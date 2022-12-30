«Немножко не сошлись в подходах к тренировочному процессу». Егор Рухин покинул группу Александра Волкова

Российский фигурист Егор Рухин больше не тренируется в группе Александра Волкова.

Об этом сообщил сам тренер. В сезоне-2022/23 Рухин занимал седьмое место на этапе Гран-при России в Москве.

– Егор Рухин пришел к вам весной. Он в этом сезоне выступил только на одном турнире. Что‑то со здоровьем?

– Мы проработали все лето, а потом Егор переболел гриппом в тяжелой форме и очень долго восстанавливался. Недавно мы расстались – немножко не сошлись в подходах к тренировочному процессу.

Особых проблем и личностных конфликтов не было, все цивилизованно. Просто мы поняли, что не совпадаем в некоторых нюансах и решили пойти разными дорогами.

– У Егора в последние годы было несколько переходов, он как‑то недолго задерживался у разных тренеров. Почему, на ваш взгляд, такая череда команд?

– Сложно сказать. Парень он хороший, талантливый. Я ведь Егора с детства знаю, когда он катался в моей группе вместе с Сашей Трусовой. Они пришли с интервалом в месяц и росли в «Хрустальном».

Видимо, каждый раз что‑то не складывается в новом коллективе. Надеюсь, Егор найдет своего тренера, с которым получится хороший тандем. Где он сейчас тренируется, я не знаю, – сказал Волков.

До перехода к Волкову фигурист тренировался в группе Евгения Плющенко, а перед этим – у Этери Тутберидзе.

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