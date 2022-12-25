Дмитрий Губерниев: «Валиева, наверное, сейчас находится не в своей тарелке. Главное, что она продолжает быть в обойме и кататься»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев чемпионат России женское катание Камила Валиева Софья Акатьева Фигурное катание

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении Камилы Валиевой на чемпионате России в Красноярске, где фигуристка завоевала серебро.

Победу одержала Софья Акатьева.

«Порадуемся за Софью – она молодец. Камила Валиева – одна из сильнейших фигуристок нашей страны, в любом случае.

Камиле сейчас, в связи с томительными ожиданиями, конечно, сложно. Неизвестно, что там будет, дисквалификация, или что-то еще, поэтому, наверное, сейчас она не в своей тарелке находится.

Победительницу можно поздравить, а то, что Камила продолжает быть в обойме и кататься – это самое главное», – сказал Губерниев.

У Валиевой лучший прокат в сезоне, но второе поражение в карьере. Как она изменилась?

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15 комментариев

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Додик Аксель
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Зато Губер в своей лодке и гребёт к другому берегу, где может и отгребёт...
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Мар-ина
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У Камилы серебро, а не 10 место. И катание у неё хорошее, и психоэмоциональное состояние отличное, и здоровье получше чем у других участниц Олимпиады. Странный какой-то Губерниев.
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Лизавета Анна -Мария
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Ответ Сергей Дроздов
Да, оказывается лыжники прекрасно бегут и без его участия... Сколько же вреда принёс этот фрик, маскирующийся виртуальным знаком "z" нашему спорту, а следовательно и всей стране...Вот если запустить его в фигурное катание – за сколько времени разрушит? Я думаю, что и в сезон может управиться...
...и половины сезона хватит:)
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Лизавета Анна -Мария
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Вот почему во время соревнований Губерниев так и не смог самостоятельно подсчитать баллы у девушек, кто первый, кто второй в общем зачёте: он про Валиеву тревожился! )
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Сергей Дроздов
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Ответ Алё? Алёна
Губерниев наверное сегодня не в своей тарелке: сегодня была прекрасная трансляция лыжных гонок без него и без Матча!
Да, оказывается лыжники прекрасно бегут и без его участия... Сколько же вреда принёс этот фрик, маскирующийся виртуальным знаком "z" нашему спорту, а следовательно и всей стране...Вот если запустить его в фигурное катание – за сколько времени разрушит? Я думаю, что и в сезон может управиться...
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Shtirly
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А по-моему у нее все прекрасно. А Губер не смотрел ЧР 😜
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Кэп
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А вы видели вчера глаза Валиевой? Там смесь, от ужаса до обречённости. С одной стороны это уроки жизни, но с другой...
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Алё? Алёна
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Губерниев наверное сегодня не в своей тарелке: сегодня была прекрасная трансляция лыжных гонок без него и без Матча!
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Олег Кузнецов
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Ответ Адриана
Печально, что Губерниев, как всегда "В своей тарелке".
Печально,что мы пока так и не услышали фамилии виновных в допинге Валиевой по вине которой вся команда фигуристов может остаться без золота Олимпиады...А губер, как обычно , сует свое рыло вместо затычки в бочку, лыжи, фигурное катание..
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Маргарита В Сафронова
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Камила на своём привычном высочайшем уровне. Она искренне поздравила Соню и продолжает тренироваться.
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Жанна Авдеева
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Как не отсыхает уже язык? или что-нибудь у ГУ🙏🧚‍♀️
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ХавиГави_Паратрупер
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Ясно, майонез ничего не смотрел и просто выдал полёт воспалённой фантазии на фоне криков хейтеров о золоте Камилы при любом раскладе. А так, чемпионат получится на славу, на пьедестале мог оказаться кто угодно🙌
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Мария С
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Ответ Кэп
Хоспидя, Губерниев, смотри биатлон, там, кстати, очень интересно, не хуже чем на кубке мира
Меня вообще удивляет, что журналисты включили его в обзвон по теме ФК. Иксперд блин...
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Адриана
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Печально, что Губерниев, как всегда "В своей тарелке".
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Кэп
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Хоспидя, Губерниев, смотри биатлон, там, кстати, очень интересно, не хуже чем на кубке мира
+13
-2
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