Алексей Мишин: «У Коляды осталась прошлая короткая программа только потому, что для произвольной мы выбрали ему действительно сложную музыку»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин объяснил, почему в наступающем сезоне поставили только одну новую программу.

«Мы много внимания уделили в этом году выбору музыкальных тем и идей для постановки всем спортсменам группы.

У Миши Коляды осталась прошлая короткая программа только потому, что для произвольной мы выбрали ему действительно сложную музыку Шнитке, которой нужно посвятить всего себя, чтобы в точности передать все музыкальные оттенки и настроение.

При этом «Щелкунчик» – такая классическая программа, что она всегда выглядит выигрышно. Если «Щелкунчик» щелкнет зубами, то есть все элементы получатся как запланировано, то и впечатление будет прекрасное», – сказал Мишин.