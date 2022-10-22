Тутберидзе отказалась общаться с журналистами на этапе Гран-при России: «Вы за минуту не управитесь»

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе отказалась общаться с журналистами на этапе российского Гран-при в Москве.

«Вы за минуту не управитесь», – сказала Тутберидзе в микст-зоне в ответ на просьбу уделить минуту.

Сегодня Камила Валиева выиграла короткую программу в женском одиночном катании, Евгения Тарасова и Владимир Морозов – в парном. Они тренируются под руководством Тутберидзе.