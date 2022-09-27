Мишина и Галлямов выступят в шоу на «G-Drive Арене» в Омске 2 октября. Они заменят Тарасову и Морозова

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступят в ледовом шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в Омске.

Шоу пройдет 2 октября и будет приурочено к открытию хоккейной «G-Drive Арены», где будут проводиться матчи команды «Авангард».

Мишина и Галлямов заменят дуэт Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, чье участие планировалось изначально.

Ранее сообщалось, что в шоу также выступят Алексей Ягудин, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Александра Степанова и Иван Букин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Роман Костомаров, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, а также Албена Денкова и Максим Ставиский.