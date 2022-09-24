Макар Игнатов: «Турнир по шоу-программам выиграет Ягудин, он отвязный парень, играючи и умело взаимодействует с публикой»

Российский фигурист поделился впечатлениями от старта нового сезона и выступления на контрольных прокатах.

— Не упал, бабочек не было — уже хорошо. Было волнительно. Все первые старты сезона всегда самые волнительные. В межсезонье проходит ощущение старта, потом попадаешь как будто в другой мир.

— На какие этапы Гран-при хочешь поехать?

— По Гран-при не думал. Не могу сказать, куда нас отправят. Хотелось бы в Сочи съездить. Куда пошлют — туда поеду.

— Как сейчас ситуация с коньками?

— Ситуация с коньками не особо стабилизировалась. Я их очень быстро ломаю. Пытаемся искать какие-то варианты — менять модели ботинок. Сменил сейчас марку.

Рост у меня сейчас 184 см. У меня высокие прыжки. Есть ребята моего роста, но мои прыжки более массивные, больше нагрузка на коньки.

— Хотел бы поучаствовать в турнире по шоу-программам?

— Наверняка это будет интересно. Выиграет Алексей Ягудин в любом случае. Нужна прикольная идея, чтобы там участвовать.

Почему Ягудин? Я был на шоу в Сочи, он — отвязный парень. Очень свободный. Играючи и умело взаимодействует с публикой, – сказал Игнатов.