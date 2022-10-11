Навка о шоу «Новая сказка Шахерезады» с участием Валиевой: «Это будет невероятно красивое зрелище. Думаю, что такого зрители еще не видели»
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о ледовом шоу «Новая сказка Шахерезады».
Показ спектакля будет проходить с 24 декабря по 7 января в Москве. С 30 декабря в роли Богини будет выступать Камила Валиева.
«Мое новое шоу связано со сборником сказок «Тысяча и одна ночь».
Это будет невероятно красивое зрелище, кататься будут в главных ролях Никита Кацалапов, Виктория Синицына, Камила Валиева, Татьяна Навка, Иван Ригини, Петр Чернышев. Камила будет играть одну из главных ролей, у нас их много.
Думаю, что такого еще зрители не видели. Будет крайне интересно, в наше непростое время хочется дарить людям веру в любовь, что добро всегда побеждает зло.
Я надеюсь, что будет возможность подарить деткам и им семьям волшебство, красоту, спорт и возможность увидеть своих любимых фигуристов», – сказала Навка.
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