Елизавета Туктамышева: «Усложнила контент. Теперь добавился двойной тулуп! Дальше, может, и тройной будет»

Чемпионка мира по фигурному катанию пошутила о своем выступлении на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Фигуристка прыгнула тройной аксель, каскад тройной лутц – двойной тулуп (вместо запланированного тройного) и тройной флип.

«Усложнила контент. Теперь добавился двойной тулуп! Дальше, может, и тройной будет», – написала Туктамышева.

Елизавета Туктамышева: «Планирую выступить на Мемориале Панина‑Коломенкина. Постараюсь исполнить версию программ чуть более сложную, чем на контрольных прокатах»

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