Жена Плющенко о покупке кровати Романовых: «После Олимпиады Евгений заработал приличные деньги и мы думали, куда бы их вложить»

Теги Евгений Плющенко Сочи-2014 Яна Рудковская ледовые шоу Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и его жена – продюсер Яна Рудковская – в эфире шоу «Секрет на миллион» рассказали о своем имуществе.

– Жень, а ты Яну чем-нибудь радуешь?

Плющенко: Вот расскажу историю. У меня был тур в Японии, а Яна говорит: сумку хочу. Ну такую вот из крокодила или там какого-то этого… Ну я пошел купил сумку. Приезжаю с этой сумкой домой – она стоит как чугунный мост. Я дарю эту сумку, а она смотрит и говорит: Жень, ну что ты купил? Что за цвет вообще? Что это такое, мне эта сумка не нужна.

Ну ладно, хорошо. Она говорит: я подарю ее маме. Вот она мне тоже что-то там подарила – я не помню, часы какие-то. Я говорю: Ян, ну они мне не нравятся, они мне не нужны. И вот мы договорились, что если что мы дарим друг другу, то чтобы это было действительно носибельно или нравилось.

Рудковская: У меня обычно это ювелирные украшения, а у него всякие вездеходы по болоту, снегоходы.

– А что ты на сорок лет получил в подарок?

Плющенко: Любовь моей жены, внимание. Честно скажу – есть все. Ну есть все. Частных самолетов нету – ну мы к этому стремимся. Яхты – это все будет. Мы пашем, работаем для этого. Это все будет. Все есть на сегодняшний день. У нас есть великолепное шоу, где полные аншлаги.

– Ян, а вот зачем тебе кровать Романовых?

Рудковская: Это абсолютная инвестиция. Не только в историю. Кровати Романовых нет в лучших музеях мира, а у нас она есть. Мой фокус вообще, моя цель, хотя стечения обстоятельств не позволили – сделать в Эрмитаже нашу выставку. Либо в Русском музее. Выставку нашей коллекции, которая представляет музейную ценность.

Экспонаты являются действительно эксклюзивными настолько, что их нет ни в частных коллекциях, ни в музеях. Потому что они были проданы в свое время за границу, и мы с Евгением вернули их в Россию. После Олимпиады Евгений заработал приличные деньги и мы думали, куда бы их вложить. И вот ту коллекцию, которую мы купили у одного израильтянина – она вообще бесценна.

– Вы спали в этой кровати Романовых?

Плющенко: Нет, конечно. Мы бы там не поместились, потому что она очень маленькая.

Рудковская говорит, что Плющенко мог умереть на льду в Сочи-2014. Это уже седьмая версия, почему он снялся за минуту до олимпийского проката

