Тутберидзе отказалась общаться с журналистами на этапе Гран-при России: «Вы за минуту не управитесь»

Теги сборная России Этери Тутберидзе Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе отказалась общаться с журналистами на этапе российского Гран-при в Москве.

«Вы за минуту не управитесь», – сказала Тутберидзе в микст-зоне в ответ на просьбу уделить минуту.

Сегодня Камила Валиева выиграла короткую программу в женском одиночном катании, Евгения Тарасова и Владимир Морозов – в парном. Они тренируются под руководством Тутберидзе.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные