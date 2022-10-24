Татьяна Навка: «Россия – лучшая страна! Наши девочки – лучшие в мире. Думаю, мы будем еще сильнее»

Теги Татьяна Навка сборная России женское катание Серия Гран-при России Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка считает, что российские фигуристки являются сильнейшими в мире.

«Россия – лучшая страна! Наши фигуристы, разумеется, самые сильные. Фигурное катание у нас в крови.

Наши девочки на сегодняшний день лучшие в мире, я думаю, мы будем еще сильнее, потому что проходит Гран-при, российские соревнования, наши ребята катаются и продолжают развиваться», – сказала Навка.

Космические оценки Валиевой и других фигуристов – имитация нашего благополучия. В чем смысл?

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