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117 комментариев

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Alberville
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Раньше Женя брал деньги из тумбочки, а теперь из кровати.
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Виталий Голицын
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Купили кровать Романова у одного израильтянина ???Бггг...Мы,гуссские,никогда не обманываем друг друга.
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генгбенг
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Нашли друг друга
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sla3138
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Пока над ними ракеты и беспилотники не будут чужие летать , так и не поймут.
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Спорт_в_массы
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чего они из себя каких-то рокфеллеров изображают? да они по сравнению с каким-нить региональным начальником мвд просто нищие)
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TUGRI
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Ответ Россиянин 89
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Рудковская в нищите жила? Ты почитай про Павшинскую пойму))) И за что Батурин чалился)) Нуну
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Россиянин 89
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Ответ Светлана Менова
Не понимаю, как кому-то могут нравиться эти люди, и как их кто-то может поддерживать. Личные самолёты, яхты, царские кровати... Самое время, конечно об этом говорить 🤦‍♀️
Плющенко в 90е годы в США не уезжал, а в нищете вместе со всем народом жил в России и добывал для России медали ценой своего здоровья. Государственные катки не приватизировал, свои построил с нуля. Открыл школу фк, которую за короткий срок вывел в число сильнейших. С фига ли он должен быть плохим в моих глазах?
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RWMen
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Ответ pele_kan
"Честно скажу – есть все. Ну есть все." Хм, а почему тогда на шоу деньги из бюджета просите каждый год? 🤔
Зажрались они, вот и все!) Хотя до яхт и частных самолетов еще не доросли.
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Россиянин 89
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Ответ Светлана Менова
Не понимаю, как кому-то могут нравиться эти люди, и как их кто-то может поддерживать. Личные самолёты, яхты, царские кровати... Самое время, конечно об этом говорить 🤦‍♀️
Так самолетов и яхт нет. Ты чем читала? Ты скажи, твоя Тутберидзе живет как обычный школьный учитель что ли? Ее доход только официальный от ООО около 10 миллионов в год, а есть еще огромная зарплата с кучей плюшек и премий и незаконные проценты и прочие поборы. Плюс Тутберидзе абсолютно токсичная и беспринципная, самолюбивая, высокомерная, готовая достигать своих целей любыми способами, но ведь тебе она нравится.
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RWMen
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Ответ papadok
Не интервью, а сплошные именины сердца. Интеллектуальная элита приоткрывает завесу, а за ней... смешались в кучу гномычи, романовы, сумки крокодильи. Еще раз - эти люди просят денег из бюджета, который на пенсии, зарплаты и, между прочим, на СВО. Зачем? На яхту побыстрее напахать?
Давно пора этих павлинов от кормушки отвадить! Хотят платные шоу устраивать и при этом черную икорку есть? Ради бога, на свои собственные, а на халяву любой идиот сможет, ничего не теряя!
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pele_kan
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"Честно скажу – есть все. Ну есть все."
Хм, а почему тогда на шоу деньги из бюджета просите каждый год? 🤔
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Elenavasilevna
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"нет в лучших музеях мира, а у нас она есть" ))))) Как же я рада за них!
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Россиянин 89
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Ответ Славонычч
Какая ж она гадкая - эта Рудковская . Прям мерзость 🤦
А кто для тебя негадкий? Назови фамилии.
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Россиянин 89
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Ответ Максим Прокофьев
Радует только то что большинство населения у нас морально здоровое и им омерзительна эта семейка. Ну а то что наглость и хамство помогает идти по головам воспитанных и сдержанных это давно не секрет, если хочешь быть в почёте то будь сволочью, такова нынешняя система. Человеколюбие это не про капитализм...
По чьим конкретно головам они идут? Капитализм в стране не они устанавливали, их родители были обычными советским людьми, а сами Плющенко и Рудковская жили в 90-е в нищете вместе со всей страной. И поднимались они точно не засчет народа. Недоволен капитализмом, так иди вступай в радикальные коммунисты и делай революцию, а большинство людей решили жить при том новом строе, которой установила новая власть.
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Диана Куталия
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Ответ Россиянин 89
Те вещи, о которых идет речь в данной новости, Плющенко купил на призовые от олимпиады и на деньги, заработанные в зарубежных шоу. Он своим трудом и здоровьем их заработал. Так что ты не путай с олигархами, которые приватизировала заводы и фабрики в 90-х.
На олимпиаде когда позорно снялся с лички?
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Ягун Ягунини
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"Царям
дворец построил Растрелли.
Цари рождались,
жили,
старели.
Дворец
не думал
о вертлявом постреле,
не гадал,
что в кровати,
царицам вверенной,
раскинется
какой-то присяжный поверенный.
От орлов,
от власти,
одеял
и кру́жевца
голова
присяжного поверенного
кружится."))
Маяковский явно предвидел будущее))
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Россиянин 89
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Ответ vatto
сначал роспил госденег...отобрав у нищей страны...вложим в кровать и будем хвастаться .....какие же они упоротые...
У кого Плющенко отобрал деньги? Он в 90-е годы вместе со всей страной жил в нищете и своим здоровьем добывал медали для России. Плющенко и Рудковская, может, какой-то завод крупный приватизировали, как например, как например Ходорковский "Юкос" Или Мордашев "Северсталь"??? Получат от государства в качестве гранта какое-то количество миллинов рублей на свое шоу, но получат первый год, в отличие от Навки, которая уже много лет получает. А букмекрские конторы знаешь, сколько получат в качестве государственной помощи в 23 году? 80 миллиардов рублей!!! Подумай лучше об этом, борец за народные деньги.
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TroBro
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Бедные душой
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Спортивный лис
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Наша выставка в Эрмитаже? Вы серьёзно??? Выставка в Эрмитаже?
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papadok
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Не интервью, а сплошные именины сердца. Интеллектуальная элита приоткрывает завесу, а за ней... смешались в кучу гномычи, романовы, сумки крокодильи. Еще раз - эти люди просят денег из бюджета, который на пенсии, зарплаты и, между прочим, на СВО. Зачем? На яхту побыстрее напахать?
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Александр Селютин
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Ответ Delirium
"Вложение денег" в шмотки и кровати- это, конечно, цирк!
Лучше бы детям больным перевела, коли девать некуда.
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pele_kan
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кровать будут экспонировать вместе с шурупами Евгения надо полагать)
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тучка60
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Ответ Россиянин 89
Те вещи, о которых идет речь в данной новости, Плющенко купил на призовые от олимпиады и на деньги, заработанные в зарубежных шоу. Он своим трудом и здоровьем их заработал. Так что ты не путай с олигархами, которые приватизировала заводы и фабрики в 90-х.
Яна, чо ли ты?
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Россиянин 89
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Ответ Утренняя Аврора
Я бы еще поняла, если бы картина известного художника. Но, кровать? На нее смотреть и испытывать эстетическое удовольствие? Вот уровень их интеллекта.
Это в первую очередь исторический экспонат, символизирующий эпоху Романовых. У Рудковской вообще дома целый музей собран и знаний у нее по антиквариату не меньше, чем у сотрудников музеев.
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Arraches
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У богатых людей всегда принято упомянуть о благотворительности . А как у Рудковских с этим делом ?
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