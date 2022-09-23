Алексей Мишин: «У Коляды осталась прошлая короткая программа только потому, что для произвольной мы выбрали ему действительно сложную музыку»

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Заслуженный тренер России Алексей Мишин объяснил, почему Михаилу Коляде в наступающем сезоне поставили только одну новую программу.   

«Мы много внимания уделили в этом году выбору музыкальных тем и идей для постановки всем спортсменам группы.

У Миши Коляды осталась прошлая короткая программа только потому, что для произвольной мы выбрали ему действительно сложную музыку Шнитке, которой нужно посвятить всего себя, чтобы в точности передать все музыкальные оттенки и настроение.

При этом «Щелкунчик» – такая классическая программа, что она всегда выглядит выигрышно. Если «Щелкунчик» щелкнет зубами, то есть все элементы получатся как запланировано, то и впечатление будет прекрасное», – сказал Мишин. 

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