Егор Базин: «Могу только извиниться перед болельщиками за плохое катание. Какой-то бред полный, я в шоке»

и прокомментировали свое выступление с произвольным танцем на этапе Гран-при России в Самаре, где они одержали победу.

Во время выступления Базин дважды упал.

«Я могу только извиниться перед публикой, болельщиками за мое плохое катание. Только так могу сказать.

Концентрация была, шикарно себя чувствовали на тренировке. Выходя на лед, были сосредоточены.

Мы проехали больше половины нашего танца – и тут пошла такая неудача. Я не знаю, что сказать. Может быть, общее давление как-то сказывается, но в голове его нет. На нас ничего не давит. Это какой-то бред полный. Я в шоке.

Мы не смогли состыковаться (перед вторым падением), в какой шаг вступим, и там уже все пошло не по плану», – сказал Базин в эфире Первого канала.

«Там такой кусочек: мы едем параллельно – и я его не вижу. Поворачиваю голову, а он уже летит в борт. У меня случился шок.

И первая секунда: как идти в поддержку дальше, потому что это было за два шага до входа в элемент. Я начала думать: что делать, что делать, мы сейчас потеряем еще 20 баллов на том, что потом не вступим в дорожку.

У меня сразу включилось: как войти дальше, как не закончить танец в принципе этим моментом», – добавила Худайбердиева.

«Объяснить эти ошибки нельзя. Что произошло – не понятно. Спасибо всем, кто пришел. Извиняемся за то, что показали. Следующий старт чемпионат России? Нет. У нас еще есть промежуточный старт в Тольятти в декабре», – цитирует Худайбердиеву «Матч ТВ».