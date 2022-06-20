Навка о решении Пападакис и Сизерона пропустить сезон: «В чем тут такая интрига? Люди стали олимпийскими чемпионами, чемпионами мира – это каторжный труд»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала решение французского дуэта Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона пропустить следующий сезон.

«С чем может быть связано? Да просто пропускают, не хотят соревноваться. В чем тут такая интрига?

Люди стали олимпийскими чемпионами, чемпионами мира – это огромный каторжный труд», – отметила Навка

Олимпийские чемпионы в танцах на льду Пападакис и Сизерон пропустят сезон-2022/23: «Мы еще не сказали последнего слова, но не знаем, когда вернемся»