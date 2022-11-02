Кирилл Алешин: «Не разделяю мнения, что в танцах на льду кризис. После олимпийского сезона всегда уходило много пар, так было, есть и будет»

Теги сборная России танцы на льду Кирилл Алешин Фигурное катание

Бывший российский фигурист Кирилл Алешин, выступавший в дуэте с Анастасией Скопцовой, заявил, что не считает кризисной ситуацию в российских танцах на льду.

«Не разделяю мнения, что это кризис. После олимпийского сезона всегда много пар уходило. Так было, есть и будет, скорее всего.

Нельзя назвать это кризисом, это новая страница. Я считаю, что она все равно будет хорошей, будет развитие.

Очень много специалистов высочайшего уровня в стране. Ничего плохого с танцами на льду не будет, верю в это», – сказал Алешин. 

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