«Мы утратили чувство безопасности. Решили последовать совету консула и уехать из России как можно скорее». Уртадо об уходе из группы Жулина

Испанская фигуристка Сара Уртадо, выступавшая в танцах на льду с Кириллом Халявиным, рассказала о причинах ухода из группы российского тренера Александра Жулина.

«После окончания Олимпиады (в Пекине) я вернулась в Москву. Нам с Кириллом предстояло участвовать в шоу Хавьера Фернандеса «Революция на льду», и мы начали ставить номера.

Несколько дней мы спокойно работали, а потом грянуло известное политическое событие. Это было очень неожиданно. Мы утратили чувство безопасности, и пришлось на ходу принимать решения.

Мы не знали, как долго продлится конфликт. Позвонили в испанское консульство, и там нам рекомендовали срочно вернуться в Испанию.

Консулы сами мало что понимали, и мы думали: а вдруг границы закроют, и мы не сможем выехать ни на один турнир?

У нас уже есть опыт пандемийной ситуации, когда все оказались заблокированы. Поэтому мы решили последовать совету консула и уехать из России как можно скорее.

Хочу подчеркнуть: наш уход из группы Александра Жулина вовсе не означает, что мы этого хотели. У нас были прекрасные отношения со всеми тренерами и другими фигуристами.

Мы просто оказались в сложной ситуации и поняли, что отъезд в Мадрид - лучшее решение. Это единственная причина», – рассказала фигуристка.

После переезда в Испанию Уртадо и Халявин объявили о завершении спортивной карьеры.

Уртадо о завершении карьеры: «В Испании нет специалистов уровня Жулина. Ни льда, ни тренеров, никаких условий для эффективной работы»