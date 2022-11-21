Косторная о мечте стать врачом: «В детстве смотрела сериалы «Анатомия страсти», «Доктор Хаус». Мне они понравились»

Российская фигуристка рассказала о том, почему после завершения карьеры хочет стать врачом.

— Ты сказала, что хочешь работать журналистом, телеведущей, а как же твоя мечта о нейрохирургии?

— Не получится совмещать спорт и нейрохирургию. И к тому же сейчас поменялись приоритеты на пластическую хирургию.

— Почему появилась мечта стать врачом? Из-за того, что в школе нравилась химия и биология?

— В детстве я смотрела сериалы «Анатомия страсти», «Доктор Хаус». Мне они понравились. Сейчас смотрю «Склифосовского». Все на один лад, но все равно интересно.

— Но на медика нужно очень долго учиться.

— Как только я закончу свою спортивную карьеру, то поступлю в медицинский.

— Но если ты, как и Туктамышева, будешь кататься до 26 лет, что насчет учебы?

— А врачей до 30 лет вообще за операционный стол не пускают. Даже если я буду очень взрослой, я все равно могу пойти учиться, – сказала Косторная.