Татьяна Навка: «Россия – лучшая страна! Наши девочки – лучшие в мире. Думаю, мы будем еще сильнее»
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка считает, что российские фигуристки являются сильнейшими в мире.
«Россия – лучшая страна! Наши фигуристы, разумеется, самые сильные. Фигурное катание у нас в крови.
Наши девочки на сегодняшний день лучшие в мире, я думаю, мы будем еще сильнее, потому что проходит Гран-при, российские соревнования, наши ребята катаются и продолжают развиваться», – сказала Навка.
Космические оценки Валиевой и других фигуристов – имитация нашего благополучия. В чем смысл?
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