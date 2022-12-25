Дмитрий Губерниев: «Валиева, наверное, сейчас находится не в своей тарелке. Главное, что она продолжает быть в обойме и кататься»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении Камилы Валиевой на чемпионате России в Красноярске, где фигуристка завоевала серебро.

Победу одержала .

«Порадуемся за Софью – она молодец. – одна из сильнейших фигуристок нашей страны, в любом случае.

Камиле сейчас, в связи с томительными ожиданиями, конечно, сложно. Неизвестно, что там будет, дисквалификация, или что-то еще, поэтому, наверное, сейчас она не в своей тарелке находится.

Победительницу можно поздравить, а то, что Камила продолжает быть в обойме и кататься – это самое главное», – сказал Губерниев.

У Валиевой лучший прокат в сезоне, но второе поражение в карьере. Как она изменилась?