Хатин, Гозева, Волков, Тутберидзе, Дудаков, Селицкая, Успенский, Плющенко, Михайлов.
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Спорт_в_массы
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по-моему, у него уже рекорд
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Прекрасная фурия
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Теперь только в санаторий имени Соколовской дорога. Там всех любят, как в семье. Можно расслабиться и получать удовольствие от общения.
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Sivl
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Даже не знал, что он был у Волкова, помню, что в ЦСКА уходил. Променять Тутберидзе на Волкова это изначально странное решение. А нужен он сейчас вообще кому? Сейчас у мужчин очень сильная конкуренция, своих талантов хватает у всех.
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Ekoplane
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Спасибо Александру Волкову за работу с Сашей Трусовой и за хорошую прыжковую технику, которую он ей поставил.
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King_bez_ice
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Ошибкой было покидать Буянову и переходить к Тутберидзе год назад
Последнее место ЧР и проблемы дальше как следствие
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Товарищ Майор.
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Ответ Defender64
Егор, знаете ли, тоже своего рода рекордсмен.
Первый в мире кто пошёл на второй круг
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Doctor of Philosophy
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Это уже даже не смешно - все шутки закончились пару переходов назад. Я совершенно не сторонник позиции тех, кто вообще против любой беготни по тренерам - нередко действительно трудно найти по-настоящему своего наставника - но когда человек так часто их меняет, побывав у всех не по одному разу... Это перебор.
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Defender64
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Егор, знаете ли, тоже своего рода рекордсмен.
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Анна Беляева
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Хм... Это какой уже по счету круг в туре вальса "В поисках тренера"? Егорушка, ты слишком часто меняешь пару, мы бы хотели посмотреть на полноценный танец!
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Anneta28
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Самые приличные рузультаты были у него с Буяновой. Тогда вообще было не понятно с какого перепуга он решил вернуться в хрустальный, после того как с ней фгп вышел.
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Светлана Менова
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Ответ Vendetta4111323
Он хорошо прогрессировал в ЦСКА, вышел в ФГП по юниорам, чисто со стороны все хорошо складывалось.. куда его понесло потом(
В ФГП-то он вышел, но проблемы у него начались ещё в ЦСКА, вспомните завал ПП на ЮГП в Варшаве.
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Япростозритель
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Вот как строить долгосрочные планы с таким спортсменом? Пусть сам тренируется теперь.
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Бедоносец
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Ну если в Академии Евгения Викторовича не задержался, то можно смело конёчки на гвоздик вешать и не мучиться.
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Светлана Менова
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Кстати, как забавно Матч опустил тот факт, что Рухин сначала ушёл из ТШТ в ЦСКА и потом возвращался в ТШТ. Из оригинала новости факт тренировок в ЦСКА вообще куда-то исчез, хм.
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Vendetta4111323
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Он хорошо прогрессировал в ЦСКА, вышел в ФГП по юниорам, чисто со стороны все хорошо складывалось.. куда его понесло потом(
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Товарищ Майор.
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Всю Москву обошёл. Теперь дорога в Питер
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Адриана
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Он от бабушки ушёл, и от дедушек ушёл, он всё время в пути, жалко, что не в творческом, мальчик всё время чего-то ищет, может пора уже остановиться и поискать причину в себе , тренеров ещё много осталось, только путь на олимп всё тусклее и призрачнее.
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4x Qqqq
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Приключения колобка, том четвёртый?
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Светлана Менова
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Шо, опять? 🤦‍♀️И куда теперь?
Ну теперь, надеюсь, всем понятно, что дело в Егоре, а не в тренерских штабах.
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Залина Малина
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Да что ж Егор туда-сюда ходит. Где сейчас?
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Настя Розова
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Миграция продолжается... у кого, кстати, Егор еще не был? У Мишина, Рукавицина, Соколовской, Буцаевой...
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