Анна Щербакова: «После соревновательного сезона я поставила себе цель пробовать все новое, понять, в каком направлении мне интересно развиваться»

Олимпийская чемпионка рассказала о планах на будущее.

– Мне очень сложно сказать, что будет через несколько лет, все очень стремительно меняется. После соревновательного сезона я поставила себе цель пробовать все новое, стараться делать это не просто как-то поверхностно, а стараться везде показать свой максимум и понять, в каком направлении мне интересно развиваться дальше.

Сейчас закончится проект («Ледниковый период»), и это, я думаю, будет для меня колоссальный опыт. Потому что сразу попасть в такое большое шоу огромное испытание и удача. Тебя сразу внедрили с головой в такое масштабное дело, где ты сразу очень многому учишься. И даже если я потом буду развиваться в другой сфере, это все равно будет для меня огромный плюс, эта работа в любом случае положительно на мне скажется.

Поэтому я с радостью это пробую, а дальше посмотрим, насколько у меня будет получаться, насколько мне будет интересно в эту сторону двигаться.

– Со стороны кажется, что у вас есть некая такая стратегия жизни после спортивной карьеры. Вы предполагаете, что будет с вами через 5-10 лет?

– Нет, у меня все спланировано на пару месяцев вперед. Я знаю, что я делаю сейчас, и обычно это проекты, которые будут меня занимать в ближайшие несколько месяцев. А что будет дальше, я пока не знаю, живу не совсем сегодняшним днем, но ближайшим будущим, скажем так. Пока много предложений, и я не вижу смысла от них отказываться, потому что мне это и правда интересно, – сказала Щербакова.