Навка о шоу «Новая сказка Шахерезады» с участием Валиевой: «Это будет невероятно красивое зрелище. Думаю, что такого зрители еще не видели»

Теги Татьяна Навка Никита Кацалапов Виктория Синицина Иван Ригини (Бариев) Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о ледовом шоу «Новая сказка Шахерезады». 

Показ спектакля будет проходить с 24 декабря по 7 января в Москве. С 30 декабря в роли Богини будет выступать Камила Валиева

«Мое новое шоу связано со сборником сказок «Тысяча и одна ночь».

Это будет невероятно красивое зрелище, кататься будут в главных ролях Никита Кацалапов, Виктория Синицына, Камила Валиева, Татьяна Навка, Иван Ригини, Петр Чернышев. Камила будет играть одну из главных ролей, у нас их много.

Думаю, что такого еще зрители не видели. Будет крайне интересно, в наше непростое время хочется дарить людям веру в любовь, что добро всегда побеждает зло.

Я надеюсь, что будет возможность подарить деткам и им семьям волшебство, красоту, спорт и возможность увидеть своих любимых фигуристов», – сказала Навка.

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