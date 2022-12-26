Жена Плющенко о покупке кровати Романовых: «После Олимпиады Евгений заработал приличные деньги и мы думали, куда бы их вложить»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и его жена – продюсер Яна Рудковская – в эфире шоу «Секрет на миллион» рассказали о своем имуществе.

– Жень, а ты Яну чем-нибудь радуешь?

Плющенко: Вот расскажу историю. У меня был тур в Японии, а Яна говорит: сумку хочу. Ну такую вот из крокодила или там какого-то этого… Ну я пошел купил сумку. Приезжаю с этой сумкой домой – она стоит как чугунный мост. Я дарю эту сумку, а она смотрит и говорит: Жень, ну что ты купил? Что за цвет вообще? Что это такое, мне эта сумка не нужна.

Ну ладно, хорошо. Она говорит: я подарю ее маме. Вот она мне тоже что-то там подарила – я не помню, часы какие-то. Я говорю: Ян, ну они мне не нравятся, они мне не нужны. И вот мы договорились, что если что мы дарим друг другу, то чтобы это было действительно носибельно или нравилось.

Рудковская: У меня обычно это ювелирные украшения, а у него всякие вездеходы по болоту, снегоходы.

– А что ты на сорок лет получил в подарок?

Плющенко: Любовь моей жены, внимание. Честно скажу – есть все. Ну есть все. Частных самолетов нету – ну мы к этому стремимся. Яхты – это все будет. Мы пашем, работаем для этого. Это все будет. Все есть на сегодняшний день. У нас есть великолепное шоу, где полные аншлаги.

– Ян, а вот зачем тебе кровать Романовых?

Рудковская: Это абсолютная инвестиция. Не только в историю. Кровати Романовых нет в лучших музеях мира, а у нас она есть. Мой фокус вообще, моя цель, хотя стечения обстоятельств не позволили – сделать в Эрмитаже нашу выставку. Либо в Русском музее. Выставку нашей коллекции, которая представляет музейную ценность.

Экспонаты являются действительно эксклюзивными настолько, что их нет ни в частных коллекциях, ни в музеях. Потому что они были проданы в свое время за границу, и мы с Евгением вернули их в Россию. После Олимпиады Евгений заработал приличные деньги и мы думали, куда бы их вложить. И вот ту коллекцию, которую мы купили у одного израильтянина – она вообще бесценна.

– Вы спали в этой кровати Романовых?

Плющенко: Нет, конечно. Мы бы там не поместились, потому что она очень маленькая.

Рудковская говорит, что Плющенко мог умереть на льду в Сочи-2014. Это уже седьмая версия, почему он снялся за минуту до олимпийского проката

Выберите лучших фигуристок и фигуристов в 8 номинациях. Голосуйте за любимых спортсменов