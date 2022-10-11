Навка о шоу «Новая сказка Шахерезады» с участием Валиевой: «Это будет невероятно красивое зрелище. Думаю, что такого зрители еще не видели»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о ледовом шоу «Новая сказка Шахерезады».

Показ спектакля будет проходить с 24 декабря по 7 января в Москве. С 30 декабря в роли Богини будет выступать .

«Мое новое шоу связано со сборником сказок «Тысяча и одна ночь».

Это будет невероятно красивое зрелище, кататься будут в главных ролях , Виктория Синицына, Камила Валиева, , , Петр Чернышев. Камила будет играть одну из главных ролей, у нас их много.

Думаю, что такого еще зрители не видели. Будет крайне интересно, в наше непростое время хочется дарить людям веру в любовь, что добро всегда побеждает зло.

Я надеюсь, что будет возможность подарить деткам и им семьям волшебство, красоту, спорт и возможность увидеть своих любимых фигуристов», – сказала Навка.