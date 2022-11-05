Камила Валиева: «В четыре года меня научили завязывать коньки. Когда совсем не успевали на тренировку, мама завязывала мне их дома»

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась детскими воспоминаниями о тренировках в Казани.

«В четыре года меня научили завязывать коньки. Мама на работе, в раздевалке куча родителей, а я сижу и сама завязываю коньки.

Когда совсем не успевали на тренировку (она начиналась в шесть утра), мама завязывала мне их дома. Я в коньках выходила из дома зимой, доходила до машины, мы приезжали на каток, и я выбегала на лед.

На улице каталась на льду. На нас надевали столько курток, разной одежды... Нам говорили: «Если вы вдруг научитесь на уличном катке в таком количестве одежды прыгать, то когда вы все снимете, сразу полетите».

Ругала ли мама из-за тренировок? В детстве да. Мне кажется, каждый родитель маленького ребенка чувствует себя тренером высшей категории.

В конце тренировки нам тренер выдавал звездочки: красные – пятерка, оранжевые – четверка и желтые – тройка. Мы с ребятами из группы соревновались, у кого больше красных звездочек», – рассказала Валиева.